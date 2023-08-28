Что вас ждет Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке? Вы сможете исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться замечательной едой, фруктами и напитками, приготовленными для вас. На яхте вы можете отпраздновать годовщину свадьбы, день рождения, предложение руки и сердца или любой особый день. Мы можем украсить яхту по вашему желанию. Не упустите возможность и арендуйте яхту или катер в Белеке, чтобы отлично провести время на море. Важная информация:

время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени, • громкость музыки на борту регулируется по вашему желанию, • лежаков хватит каждому.

• возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники. В стоимость экскурсии включено:

• аренда яхты, • трансфер, • страховка во время поездки на яхте. Туристы оплачивают самостоятельно:

напитки, • фото.