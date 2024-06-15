Экскурсия проходить частично на машине Рено Клио Симболь, частично пешком.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.

Захватите деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.

Что вас ожидает: Вы увидите архитектуру, которая относится к Османской империи, восточный крытый базар, крепостные стены города, которые были построены ещё во втором веке до нашей эры, панорамную площадку Топхане, где мы сможем отдохнуть и сделать фотографии. Также мы посетим гробницу султана Османа бея, основателя великой Османской империи, зелёную мечеть, которая является символом города, и комплекс вокруг неё. Важная информация: