Что вас ждет
Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке?
Вы сможете исследовать красивые бухты и водопады Средиземного моря, купаться в прохладных водах, загорать и наслаждаться замечательной едой, фруктами и напитками, приготовленными для вас.
На яхте вы можете отпраздновать годовщину свадьбы, день рождения, предложение руки и сердца или любой особый день. Мы можем украсить яхту по вашему желанию.
Не упустите возможность и арендуйте яхту или катер в Белеке, чтобы отлично провести время на море.
Важная информация:
- время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени,
- громкость музыки на борту регулируется по вашему желанию,
- лежаков хватит каждому.
- возьмите с собой очки, солнцезащитный крем, полотенце, купальники.
В стоимость экскурсии включено:
- аренда яхты,
- трансфер,
- страховка во время поездки на яхте.
Туристы оплачивают самостоятельно: