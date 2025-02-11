Индивидуальная
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
«Панорама 1326 музей завоевания Бурсы — детализированная экспозиция завоевания города во времена второго правителя Османского бейлика Орхана I Гази с обзором на 360 градусов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
«Мы посетим основные достопримечательности города, среди которых — старинное семисотлетнее дерево чинара, являющееся символом города Бурса и ровесником Османской империи, музей-панораму 1326 года, мечеть Фетих и великую мечеть Улу Джами»
1 фев в 09:30
2 фев в 09:30
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
1001 факт о космических технологиях и авиации, флоре и фауне Турции
«Космический музейЭкспозиция, посвящённая развитию авиационных и аэрокосмических технологий, впечатлит и детей, и взрослых»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
