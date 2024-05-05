Индивидуальные экскурсии в Бурсе с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Бурсе, цены от €155, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
219198 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Бурса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Знакомьтесь, Бурса
Исследовать первую столицу Османской империи с профессиональным гидом
Начало: В парке Топхане
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Посетить один из важнейших городов Турции и аутентичную восточную деревню с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
1001 факт о космических технологиях и авиации, флоре и фауне Турции
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
227205 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 239215 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Огромная благодарность Аббасу за то, что порекомендовал нам гида Санджара! Мы провели свой день в Бурсе великолепно и продуктивно! Увидели
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    основные достопримечательности, такие как Улу Джами, Топане парк Осман гази, Шелковый рынок и Панорамный музей, уложились по времени. Дополнительно в виде комплимента Санджар организовал для нас экскурсию в аутентичную деревню Джумалы Кызык, что нас приятно удивило. Гид Санджар очень компетентный, отзывчивый, провел нас по всем местам достопримечательностей, рассказывая интересные исторические факты. А также, что немаловажно, он любезно согласился отвезти нас из Бурсы в Чынарджык. Поездка была комфортной, душевной, с музыкальным сопровождением популярной турецкой и казахской музыки:) Благодаря такому отношению хочется вновь вернуться в Бурсу и порекомендовать Санджара и Аббаса нашим близким и друзьям!

  • в
    владимир
    20 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Аббасу за Все!!! Очень понравилось! Побывал в Бурсе, давно хотел! Были учтены все пожелания- все чётко!
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    Индивидуальный подход, посетили очень много красивых и интересных мест. Особенно достойно внимания зелёная Мечеть и одноимённый Мавзолей! Поездка превзошла все ожидания и отдельное спасибо за тонкое чувство юмора гиду)

  • Н
    Николай
    9 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Бурса незаслуженно обойдена вниманием туристов. Город изобилует памятниками 14-15 веков, на осмотр которых понадобится минимум целый день. Здесь нет того,
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    что раздражает в Стамбуле: суеты, шума, навязчивых продавцов. Город со своим характером и достоинством. Экскурсию для нас проводил Аббас. Безукоризненно правильный и хорошо поставленный русский язык в совокупности с прекрасным знанием вопроса и истории, оставили у нас самое яркое и благоприятное впечатление. Маршрут хорошо выстроен и по хронологии, и по рельефу (идти сверху вниз). Рекомендуем всем, кто интересуется историей Турции.

  • А
    Алтынгуль
    31 марта 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас
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    было важно, чтобы экскурсия была комфортной, подстроено под наш темп. Удобно,что на машине проехались и пешая прогулка была. Хотели поблагодарить Нури за его добродушие, мягкость, воспитанность, профессионализм!

    Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился
  • S
    Sergey
    25 марта 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я
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    не видел (а в Бурсе я бывал неоднократно). Очень содержательно, познавательно, ёмко и информативно. По ходу экскурсии у меня возникали вопросы, которые всегда приводили к интересному диалогу, по окончанию которого я получал или находил на свой вопрос ответ. Отдельно хочу отметить то, как продуман маршрут: мы посетили множество значимых мест этого города: музеи, мечети, гробницы, парки.

    Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу сПобывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу сПобывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с
  • Ю
    Юля
    25 марта 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури встретил нас на авто
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    прямо на выходе из вокзала. Побывали в музее-панораме, узнали подробно об истории Прусы, Османе Гази, Мехмеде Челеби, но при этом Нури нас не перегрузил фактами, а живо и интересно рассказал о фигурах в истории. Погуляли по городу, были в гробницах султанов, в Улу Джами, на уникальном мосту, в галерее художника и пили яблочный чай в маленьком тайном садике. Экскурсия шла 7 часов, но время пролетело незаметно! Также вкусно пообедали с видом на город в Топхане, и застали смену караула, прошли через древний базар. Очень рады что провели день в Бурсе с командой Нури, много классных впечатлений. Гид любит свой город, отлично его знает и может рассказать обо всем. Посоветовал на будущее много других мест, которые за один день посмотреть нереально. Пунктуально, интересно, комфортно, живо, всем рекомендую!

    Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури

Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Бурсе в июне 2024
Сейчас в Бурсе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 155 до 215 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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