Прогулка на яхте по бухтам Белекa

Как насчет того, чтобы провести день с семьей или друзьями на арендованной яхте в Белеке

Как насчет того, чтобы провести день с семьей или друзьями на арендованной яхте в Белеке? Вы сможете отпраздновать любой особый для вас день, исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться вкусной едой.
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
Прогулка на яхте по бухтам Белекa

Что вы увидите 🤩

  • побережье Белек
  • Дюденский водопад.
Что вас ждет
Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке?
Вы сможете исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться замечательной едой, фруктами и напитками, приготовленными для вас.
На яхте вы можете отпраздновать годовщину свадьбы, день рождения, предложение руки и сердца или любой особый день. Мы можем украсить яхту по вашему желанию.
Не упустите возможность и арендуйте яхту или катер в Белеке, чтобы отлично провести время на море.

Важная информация:

  • время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени,
  • громкость музыки на борту регулируется по вашему желанию,
  • лежаков хватит каждому.
  • возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники.

В стоимость экскурсии включено:

  • аренда яхты,
  • трансфер,
  • страховка во время поездки на яхте.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки,
  • фото.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Аренда яхты в Кемере
$320

Ответы на вопросы

Что входит
  • аренда яхты
  • трансфер
  • страховка во время поездки на яхте.
Что не входит
  • напитки
  • фото.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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