Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу

Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
На этой экскурсии мы покажем вам ключевые достопримечательности Бурсы. Вы погуляете по парку Топхане и полюбуетесь видом на город со смотровой площадки. Посетите гробницу основателя Османской империи и оцените необычную архитектуру мечети Улу-Джами. Увидите крепостные стены, основанные до нашей эры, и окунётесь в колорит Восточного базара.
4.67
3 отзыва
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Панорама 1326 музей завоевания Бурсы — детализированная экспозиция завоевания города во времена второго правителя Османского бейлика Орхана I Гази с обзором на 360 градусов
  • Крепостные стены, основанные во 2 веке до нашей эры
  • Парк Топхане со смотровой площадкой, откуда весь город будет как на ладони
  • Гробница султана Османа I — основателя Османской империи
  • Гробница султана Орхана Гази — завоевателя города Пруса (Бурса)
  • Мечеть Улу-Джами, построенная в сельджукском стиле по приказу султана Баязида I в конце 14 века
  • Восточный базар, где у вас будет свободное время для покупок сувениров и сладостей
  • Зелёная мечеть — символ города и гробница султана Мехмета Челеби, который считается вторым основателем империи
  • Старинный мост и сувенирные магазины, сохранившиеся со времён Османской империи

По пути гид расскажет вам мифы и легенды, познакомит с местными традициями и обычаями, архитектурой и национальной кухней и с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Программа подходит для участников всех возрастов
  • Начало и конец экскурсии — в Бурсе у вашего отеля, на автовокзале или в морском порту
  • В стоимость включено: входные билеты в музей-панораму, трансфер на комфортабельном автомобиле Renault Clio, услуги гида
  • Отдельно оплачивается обед (по желанию) и билеты на паром (230 лир) или автобус (240 лир), если вы поедете из Стамбула
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Бурсе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
31 мар 2024
Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас было важно, чтобы экскурсия была комфортной, подстроено под наш темп. Удобно,что на машине проехались и пешая прогулка была. Хотели поблагодарить Нури за его добродушие, мягкость, воспитанность, профессионализм!
Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился
S
25 мар 2024
Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я не видел (а в Бурсе я бывал неоднократно). Очень содержательно,
читать дальше

познавательно, ёмко и информативно. По ходу экскурсии у меня возникали вопросы, которые всегда приводили к интересному диалогу, по окончанию которого я получал или находил на свой вопрос ответ.
Отдельно хочу отметить то, как продуман маршрут: мы посетили множество значимых мест этого города: музеи, мечети, гробницы, парки.

Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу сПобывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу сПобывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с
Юля
25 мар 2024
Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури встретил нас на авто прямо на выходе из вокзала. Побывали в музее-панораме, узнали подробно
читать дальше

об истории Прусы, Османе Гази, Мехмеде Челеби, но при этом Нури нас не перегрузил фактами, а живо и интересно рассказал о фигурах в истории. Погуляли по городу, были в гробницах султанов, в Улу Джами, на уникальном мосту, в галерее художника и пили яблочный чай в маленьком тайном садике. Экскурсия шла 7 часов, но время пролетело незаметно! Также вкусно пообедали с видом на город в Топхане, и застали смену караула, прошли через древний базар. Очень рады что провели день в Бурсе с командой Нури, много классных впечатлений. Гид любит свой город, отлично его знает и может рассказать обо всем. Посоветовал на будущее много других мест, которые за один день посмотреть нереально. Пунктуально, интересно, комфортно, живо, всем рекомендую!

Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! НуриБыли на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бурсы

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаНа весь деньОбзорныеПаркиПрирода и пейзажиСамое главноеПопулярные места

Похожие экскурсии из Бурсы

Знакомьтесь, Бурса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Знакомьтесь, Бурса
Исследовать первую столицу Османской империи с профессиональным гидом
Начало: В парке Топхане
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 239215 за всё до 4 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Посетить один из важнейших городов Турции и аутентичную восточную деревню с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бурсе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бурсе
ХорошоТам