День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк

1001 факт о космических технологиях и авиации, флоре и фауне Турции
Что посмотреть в Бурсе помимо исторического центра, мечетей и парков? Мы устроим вам дискавери-тур по местам, где соседствуют обучение и увлечение.

В современном научном центре, посвящённом космосу, вас ждут экспонаты, наглядно показывающие возможности науки и техники.

А прогулка по зоопарку и ботаническому саду подарит яркие впечатления от знакомства с живой природой.
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Космический музей
Экспозиция, посвящённая развитию авиационных и аэрокосмических технологий, впечатлит и детей, и взрослых! Вы увидите древние крылья, парусные конструкции, воздушные шары, самолёты и ракеты, которые использовались первыми пилотами и космонавтами.
Зоопарк
Здесь живут сотни видов животных с различных континентов. Среди них будут как привычные обитатели жарких мест — жирафы, леопарды, зебры, львы, страусы — так и редкие особи, которых сложно увидеть в естественной среде. Территория зоопарка зелёная и ухоженная, вольеры — просторные. Вы сможете сфотографироваться возле установленных повсюду скульптур и отдохнуть на берегу водоёмов.
Ботанический парк
Особая гордость парка — это разнообразные цветы и деревья. В любое время года здесь цветут растения, высаженные по группам. Рядом расположены японские и английские цветники, сад камней, розарий и раздел душистых растений. По всей территории проложены пешие и велосипедные дорожки протяжённостью около 12 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Транфер по программе экскурсии осуществляется на автомобиле Renault Clio.
  • Входные билеты оплачиваются отдельно:
    — космический музей 100 лир/взрослый, 50 лир/студент, детям до 18 бесплатно
    — зоопарк 15 лир/взрослый, 7 лир/студент
    — ботанический парк 5 лир/взрослый, 2,5 лиры/школьники и студенты, дети до 6 лет бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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