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5%
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам древних греков: путешествие из Бодрума
Увлекательное путешествие по древним полисам Ионии. Откройте для себя Приене, Милет и храм Аполлона в Дидимах. Погрузитесь в историю и культуру древних греков
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
650€618 за всё до 5 чел.
13 часов
Групповая
Античный Эфес из Бодрума: экскурсия с гидом-историком, обед и трансфер
Проведите день в Эфесе, исследуя древние амфитеатры, библиотеки и храмы. Комфортабельный автобус и гид-историк сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Бодрум, у вашего отеля
7 авг в 06:15
10 авг в 06:15
€90 за человека
13 часов
Групповая
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
8 авг в 06:15
11 авг в 06:15
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июля 202420.07 была на экскурсии в Эфесе. Сказать, что мне очень понравилось, это мало. Я в восторге от экскурсовода, очень обаятельная,
- ООльга12 июля 2024Мое путешествие в Эфес было замечательным. Я считаю, что оно было неплохо организовано, и согласна с предыдущими отзывами. Греческий город
- РРоман30 июня 2024Все очень понравилось! Удобный трансфер. Грамотный экскурсовод - интересно рассказывала и выдала огромное количество информации про Эфес. В целом организация тура продумана -
- ММария22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! И хочу сказать, что Наталья настоящий профессионал! Начиная от организации (комфортный автомобиль, вежливое и культурное общение в
- ААнтон14 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
- ККсения14 сентября 2023Сам маршрут прекрасный, Дальян стоит увидеть обязательно, находясь в Турции. К сожалению, остались смешанные чувства от организации и гида. Забрали
- TTatyana11 сентября 2023Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на посещение каждого места, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Однодневные»
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