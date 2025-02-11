читать дальше

об истории становления Османской империи начиная с музея панорамы Бурсы. Этот музей очень красивый и захватывающий дух. С помощью описания нашего гида истории тех времен и событий мы ощутили себя в реальности и в центре тех событий. Далее были в мавзолее - усыпальнице Ахмеда I, далее топхане с действующими по сей день пушками, башней и обзорной площадкой, на которой вы сможете увидеть Бурсу как на ладоне. Ну и конечно же мы не могли не посетить зелёную мечеть (yesil cami) и Большую Мечеть (Ulu cami), в которой, даже, удалось совершить намаз и получить небывалую лёгкость и незабываемые впечатления.

Все, кто будет в Бурсе, рекомендуем отправляться на экскурсию с гидом Нури, как с глубоко знающим и любящим свой город и свою страну человеком.