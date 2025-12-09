Это идеальный день на море — без спешки, без толпы, с видом на лучшие бухты и острова Эгейского побережья. Выходя с пристани Türkbükü утром, вы проведёте день на яхте премиум-класса: купание в кристально чистой воде, обед из свежей рыбы и фруктов, лёгкий морской ветер и ощущение свободы. Это не экскурсия — это отдых, где каждый миг принадлежит только вам. Важная информация: Для кого этот тур:

Тем, кто хочет уйти от городской суеты и провести день на воде.

Парам, семьям и компаниям, которые ценят приватность, красоту и спокойствие.

Гостям Бодрума, желающим увидеть его с другой — морской — стороны.

