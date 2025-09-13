Мои заказы

Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Белека

Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.

В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
Время начала: 04:00

Описание тура

Потрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций.
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.

Каждый день, кроме вторника, в 4:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
  • Безлимитная вода в автобусе
  • Входной билет в подземный город
  • Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
  • Проживание в отеле 1 ночь
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Услуги гида историка (русский, английский)
  • Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
  • Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
  • Прогулка на квадроциклах - 50$
  • Ночевка на одноместном номере - 15$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме вторника, в 4:00
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре)
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

И
Инесса
13 сен 2025
Всю экскурсию вел Султан, ездили на комфортном автобусе, дорога длинная, но Султан своей грамотной подачей информации отвлекал нас от усталости в дороге, все было интересно и познавательно. Туда берите с собой доллары тк обеды был отдельно, доп комфорт или повышенной комфортности отель также отдельно, все понравилось! Цена экскурсии приемлемая! Искренне рекомендую
Ю
Юлиана
20 авг 2025
Экскурсия - супер! Насыщенная, подробная, гид - настоящий знаток своего дела, все рассказал подробно и очень интересно! Увидеть Каппадокию хотя бы раз в жизни нужно обязательно!
A
Andrey
5 авг 2025
Это была не просто экскурсия в Каппадокию — это было настоящее путешествие по культуре, истории и самым красивым уголкам Турции. По пути мы заезжали в множество интереснейших мест: пробовали настоящую
турецкую кухню, обедали в локальных заведениях, побывали в подземном городе и других локациях, о которых даже не подозревали.

Огромное спасибо нашему гиду — Султану. Благодаря ему мы узнали невероятно много. Он не просто рассказывает, а делится — с такой искренностью и теплом, что это чувствуется в каждом слове. Видно, что он живёт своим делом — горит им. Каждый город, каждую остановку он наполнял живыми историями, которые хочется слушать.

А ещё Султан — невероятно добрый, отзывчивый человек. У него потрясающее чувство юмора, он тонко и по-доброму умеет пошутить, всегда поддерживает разговор, создаёт ощущение легкости и доверия. С ним в поездке было комфортно, интересно и очень душевно.

Благодаря ему я сделал предложение своей девушке — в невероятной атмосфере, среди воздушных шаров Каппадокии. Всё прошло волшебно.

A
Anna
30 июн 2025
Экскурсия в Каппадокию удалась!
Ездили с детьми (8 и 12 лет). Дорога, конечно, утомительная, но Каппадокия того стоит. Она удивительна и прекрасна. Даже дети оценили.
Полёт на шаре будем помнить ещё долго,
очень понравился.
Организация хорошая, группа была небольшая уютная, наш экскурсовод Оля очень интересно и достаточно много рассказывала, отвечала на все вопросы, заботилась о нас) Отель Duru скромный, но колоритный (завтрак и ужин не разнообразный, но голодными не остались), с террасы красивый вид на город, недалеко парк.
Обеды национальные вкусные и сытные, порции огромные.
Спасибо за незабываемые впечатления!

