посмотреть хотя бы один раз точно нужно.

Закат в Красной долине прекрасен, еще с белым или красным вином на выбор очень душевно. Мы поехали на панораму шаров на джипах и не пожалели, стоит дороже, но более комфортно, локаций для просмотра шаров больше, на одной будут только джипы, автобусы туда не доезжают, соответственно народу меньше.

Рекламные заезды только во второй день на обратной дороге, не напряжные буквально два места. У нас был гид Тимур - нормальный, не вау-супер, но достаточно хорошо и профессионально.

Берите теплые вещи может быть очень холодно, у нас утром было плюс три.

Прикольная услуга (нам не предлагали, но есть возможность думаю договориться) это поездка на панораму на кабриолете и с фотосессией для любителей прикольно, смотрится интересно.

Покататься на шаре стоит не дешево и цены не фиксированные, каждый раз могут сказать разную цену.

Что не понравилось: автобус он был грязный (пыль, мусор, не подметено даже, есть вопросы по ремням безопасности) и гостиница в Каппадокии оооочень грязная (крошки на столе, полы еле мытые, воды горячей может не быть когда все мыться начинают, так что вставайте пораньше, интернет отваливается, посуда грязная местами)

В общем, рекомендую, один раз точно стоит увидеть, со скидкой со спутника можно закрыть глаза на что-то