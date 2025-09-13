читать дальше

турецкую кухню, обедали в локальных заведениях, побывали в подземном городе и других локациях, о которых даже не подозревали.



Огромное спасибо нашему гиду — Султану. Благодаря ему мы узнали невероятно много. Он не просто рассказывает, а делится — с такой искренностью и теплом, что это чувствуется в каждом слове. Видно, что он живёт своим делом — горит им. Каждый город, каждую остановку он наполнял живыми историями, которые хочется слушать.



А ещё Султан — невероятно добрый, отзывчивый человек. У него потрясающее чувство юмора, он тонко и по-доброму умеет пошутить, всегда поддерживает разговор, создаёт ощущение легкости и доверия. С ним в поездке было комфортно, интересно и очень душевно.



Благодаря ему я сделал предложение своей девушке — в невероятной атмосфере, среди воздушных шаров Каппадокии. Всё прошло волшебно.