Что вас ждет

Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке?

Вы сможете исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться замечательной едой, фруктами и напитками, приготовленными для вас.

На яхте вы можете отпраздновать годовщину свадьбы, день рождения, предложение руки и сердца или любой особый день. Мы можем украсить яхту по вашему желанию.

Не упустите возможность и арендуйте яхту или катер в Белеке, чтобы отлично провести время на море.

Важная информация:

время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени,

громкость музыки на борту регулируется по вашему желанию,

лежаков хватит каждому.

возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники.

В стоимость экскурсии включено:

аренда яхты,

трансфер,

страховка во время поездки на яхте.

Туристы оплачивают самостоятельно: