Премиум-тур в Каппадокию на 2 дня из Белека с пещерным отелем

Приглашаем вас в удивительное путешествие в Каппадокию — край каменных долин, подземных городов и волшебных пейзажей! За два дня вы увидите легендарные скалы и крепости, прогуляетесь по древним монастырям и сделаете невероятные фото на фоне природных чудес.

У вас будет возможность полетать на воздушном шаре на рассвете и почувствовать себя частью этой сказочной страны.
4.8
4 отзыва
Описание тура

В невероятную Каппадокию из Белека Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Белекa предлагает незабываемые впечатления. Гости могут наслаждаться роскошным проживанием в пещерном отеле, исследуя завораживающие пейзажи Каппадокии. Прогулки по долинам, украшенным природной красотой, мистическая атмосфера волшебных труб и уникальные виды на восход солнца сделают это путешествие расслабляющим и наполненным незабываемыми воспоминаниями. Готовьтесь к сказочному приключению в Каппадокии с премиум-сервисом и исключительным комфортом!

Понедельник, четверг, суббота в 04:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги гида-историка
  • Проживание в двухместном номере
  • Входные билеты по маршруту
  • Завтрак и ужин в отеле
  • Вода в автобусе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Одноместный номер - доплата 15$
  • Закат в Красной долине - 15$
  • Обед 1-й и 2-й день - по 15$
  • Панорама воздушных шаров на джипе 50$
  • Панорама воздушных шаров на рассвете на автобусе 1.5 часа - 30$
  • Полёт на воздушном шаре от 150 € до 250 € (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 04:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

К
Ксения
10 окт 2025
Нууу, это точно не премиум-тур, но в целом экскурсию в Каппадокию однозначно рекомендую. Ехать правда долго, обеды которые предлагают гиды за отдельную плату стоят того, вкусно и удобно. Шары прикольные,
читать дальше

посмотреть хотя бы один раз точно нужно.
Закат в Красной долине прекрасен, еще с белым или красным вином на выбор очень душевно. Мы поехали на панораму шаров на джипах и не пожалели, стоит дороже, но более комфортно, локаций для просмотра шаров больше, на одной будут только джипы, автобусы туда не доезжают, соответственно народу меньше.
Рекламные заезды только во второй день на обратной дороге, не напряжные буквально два места. У нас был гид Тимур - нормальный, не вау-супер, но достаточно хорошо и профессионально.
Берите теплые вещи может быть очень холодно, у нас утром было плюс три.
Прикольная услуга (нам не предлагали, но есть возможность думаю договориться) это поездка на панораму на кабриолете и с фотосессией для любителей прикольно, смотрится интересно.
Покататься на шаре стоит не дешево и цены не фиксированные, каждый раз могут сказать разную цену.
Что не понравилось: автобус он был грязный (пыль, мусор, не подметено даже, есть вопросы по ремням безопасности) и гостиница в Каппадокии оооочень грязная (крошки на столе, полы еле мытые, воды горячей может не быть когда все мыться начинают, так что вставайте пораньше, интернет отваливается, посуда грязная местами)
В общем, рекомендую, один раз точно стоит увидеть, со скидкой со спутника можно закрыть глаза на что-то

А
Алексей
15 июн 2025
В Каппадокии я впервые за долгое время почувствовал себя спокойно. Без спешки, без шума — просто тишина, природа и настоящая свобода. Мы снимали домик в Учхисаре, и каждое утро начинали с кофе и вида на долину. Это был лучший отпуск за последние пять лет.
Д
Дмитрий
22 мая 2025
Каппадокия - это место, которое завораживает своей красотой. Я был поражен формами скал и пещерных городов, а полет на воздушном шаре стал настоящим приключением.
А
Анастасия
23 апр 2025
Посещение Каппадокии стало для меня путешествием в другой мир!! Фантастические скальные образования, великолепные храмы и гостеприимство местных жителей оставили незабываемые впечатления! Рекомендую всем посетить!

Тур входит в следующие категории Белека

