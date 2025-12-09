1. Старт от порта Türkbükü — стильный курортный район на севере Бодрума. 2. Остров Tavşan — маленький и уединённый, с нетронутой природой. 3. Бухта Demirbükü — чистейшая вода и уютная лагуна, идеальна
Описание экскурсии
Это идеальный день на море — без спешки, без толпы, с видом на лучшие бухты и острова Эгейского побережья. Выходя с пристани Türkbükü утром, вы проведёте день на яхте премиум-класса: купание в кристально чистой воде, обед из свежей рыбы и фруктов, лёгкий морской ветер и ощущение свободы. Это не экскурсия — это отдых, где каждый миг принадлежит только вам.
- Тем, кто хочет уйти от городской суеты и провести день на воде.
- Парам, семьям и компаниям, которые ценят приватность, красоту и спокойствие.
- Гостям Бодрума, желающим увидеть его с другой — морской — стороны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Остров Tavşan получил своё название благодаря диким кроликам, которых здесь можно было встретить на рассвете
- 2. Бухта Cennet в переводе означает «рай» - за тишину, прозрачную воду и отсутствие построек на берегу
- 3. Эгейское побережье Бодрума считается одним из самых чистых в Турции - благодаря течениям и каменистому дну
- 4. Некоторые бухты, как Hattat, доступны только с моря - и именно поэтому здесь царит полное уединение
Где начинаем и завершаем?
Начало: От порта Türkbükü
Завершение: Порт Türkbükü (Можно поменять по желанию туриста предварительно обговорим с организатором)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
