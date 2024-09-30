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Трансфер из аэропорта в Бодрум

Организуем трансфер из аэропорта в Бодрум. Встреча с табличкой, помощь с багажом, современный минивэн Мерседес Вито. Вежливость и пунктуальность гарантированы
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Бодрум - это комфорт и надежность.

Профессиональный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и доставит до отеля на современном минивэне Мерседес Вито. Все
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минивэны оснащены интернетом, что позволит вам оставаться на связи в пути. При бронировании необходимо указать имена пассажиров, номер и время рейса. Услуга не является экскурсией, а предназначена для перевозки путешественников. Гарантируем вежливость и пунктуальность, чтобы ваше путешествие началось с положительных эмоций

5
2 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚐 Комфортный минивэн Мерседес Вито
  • ✈️ Встреча с именной табличкой
  • 📶 Возможность подключения к интернету
  • 🧳 Помощь с багажом
  • ⏱️ Пунктуальность и вежливость

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для трансфера из аэропорта в Бодрум - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться поездкой без лишних забот. В апреле, мае и октябре также можно воспользоваться трансфером, однако стоит учитывать возможные дожди и небольшую загруженность дорог. В остальное время года, несмотря на менее благоприятные погодные условия, трансфер остаётся доступным и удобным способом передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Трансфер из аэропорта в Бодрум
Трансфер из аэропорта в Бодрум
Трансфер из аэропорта в Бодрум

Что можно увидеть

  • Аэропорт

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. Вы узнаете его по именной табличке с номером рейса и контактными данными. Все наши минивэны — современные, чистые, комфортные, с возможностью подключения к интернету.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, напишите нам имена и фамилии всех пассажиров английскими буквами, номер и время рейса.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 6 часов 10 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, и я организатор экскурсий в Турции. Моя команда состоит из профессионалов: опытных водителей, лицензированных гидов и яхтсменов. Все мы подходим к делу с душой, получаем удовольствие от работы и радуемся благодарным отзывам гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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1
Е
Поездка в Бодрум была самостоятельной, поэтому к вопросу выбора трансфера из аэропорта до отеля подходили очень долго и тщательно. Основным критерием при выборе были - безопасность на дороге, профессионализм водителя-
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без экстремальной езды и высокой скорости, комфорт авто (наличие кондиционера) и,конечно, организационные моменты, чтобы вовремя забрали и встретили в аэропорту. С организатором списались заранее до поездки и быстро решили все вопросы. Машина, а вернее микроавтобус, ожидали нас в аэропорту вовремя, прямо к прилету нашего рейса. Водитель ожидал нас столько, сколько было необходимо - то есть мы прошли паспортный контроль, получили багаж, успели даже купить местную симку и только после этого вышли из аэропорта, нас ждали с табличками, забрали и погрузили багаж в авто, посадили и закрыли за нами дверь. Автомобиль- микроавтобус не старый и очень комфортный, с кондиционером и чистым салоном, водители -очень приятные, едут спокойно, без экстрима. Все на высшем уровне. Понравилось настолько, что заказали трансфер второй раз- уже из отеля в аэропорт, когда надо было возвращаться домой. Однозначно рекомендую всем. Если будем планировать поездку в Бодрум снова, то заказывать трансфер будем только у Светланы! Благодарим за отличный сервис и комфортную поездку.

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О
Отличный трансфер. Водители всегда пунктуальны, машины комфортные. Изначально мой муж и я должны были встретить мою маму в аэропорту, чтобы поехать в отель. Однако моя мама пропустила свой стыковочный рейс
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из-за задержки. Мне удалось купить ей билет в соседний город, и с помощью Светланы она добралась до нашего отеля (3-часовая поездка), что спасло наш отдых. Они быстро отвечают на запросы и обеспечивают отличное общение. Разумеется, мы не раздумывая забронировали трансфер на обратный путь. Очень рекомендую!

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