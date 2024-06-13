Что вас ожидает

Космический музей

Экспозиция, посвящённая развитию авиационных и аэрокосмических технологий, впечатлит и детей, и взрослых! Вы увидите древние крылья, парусные конструкции, воздушные шары, самолёты и ракеты, которые использовались первыми пилотами и космонавтами.

Зоопарк

Здесь живут сотни видов животных с различных континентов. Среди них будут как привычные обитатели жарких мест — жирафы, леопарды, зебры, львы, страусы — так и редкие особи, которых сложно увидеть в естественной среде. Территория зоопарка зелёная и ухоженная, вольеры — просторные. Вы сможете сфотографироваться возле установленных повсюду скульптур и отдохнуть на берегу водоёмов.

Ботанический парк

Особая гордость парка — это разнообразные цветы и деревья. В любое время года здесь цветут растения, высаженные по группам. Рядом расположены японские и английские цветники, сад камней, розарий и раздел душистых растений. По всей территории проложены пешие и велосипедные дорожки протяжённостью около 12 км.

Организационные детали