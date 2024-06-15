Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса

Обзорная экскурсия по городу
Мы посетим основные достопримечательности города, среди которых — старинное семисотлетнее дерево чинара, являющееся символом города Бурса и ровесником Османской империи, музей-панораму 1326 года, мечеть Фетих и великую мечеть Улу Джами.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Основные достопримечательности города
  • Музей Панорама 1326 года Фетиха в Бурсе
  • Дерево чинара
  • Крепостные стены города, Топхане, панорамная площадка для фотосессий
  • Гробница султана Османа бея, основателя Османской империи
  • Гробница султана Орхана бея, завоевателя города Бурса
  • Мечеть Улу Джами, Великая мечеть
  • Восточный крытый базар и комплекс вокруг него
  • Зелёные Мечты - символ города и комплекс гробницы султана Мехмеда бея
  • В конце экскурсии гостям предоставляется свободное время для покупок подарков и сувениров

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Вы увидите архитектуру, которая относится к Османской империи, восточный крытый базар, крепостные стены города, которые были построены ещё во втором веке до нашей эры, панорамную площадку Топхане, где мы сможем отдохнуть и сделать фотографии. Также мы посетим гробницу султана Османа бея, основателя великой Османской империи, зелёную мечеть, которая является символом города, и комплекс вокруг неё. Важная информация:
  • Экскурсия проходить частично на машине Рено Клио Симболь, частично пешком.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.
  • Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Основные достопримечательности города
  • Музей Панорама 1326 года Фетиха в Бурсе
  • Дерево чинара
  • Крепостные стены города, Топхане, панорамная площадка для фотосессий
  • Гробница султана Османа бея, основателя Османской империи
  • Гробница султана Орхана бея, завоевателя города Бурса
  • Мечеть Улу Джами, Великая мечеть
  • Восточный крытый базар и комплекс вокруг него
  • Зелёные Мечты - символ города и комплекс гробницы султана Мехмеда бея
  • В конце экскурсии гостям предоставляется свободное время для покупок подарков и сувениров
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт: машина Рено Клио Симболь от и до места назначения
  • Вход в музеи
Что не входит в цену
  • Личные расходы на еду, обед и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
Завершение: В вашем отелье в городе Бурсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходить частично на машине Рено Клио Симболь частично пешком
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура
  • Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки
  • Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства - Tуризма Республики Турции
  • Tursab Belge No 15879 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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