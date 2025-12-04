Индивидуальная
Знакомьтесь, Бурса: история, культура и достопримечательности
Парк Топхане: усыпальница основателя Османской империи, крепостные стены и панорамный вид на Бурсу. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: В парке Топхане
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
€230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 декабря 2025Нури отличный гид! Прекрасно говорит по русски, великолепно ориентируется в истории Бурсы и всей Турции, очень деликатный и внимательный! Рекомендую 💯!!!
- ИИгорь13 октября 2025Экскурсия в Бурсе была интересной и познавательной.
Мохамед очень профессиональный гид.
Спасибо
- ААнатолий16 сентября 2025Превосходная экскурсия! Наш гид Алпер очень эрудированный человек, прекрасно владеющий русским языком. Получилось замечательное путешествие в историю города и правящих
- EElena21 августа 2025Нам понравилось)
- AAndrei25 июля 2025Foarte plăcut ghid,amabil,povestește foarte interesant,știe bine meseria sa,sper sa ne mai întoarcem in Turcia si ne face excursii in alte
- ООльга21 мая 2025Нам очень понравилась Бурса, и это заслуга нашего гида Альпена, он покащал нам красивые виды и рассказал об истории города,
- ЭЭльвира9 мая 2025Экскурсия была потрясающая!!! Очень хорошее знание истории, местных традиций. Очень интересный рассказ и грамотно организованная последовательность посещения всех достопримечательностей. Очень рекомендую если хотите познакомится с Бурсой, её историей, её обычаями и просто замечательно провести день
- ССветлана20 апреля 2025Замечательная экскурсия! Несмотря на проливной дождь и холод, мы получили огромное удовольствие. Аббас замечательный рассказчик и очень глубокий человек. Никаких сухих фактов из Википедии, только интересные описания и истории со смыслом.
- ЭЭльвина14 апреля 2025Это лучшее что я видела и слышала! На сколько грамотно выстроена вся хронологическая цепочка! Слушаешь с открытым ртом и не
- ММарика28 марта 2025"И носило меня… от Амура до Туркестана". ©
… И в Бурсе мы побывали на экскурсии. В Бурсу можно только с
- ННаталья8 марта 2025Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство с ней проходило с
- ММаргарита13 февраля 2025Спасибо огромное Аббасу, было очень интересно, информативно, увлекательно и содержательно. Аббас рассказал много интересных исторических фактов, о которых знает не
- ААнна6 февраля 2025Прекрасная экскурсия, мы получили удовольствие всей семьей. Очень интересное наполнение, много объектов при этом мы нигде не медлили оперативно передвигались,
- ЕЕлена5 января 2025Прекрасный гид с чудесным русским языком и знанием истории. Очень понравился маршрут и рассказ Аббаса. Если в Бурсе, то только к нему!
- FFarrukh1 января 2025Все было супер интересно и классно)) спасибо вам Аббас 👍
- ССаид29 декабря 2024Нам очень понравилась экскурсия, которую проводил Аббас. Мы успели посмотреть основные достопримечательности города. Также было очень занимательно слушать Аббаса и
- ВВиктория30 ноября 2024Благодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательности, с глубоким знанием истории, Будем рады встрече на других экскурсиях и рекомендуем друзьям, с благодарностью Виктория и Валерий.
- ААнна6 ноября 2024У нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой остались в полном восторге! Наш
- DDmitrii16 сентября 2024Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
Советую обращаться!!!
- ЕЕкатерина14 августа 2024Спасибо огромное за экскурсию!
Аббас просто прекрасен и как гид и как человек, все прошло на высшем уровне!
По времени четко,
по содержанию-
