М Марина В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека Мы ни разу не пожалели о том, что поехали на экскурсию в январе ☃️❄️🩷 Какая же красивая Каппадокия в снегу 😍😍 Группа была небольшая, мы всё успели по программе и даже более. Красивейшие места и локации. Гид нам всю дорогу туда и обратно рассказывал много чего интересного, всегда сопровождал по Каппадокии, помогал по всем вопросам. Транспорт очень комфортный, водитель аккуратный. Отель очень уютный с потрясающей террасой на город. Нам очень повезло и шары полетели, это было невероятное зрелище – десятки разноцветных воздушных шаров на фоне заснеженной каппадокии 😍 Рекомендую обязательно посетить эту экскурсию, ведь как мы уже поняли, Каппадокия незабываема в любое время года ❄️🌿

Т Татьяна В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека Я была на экскурсии в Каппадокию в январе и это было незабываемое впечатление. Каппадокия - это сказочная страна из скальных городов, пещерных церквей, долин с причудливыми формами скал и воздушных шаров. Зимой она становится еще более красивой и волшебной, когда все покрыто снегом. Мы посетили много интересных мест в Каппадокии. Мы посмотрели на многочисленные долины, где есть самые высокие и необычные скалы. Мы посетили подземный город, где можно было увидеть, как жили люди в древности. Мы увидели долину Любви, где есть самые романтичные и эротические феодальные камины. Транспорт был удобным и теплым. Мы ехали на комфортабельном автобусе с кондиционером. Водитель был опытным и дружелюбным. Он ехал аккуратно и безопасно, а также останавливался по дороге для отдыха и фотографий. Экскурсовод был превосходным. Он делился с нами многочисленными фактами и знаниями о каждом месте, которое мы посещали. Он был жизнерадостным и дружелюбным, отвечал на все наши вопросы и давал советы, как лучше провести время. Он также умело координировал группу и следил за нашим расписанием. Эта экскурсия была просто волшебной. Мы посетили много интересных и красивых мест и получили много эмоций. Мне все понравилось: и культурные памятники, и природные достопримечательности, и воздушные шары. Я думаю, что это одна из лучших экскурсий, которые я когда-либо была. Я советую ее всем, кто хочет узнать больше о Турции и насладиться ее чарами.

М Маргарита Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле Очень приветливая и доброжелательная девушка из тур. агенства ответила на все мои вопросы и развеяла все сомнения. Я отправилась в сказочное путешествие. Все было отлично! С погодой очень повезло!

Д Дарья Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле В целом все понравилось. насыщенная программа. активный гид. есть пару минусов:абсолютно не организован обед. Все в попыхах. 2 туристов остались вообще без первого и салата,мы и еще одна пара остались голодными,потому что не ели суп. он мягко говоря сделан из растворимого кубика или растворимого супа.)ну это дело вкуса. обед далеко не стоит 15 Доларов. также не понятно ценообразование внутренних развлечений. гид никаких листовок с ценами и программами не дает. просто на словах.

Д Дмитрий Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле Были в октябре с детьми. Экскурсия очень понравилась, насыщенная и познавательная, время в дороге проходит не заметно и комфортно. Отель в тутовом стиле тоже очень понравился, очень аутентично сделано, отличный вид! С детьми дали семейный номер. Еда в отеле понравилась, выбор не большой, но все очень вкусно! Так же удалось полетать на шарах и покататься на джипах, супер! Обеды платные но вкусные и сытные, того стоят! Гид Ольга провела экскурсию на отлично! Спасибо большое!