На этой экскурсии мы покажем вам ключевые достопримечательности Бурсы. Вы погуляете по парку Топхане и полюбуетесь видом на город со смотровой площадки. Посетите гробницу основателя Османской империи и оцените необычную архитектуру мечети Улу-Джами. Увидите крепостные стены, основанные до нашей эры, и окунётесь в колорит Восточного базара.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Панорама 1326 музей завоевания Бурсы — детализированная экспозиция завоевания города во времена второго правителя Османского бейлика Орхана I Гази с обзором на 360 градусов
- Крепостные стены, основанные во 2 веке до нашей эры
- Парк Топхане со смотровой площадкой, откуда весь город будет как на ладони
- Гробница султана Османа I — основателя Османской империи
- Гробница султана Орхана Гази — завоевателя города Пруса (Бурса)
- Мечеть Улу-Джами, построенная в сельджукском стиле по приказу султана Баязида I в конце 14 века
- Восточный базар, где у вас будет свободное время для покупок сувениров и сладостей
- Зелёная мечеть — символ города и гробница султана Мехмета Челеби, который считается вторым основателем империи
- Старинный мост и сувенирные магазины, сохранившиеся со времён Османской империи
По пути гид расскажет вам мифы и легенды, познакомит с местными традициями и обычаями, архитектурой и национальной кухней и с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Программа подходит для участников всех возрастов
- Начало и конец экскурсии — в Бурсе у вашего отеля, на автовокзале или в морском порту
- В стоимость включено: входные билеты в музей-панораму, трансфер на комфортабельном автомобиле Renault Clio, услуги гида
- Отдельно оплачивается обед (по желанию) и билеты на паром (230 лир) или автобус (240 лир), если вы поедете из Стамбула
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Бурсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Бурсе
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури Кылычголу. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и на болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алтынгуль
31 мар 2024
Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас было важно, чтобы экскурсия была комфортной, подстроено под наш темп. Удобно,что на машине проехались и пешая прогулка была. Хотели поблагодарить Нури за его добродушие, мягкость, воспитанность, профессионализм!
S
Sergey
25 мар 2024
Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я не видел (а в Бурсе я бывал неоднократно). Очень содержательно,
Юля
25 мар 2024
Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури встретил нас на авто прямо на выходе из вокзала. Побывали в музее-панораме, узнали подробно
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