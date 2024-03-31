1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
219€198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Посетить один из важнейших городов Турции и аутентичную восточную деревню с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
1001 факт о космических технологиях и авиации, флоре и фауне Турции
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
227€205 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 239€215 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлтынгуль31 марта 2024Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас
- SSergey25 марта 2024Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я
- ЮЮля25 марта 2024Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури встретил нас на авто
Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Бурсе в июне 2024
Сейчас в Бурсе в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 198 до 215 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Бурсу на 1 день, гиды Бурсы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Бурсу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024