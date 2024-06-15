Я буду рад приветствовать вас в моём прекрасном и современном городе зелёной Бурсе, бывшей первой столице Османской империи и музее под открытым небом. Мы посетим основные достопримечательности города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Основные достопримечательности города
- Крепостные стены города, парк Топхане - панорамная площадка для фотосессий
- Гробница султана Османа бея, основателя Османской империи
- Гробница султана Орхана бея, завоевателя города Бурса
- Мечеть Улу-Джами, великий храм
- Восточный крытый базар и комплекс вокруг
- Зелёная мечеть - символ города и гробница султана Мехмеда челеби, комплекс вокруг
- В конце экскурсии, по желанию гостей, свободное время для покупок, подарков и сувениров
Описание экскурсии
Что вы увидите:Великую мечеть Улу-Джами, архитектуру Османской империи, восточный крытый базар, крепостные стены города, панорамную площадку Топхане, где у вас будет свободное время для фотосессий, гробницу султана Османа-бея, основателя великой Османской империи, Зелёную мечеть, которая является символом города, и комплекс вокруг. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно посмотреть прогноз погоды города региона до начало тура.
- Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.
Ежедневно 10:00, 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|€46.80
|Детский билет
|€20
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные достопримечательности города
- Крепостные стены города, парк Топхане - панорамная площадка для фотосессий
- Гробница султана Османа бея, основателя Османской империи
- Гробница султана Орхана бея, завоевателя города Бурса
- Мечеть Улу-Джами, великий храм
- Восточный крытый базар и комплекс вокруг
- Зелёная мечеть - символ города и гробница султана Мехмеда челеби, комплекс вокруг
- В конце экскурсии, по желанию гостей, свободное время для покупок, подарков и сувениров
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду, обед и сувениры
Место начала и завершения?
В центре города, около мечети Улу Джами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно посмотреть прогноз погоды города региона до начало тура
- Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки
- Данные экскурсии организуются от Тур. фирмы с лицензией: Но 15879 Mинистерства Tуризма Республики Турции
- Tursab Belge No 15879 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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