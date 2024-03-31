Экскурсии на 1 день в Бурсе

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Бурсе, цены от €198, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
219198 за всё до 4 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Посетить один из важнейших городов Турции и аутентичную восточную деревню с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
1001 факт о космических технологиях и авиации, флоре и фауне Турции
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
227205 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 239215 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алтынгуль
    31 марта 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас
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    было важно, чтобы экскурсия была комфортной, подстроено под наш темп. Удобно,что на машине проехались и пешая прогулка была. Хотели поблагодарить Нури за его добродушие, мягкость, воспитанность, профессионализм!

    Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился
  • S
    Sergey
    25 марта 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я
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    не видел (а в Бурсе я бывал неоднократно). Очень содержательно, познавательно, ёмко и информативно. По ходу экскурсии у меня возникали вопросы, которые всегда приводили к интересному диалогу, по окончанию которого я получал или находил на свой вопрос ответ. Отдельно хочу отметить то, как продуман маршрут: мы посетили множество значимых мест этого города: музеи, мечети, гробницы, парки.

    Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу сПобывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу сПобывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с
  • Ю
    Юля
    25 марта 2024
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури встретил нас на авто
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    прямо на выходе из вокзала. Побывали в музее-панораме, узнали подробно об истории Прусы, Османе Гази, Мехмеде Челеби, но при этом Нури нас не перегрузил фактами, а живо и интересно рассказал о фигурах в истории. Погуляли по городу, были в гробницах султанов, в Улу Джами, на уникальном мосту, в галерее художника и пили яблочный чай в маленьком тайном садике. Экскурсия шла 7 часов, но время пролетело незаметно! Также вкусно пообедали с видом на город в Топхане, и застали смену караула, прошли через древний базар. Очень рады что провели день в Бурсе с командой Нури, много классных впечатлений. Гид любит свой город, отлично его знает и может рассказать обо всем. Посоветовал на будущее много других мест, которые за один день посмотреть нереально. Пунктуально, интересно, комфортно, живо, всем рекомендую!

    Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури

Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «На весь день»

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  3. День открытий в Бурсе: Центр космической авиации + зоопарк + ботанический парк
  4. Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Сколько стоит экскурсия по Бурсе в июне 2024
Сейчас в Бурсе в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 198 до 215 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Бурсу на 1 день, гиды Бурсы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Бурсу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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