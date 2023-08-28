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Прогулка на яхте по бухтам Белекa

Аренда яхты в Белеке: время встречи гостей из отелей может отличаться
Как насчет того, чтобы провести день с семьей или друзьями на арендованной яхте в Белеке? Вы сможете отпраздновать любой особый для вас день, исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться вкусной едой.
5
1 отзыв
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
Прогулка на яхте по бухтам Белекa

Описание экскурсии

Что вас ждет Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке? Вы сможете исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться замечательной едой, фруктами и напитками, приготовленными для вас. На яхте вы можете отпраздновать годовщину свадьбы, день рождения, предложение руки и сердца или любой особый день. Мы можем украсить яхту по вашему желанию. Не упустите возможность и арендуйте яхту или катер в Белеке, чтобы отлично провести время на море. Важная информация:
время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени, • громкость музыки на борту регулируется по вашему желанию, • лежаков хватит каждому.

• возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники. В стоимость экскурсии включено:

• аренда яхты, • трансфер, • страховка во время поездки на яхте. Туристы оплачивают самостоятельно:

напитки, • фото.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. 🔹 Утренний тур – 4 часа, с обедом и безалкогольными напитками🔹 Послеобеденный тур – 2 часа, без еды и напитков

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Побережье Анталии
  • Черепаший остров
  • Дюденский водопад
Что включено
  • Аренда яхты,
  • Страховка во время поездки на яхте
  • Трансфер,
  • Безалкогольные напитки
  • Еда (Рыба, курица, Салаты разные виды фруктовые ассорти)
Что не входит в цену
  • Фото.
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. 🔹 Утренний тур – 4 часа, с обедом и безалкогольными напитками🔹 Послеобеденный тур – 2 часа, без еды и напитков
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Очень понравилось на яхте)
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