читать дальше

экскурсией, поскольку дистанции там огромного размера, с общественным транспортом без поллитры не разберёшься, на такси можно разориться. А так и деревню - памятник ЮНЕСКО - которая торчит на своем месте ещё со времён Османа Гази, посмотрели, и мечеть Улу Джами с 20 куполами и фонтаном для омовения внутри, и попили кофе у подножия Улудага, где растет дерево чинар, посаженный ещё Орханом Гази - дерево, которое пережило зарождение, расцвет, закат и окончательный распад Османской империи. Послушали историю, легенды, местные байки, запутались в султанах. Крупно повезло с гидом - русский как родной, практически без акцента и речевых ошибок. Очень эрудированный и четко улавливающий чаяния слушателей. Даже супруг мой Орденоносный не сильно кривился, хотя обычно он гидов на дух не выносит, поскольку историк, а экскурсоводов часто заносит на поворотах.

Но не в этом случае, Хвала Аллаху. Не без огрехов, но они вызваны скорее любовью и гордостью за походы Османов. Хочется порой приукрасить - почему нет?

… Забавно получилось в Мурадие. Известно, что Султан Мурад повелел не устанавливать кенотаф и сделать тюрбе без потолка, чтобы на его могилу и могилу его любимого сына Алаэддина бесперечь поливали атмосферные осадки. Ну, ок. Могила Мурада действительно без кенотафа и в тюрбе дырка в потолке, впрочем, заделанная плексигласом. А вот с шехзаде Алаэддином вышла промашка - на могиле, возле которой написано, что здесь покоится шехзаде Алаэддин, возвышается кенотаф, а нет кенотафа на могиле чьей-то дочери. Наш гид завис вместе с нами. Загадка турецкой души….

… В сухом остатке, очень рекомендую именно этого гида - организовал встречу у парома, порекомендовал, где кофе попить, где поесть аутентичное блюдо, рассказал много интересного. Как в гости к хорошему человеку приехали, а не просто на оплаченную экскурсию.