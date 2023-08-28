Как насчет того, чтобы провести день с семьей или друзьями на арендованной яхте в Белеке? Вы сможете отпраздновать любой особый для вас день, исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться вкусной едой.
Описание экскурсии
Что вас ждет Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке? Вы сможете исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться замечательной едой, фруктами и напитками, приготовленными для вас. На яхте вы можете отпраздновать годовщину свадьбы, день рождения, предложение руки и сердца или любой особый день. Мы можем украсить яхту по вашему желанию. Не упустите возможность и арендуйте яхту или катер в Белеке, чтобы отлично провести время на море. Важная информация:
время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени, • громкость музыки на борту регулируется по вашему желанию, • лежаков хватит каждому.
• возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники. В стоимость экскурсии включено:
• аренда яхты, • трансфер, • страховка во время поездки на яхте. Туристы оплачивают самостоятельно:
напитки, • фото.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. 🔹 Утренний тур – 4 часа, с обедом и безалкогольными напитками🔹 Послеобеденный тур – 2 часа, без еды и напитков
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Анталии
- Черепаший остров
- Дюденский водопад
Что включено
- Аренда яхты,
- Страховка во время поездки на яхте
- Трансфер,
- Безалкогольные напитки
- Еда (Рыба, курица, Салаты разные виды фруктовые ассорти)
Что не входит в цену
- Фото.
- Трансфер
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. 🔹 Утренний тур – 4 часа, с обедом и безалкогольными напитками🔹 Послеобеденный тур – 2 часа, без еды и напитков
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилось на яхте)
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