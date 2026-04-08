Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бурса
Парк Топхане: усыпальница основателя Османской империи, крепостные стены и панорамный вид на Бурсу. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: В парке Топхане
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €240 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Начало: В центре города, около мечети Улу Джами
Расписание: Ежедневно 10:00, 15:00
1 апр в 09:30
2 апр в 09:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Место встречи ваш отель в городе Бурсе
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Замечательный человек и отличный гид. Очень содержательная и интересная экскурсия! Всем советую!
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Нашим гидом был Мухаммед. Приятный, спокойный молодой человек. Рассказывал интересно, на русском говорит очень хорошо. Экскурсия прошла позитивно и познавательно. Спасибо!
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A
Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным образованным гидом. Все понравилось. По независящим от гида причинам, не смогли посетить мечеть. Аббас компенсировал это бесплатным трансфером до пристани. Приятно.
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Экскурсия понравилась, продлилась четыре с лишним часа. Гид Бекир очень опытный, настоящий профессионал своего дела. Было очень интересно.
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И
Экскурсия в Бурсе была интересной и познавательной.
Мохамед очень профессиональный гид.
Спасибо
Мохамед очень профессиональный гид.
Спасибо
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E
Нам понравилось)
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A
Foarte plăcut ghid,amabil,povestește foarte interesant,știe bine meseria sa,sper sa ne mai întoarcem in Turcia si ne face excursii in alte
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С
Замечательная экскурсия! Несмотря на проливной дождь и холод, мы получили огромное удовольствие. Аббас замечательный рассказчик и очень глубокий человек. Никаких сухих фактов из Википедии, только интересные описания и истории со смыслом.
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В
Нури замечательный человек, отличный рассказчик. Очень много увидели, узнали, даже того, что не входило в экскурсию. Были с дочерью и сестрой, всё было супер. Спасибо большое за наше путешествие. Всем ооочень советую.
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Это лучшее что я видела и слышала! На сколько грамотно выстроена вся хронологическая цепочка! Слушаешь с открытым ртом и не
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Всего 33 отзыва в Бурсе
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Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе
Самые популярные экскурсии в Бурсе
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