Приглашаем вас в удивительное путешествие в Каппадокию — край каменных долин, подземных городов и волшебных пейзажей! За два дня вы увидите легендарные скалы и крепости, прогуляетесь по древним монастырям и сделаете невероятные фото на фоне природных чудес.
У вас будет возможность полетать на воздушном шаре на рассвете и почувствовать себя частью этой сказочной страны.
Описание тураВ невероятную Каппадокию из Белека Двухдневный премиум-тур в Каппадокию из Белекa предлагает незабываемые впечатления. Гости могут наслаждаться роскошным проживанием в пещерном отеле, исследуя завораживающие пейзажи Каппадокии. Прогулки по долинам, украшенным природной красотой, мистическая атмосфера волшебных труб и уникальные виды на восход солнца сделают это путешествие расслабляющим и наполненным незабываемыми воспоминаниями. Готовьтесь к сказочному приключению в Каппадокии с премиум-сервисом и исключительным комфортом!
Понедельник, четверг, суббота в 04:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида-историка
- Проживание в двухместном номере
- Входные билеты по маршруту
- Завтрак и ужин в отеле
- Вода в автобусе
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Одноместный номер - доплата 15$
- Закат в Красной долине - 15$
- Обед 1-й и 2-й день - по 15$
- Панорама воздушных шаров на джипе 50$
- Панорама воздушных шаров на рассвете на автобусе 1.5 часа - 30$
- Полёт на воздушном шаре от 150 € до 250 € (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 04:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
10 окт 2025
Нууу, это точно не премиум-тур, но в целом экскурсию в Каппадокию однозначно рекомендую. Ехать правда долго, обеды которые предлагают гиды за отдельную плату стоят того, вкусно и удобно. Шары прикольные,
А
Алексей
15 июн 2025
В Каппадокии я впервые за долгое время почувствовал себя спокойно. Без спешки, без шума — просто тишина, природа и настоящая свобода. Мы снимали домик в Учхисаре, и каждое утро начинали с кофе и вида на долину. Это был лучший отпуск за последние пять лет.
Д
Дмитрий
22 мая 2025
Каппадокия - это место, которое завораживает своей красотой. Я был поражен формами скал и пещерных городов, а полет на воздушном шаре стал настоящим приключением.
А
Анастасия
23 апр 2025
Посещение Каппадокии стало для меня путешествием в другой мир!! Фантастические скальные образования, великолепные храмы и гостеприимство местных жителей оставили незабываемые впечатления! Рекомендую всем посетить!
