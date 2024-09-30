Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бодрум - это комфорт и надежность.
Профессиональный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и доставит до отеля на современном минивэне Мерседес Вито. Все
Профессиональный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и доставит до отеля на современном минивэне Мерседес Вито. Все
5 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортный минивэн Мерседес Вито
- ✈️ Встреча с именной табличкой
- 📶 Возможность подключения к интернету
- 🧳 Помощь с багажом
- ⏱️ Пунктуальность и вежливость
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта в Бодрум - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться поездкой без лишних забот. В апреле, мае и октябре также можно воспользоваться трансфером, однако стоит учитывать возможные дожди и небольшую загруженность дорог. В остальное время года, несмотря на менее благоприятные погодные условия, трансфер остаётся доступным и удобным способом передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аэропорт
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. Вы узнаете его по именной табличке с номером рейса и контактными данными. Все наши минивэны — современные, чистые, комфортные, с возможностью подключения к интернету.
Организационные детали
При бронировании, пожалуйста, напишите нам имена и фамилии всех пассажиров английскими буквами, номер и время рейса.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 6 часов 10 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, и я организатор экскурсий в Турции. Моя команда состоит из профессионалов: опытных водителей, лицензированных гидов и яхтсменов. Все мы подходим к делу с душой, получаем удовольствие от работы и радуемся благодарным отзывам гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Поездка в Бодрум была самостоятельной, поэтому к вопросу выбора трансфера из аэропорта до отеля подходили очень долго и тщательно. Основным критерием при выборе были - безопасность на дороге, профессионализм водителя-
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О
Отличный трансфер. Водители всегда пунктуальны, машины комфортные. Изначально мой муж и я должны были встретить мою маму в аэропорту, чтобы поехать в отель. Однако моя мама пропустила свой стыковочный рейс
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