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Пешие туры-прогулки в Белеке с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Белеке, цены от $59. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Белека
Пешая
На автобусе
1 день 20 часов
1 отзыв
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Завтра в 04:00
6 июл в 04:00
$65 за человека
Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Белека с пещерным отелем
Пешая
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Белека с пещерным отелем
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 04:00
$59 за человека
Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Белека
Пешая
На автобусе
1.5 день
Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 2:00
8 июл в 02:00
11 июл в 02:00
$500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Белеке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Белека
  2. Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Белека с пещерным отелем
  3. Авиатур: путешествие на 2 дня в Каппадокию из Белека
Сколько стоит тур в Белеке в июле 2025
Сейчас в Белеке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 59 до 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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