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можешь расслабить ушки, дабы не пропустить даже малейшую информацию! Опыт путешествий у меня огромный, но это первый раз чтоб я так слушала. Обычно в середине экскурсии я уже зеваю и думаю когда это закончится и я пойду в ресторан вкусно ужинать!

Очень советую!!!