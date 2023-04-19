Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта в отели Бодрума. Встретим вас с именной табличкой, поможем с вещами и доставим на современном минивэне Мерседес Вито по указанному адресу. Вежливость и пунктуальность гарантированы!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. Вы узнаете его по именной табличке с номером рейса и контактными данными. Все наши минивэны — современные, чистые, комфортные, с возможностью подключения к интернету.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, напишите нам имена и фамилии всех пассажиров английскими буквами, номер и время рейса.