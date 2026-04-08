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Экскурсии в Бурсе

Найдено 4 экскурсии в Бурсе, цены от €50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Бурса
Пешая
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бурса
Парк Топхане: усыпальница основателя Османской империи, крепостные стены и панорамный вид на Бурсу. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: В парке Топхане
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €199 за всё до 6 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €240 за всё до 6 чел.
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Пешая
4 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Начало: В центре города, около мечети Улу Джами
Расписание: Ежедневно 10:00, 15:00
1 апр в 09:30
2 апр в 09:30
€50 за человека
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Место встречи ваш отель в городе Бурсе
€350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Андрей
Знакомьтесь, Бурса
Замечательный человек и отличный гид. Очень содержательная и интересная экскурсия! Всем советую!
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Елена
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
Нашим гидом был Мухаммед. Приятный, спокойный молодой человек. Рассказывал интересно, на русском говорит очень хорошо. Экскурсия прошла позитивно и познавательно. Спасибо!
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A
Знакомьтесь, Бурса
Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным образованным гидом. Все понравилось. По независящим от гида причинам, не смогли посетить мечеть. Аббас компенсировал это бесплатным трансфером до пристани. Приятно.
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Айрат
Знакомьтесь, Бурса
Экскурсия понравилась, продлилась четыре с лишним часа. Гид Бекир очень опытный, настоящий профессионал своего дела. Было очень интересно.
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И
Знакомьтесь, Бурса
Экскурсия в Бурсе была интересной и познавательной.
Мохамед очень профессиональный гид.
Спасибо
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E
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
Нам понравилось)
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A
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
Foarte plăcut ghid,amabil,povestește foarte interesant,știe bine meseria sa,sper sa ne mai întoarcem in Turcia si ne face excursii in alte
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orașe.
Очень приятный гид, добрый, рассказывает очень интересные истории, хорошо знает свою работу, надеюсь мы ещё вернёмся в Турцию и он проведёт для нас экскурсии в другие города.

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С
Знакомьтесь, Бурса
Замечательная экскурсия! Несмотря на проливной дождь и холод, мы получили огромное удовольствие. Аббас замечательный рассказчик и очень глубокий человек. Никаких сухих фактов из Википедии, только интересные описания и истории со смыслом.
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В
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Нури замечательный человек, отличный рассказчик. Очень много увидели, узнали, даже того, что не входило в экскурсию. Были с дочерью и сестрой, всё было супер. Спасибо большое за наше путешествие. Всем ооочень советую.
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Эльвина
Знакомьтесь, Бурса
Это лучшее что я видела и слышала! На сколько грамотно выстроена вся хронологическая цепочка! Слушаешь с открытым ртом и не
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можешь расслабить ушки, дабы не пропустить даже малейшую информацию! Опыт путешествий у меня огромный, но это первый раз чтоб я так слушала. Обычно в середине экскурсии я уже зеваю и думаю когда это закончится и я пойду в ресторан вкусно ужинать!
Очень советую!!!

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Всего 33 отзыва в Бурсе

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Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе

Самые популярные экскурсии в Бурсе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Знакомьтесь, Бурса;
  2. Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто);
  3. Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия;
  4. Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса.
Сколько стоит экскурсия по Бурсе в августе 2026
Сейчас в Бурсе можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 350. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Бурсе на 2026 год, 33 ⭐ отзыва, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь