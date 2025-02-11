Мои заказы

Музеи и искусство Бурсы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Бурсе, цены от €250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
«Панорама 1326 музей завоевания Бурсы — детализированная экспозиция завоевания города во времена второго правителя Османского бейлика Орхана I Гази с обзором на 360 градусов»
€250 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
«Мы посетим основные достопримечательности города, среди которых — старинное семисотлетнее дерево чинара, являющееся символом города Бурса и ровесником Османской империи, музей-панораму 1326 года, мечеть Фетих и великую мечеть Улу Джами»
€250 за всё до 4 чел.
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
1001 факт о космических технологиях и авиации, флоре и фауне Турции
«Космический музейЭкспозиция, посвящённая развитию авиационных и аэрокосмических технологий, впечатлит и детей, и взрослых»
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рано
    11 февраля 2025
    Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
    Мы с мамой отдыхали в Бурсе, где наш гид Нури Кыличоглу провел нам обзорную экскурсию. Нури бей отлично рассказал нам
    об истории становления Османской империи начиная с музея панорамы Бурсы. Этот музей очень красивый и захватывающий дух. С помощью описания нашего гида истории тех времен и событий мы ощутили себя в реальности и в центре тех событий. Далее были в мавзолее - усыпальнице Ахмеда I, далее топхане с действующими по сей день пушками, башней и обзорной площадкой, на которой вы сможете увидеть Бурсу как на ладоне. Ну и конечно же мы не могли не посетить зелёную мечеть (yesil cami) и Большую Мечеть (Ulu cami), в которой, даже, удалось совершить намаз и получить небывалую лёгкость и незабываемые впечатления.
    Все, кто будет в Бурсе, рекомендуем отправляться на экскурсию с гидом Нури, как с глубоко знающим и любящим свой город и свою страну человеком.

