В Белеке и его окрестностях большое количество исторических и природных достопримечательностей, к ним можно отнести архитектурные ансамбли, заповедники с кедровыми и эвкалиптовыми рощами и старинные города, представляющие особую ценность. Ну и конечно же несомненным лидером являются пляжи курорта, которые ежегодно награждаются голубым флагом
Местные экскурсоводы
Город-курорт Белек небольшой, но здесь сосредоточенны лучшие отели и гольф поля Турции, помимо это за пределами курорта находится многие самые удивительные природные и исторические достопримечательности. Чтобы не упустить самые любопытные места этого региона, мы рекомендуем приобрести организованные туры и экскурсии, вы можете подобрать подходящие в нашем каталоге по отзывам, цене и личным предпочтениям. Приятного отдыха 😉
Последние отзывы на туры
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Марина
1 февраля 2024
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Мы ни разу не пожалели о том, что поехали на экскурсию в январе ☃️❄️
Какая же красивая Каппадокия в снегу 😍😍
Группа была небольшая, мы всё успели по программе и даже более. Красивейшие места и локации. Гид нам всю дорогу туда и обратно рассказывал много чего интересного, всегда сопровождал по Каппадокии, помогал по всем вопросам. Транспорт очень комфортный, водитель аккуратный.
Отель очень уютный с потрясающей террасой на город.
Нам очень повезло и шары полетели, это было невероятное зрелище – десятки разноцветных воздушных шаров на фоне заснеженной каппадокии 😍
Рекомендую обязательно посетить эту экскурсию, ведь как мы уже поняли, Каппадокия незабываема в любое время года ❄️🌿
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Татьяна
28 января 2024
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Я была на экскурсии в Каппадокию в январе и это было незабываемое впечатление. Каппадокия - это сказочная страна из скальных городов, пещерных церквей, долин с причудливыми формами скал и воздушных шаров. Зимой она становится еще более красивой и волшебной, когда все покрыто снегом.
Мы посетили много интересных мест в Каппадокии. Мы посмотрели на многочисленные долины, где есть самые высокие и необычные скалы. Мы посетили подземный город, где можно было увидеть, как жили люди в древности. Мы увидели долину Любви, где есть самые романтичные и эротические феодальные камины.
Транспорт был удобным и теплым. Мы ехали на комфортабельном автобусе с кондиционером. Водитель был опытным и дружелюбным. Он ехал аккуратно и безопасно, а также останавливался по дороге для отдыха и фотографий.
Экскурсовод был превосходным. Он делился с нами многочисленными фактами и знаниями о каждом месте, которое мы посещали. Он был жизнерадостным и дружелюбным, отвечал на все наши вопросы и давал советы, как лучше провести время. Он также умело координировал группу и следил за нашим расписанием.
Эта экскурсия была просто волшебной. Мы посетили много интересных и красивых мест и получили много эмоций. Мне все понравилось: и культурные памятники, и природные достопримечательности, и воздушные шары. Я думаю, что это одна из лучших экскурсий, которые я когда-либо была. Я советую ее всем, кто хочет узнать больше о Турции и насладиться ее чарами.
В целом все понравилось. насыщенная программа. активный гид. есть пару минусов:абсолютно не организован обед. Все в попыхах. 2 туристов остались вообще без первого и салата,мы и еще одна пара остались голодными,потому что не ели суп. он мягко говоря сделан из растворимого кубика или растворимого супа.)ну это дело вкуса. обед далеко не стоит 15 Доларов. также не понятно ценообразование внутренних развлечений. гид никаких листовок с ценами и программами не дает. просто на словах.
Были в октябре с детьми. Экскурсия очень понравилась, насыщенная и познавательная, время в дороге проходит не заметно и комфортно.
Отель в тутовом стиле тоже очень понравился, очень аутентично сделано, отличный вид! С детьми дали семейный номер.
Еда в отеле понравилась, выбор не большой, но все очень вкусно!
Так же удалось полетать на шарах и покататься на джипах, супер!
Обеды платные но вкусные и сытные, того стоят! Гид Ольга провела экскурсию на отлично! Спасибо большое!
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Татьяна
28 июля 2023
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Экскурсия выше всех похвал! Спасибо нашему гиду Султану за потрясающие 2 дня с нами! Он открыл для нас Каппадокию такой, какой мы даже ее не представляли! Он рассказывал нам очень интересно и доступно, благодаря ему стало понятно что Каппадокия - это не только воздушные шары, а невероятно интересный регион. В экскурсии все на высшем уровне: отель, питание, организация! Мы поехали на Квадроциклах на закат и на Джипах на рассвете - это было потрясающее времяпровождение! Всем советую эту экскурсию!
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