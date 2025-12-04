Мои заказы

Экскурсии Бурсы об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Бурсе, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Бурса
Пешая
4 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Бурса: история, культура и достопримечательности
Парк Топхане: усыпальница основателя Османской империи, крепостные стены и панорамный вид на Бурсу. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: В парке Топхане
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу османского средневековья, посетив главные достопримечательности Бурсы и деревню Джумалыкызык. Комфортный автопешеходный формат
Завтра в 08:30
11 дек в 08:00
€230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 декабря 2025
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Нури отличный гид! Прекрасно говорит по русски, великолепно ориентируется в истории Бурсы и всей Турции, очень деликатный и внимательный! Рекомендую 💯!!!
    Нури отличный гид! Прекрасно говорит по русски, великолепно ориентируется в истории Бурсы и всей Турции, оченьНури отличный гид! Прекрасно говорит по русски, великолепно ориентируется в истории Бурсы и всей Турции, очень
  • И
    Игорь
    13 октября 2025
    Знакомьтесь, Бурса
    Экскурсия в Бурсе была интересной и познавательной.
    Мохамед очень профессиональный гид.
    Спасибо
  • А
    Анатолий
    16 сентября 2025
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Превосходная экскурсия! Наш гид Алпер очень эрудированный человек, прекрасно владеющий русским языком. Получилось замечательное путешествие в историю города и правящих
    читать дальше

    здесь султанов. Интересно было слушать все что он рассказывал. Помимо всего поделился и бытовыми фишками, где погулять, поесть и т. д. Ещё, по нашей просьбе, купил нам билет на паром и рассказал как до него доехать.
    Твердая пятерка за экскурсию!

    Превосходная экскурсия! Наш гид Алпер очень эрудированный человек, прекрасно владеющий русским языком. Получилось замечательное путешествие в
  • E
    Elena
    21 августа 2025
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Нам понравилось)
  • A
    Andrei
    25 июля 2025
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Foarte plăcut ghid,amabil,povestește foarte interesant,știe bine meseria sa,sper sa ne mai întoarcem in Turcia si ne face excursii in alte
    читать дальше

    orașe.
    Очень приятный гид, добрый, рассказывает очень интересные истории, хорошо знает свою работу, надеюсь мы ещё вернёмся в Турцию и он проведёт для нас экскурсии в другие города.

  • О
    Ольга
    21 мая 2025
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Нам очень понравилась Бурса, и это заслуга нашего гида Альпена, он покащал нам красивые виды и рассказал об истории города,
    читать дальше

    показал колорит восточного базара. Я в восторге от мечети, ощущается сильная энергетика. Альпер очень доброжелательный, помог нам добраться до парома на следующий день, за что отдельное спасибо. Обязательно приедем еще раз на несколько дней, осталось еще много неувиденных мест

    Нам очень понравилась Бурса, и это заслуга нашего гида Альпена, он покащал нам красивые виды иНам очень понравилась Бурса, и это заслуга нашего гида Альпена, он покащал нам красивые виды иНам очень понравилась Бурса, и это заслуга нашего гида Альпена, он покащал нам красивые виды иНам очень понравилась Бурса, и это заслуга нашего гида Альпена, он покащал нам красивые виды иНам очень понравилась Бурса, и это заслуга нашего гида Альпена, он покащал нам красивые виды иНам очень понравилась Бурса, и это заслуга нашего гида Альпена, он покащал нам красивые виды и
  • Э
    Эльвира
    9 мая 2025
    Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
    Экскурсия была потрясающая!!! Очень хорошее знание истории, местных традиций. Очень интересный рассказ и грамотно организованная последовательность посещения всех достопримечательностей. Очень рекомендую если хотите познакомится с Бурсой, её историей, её обычаями и просто замечательно провести день
  • С
    Светлана
    20 апреля 2025
    Знакомьтесь, Бурса
    Замечательная экскурсия! Несмотря на проливной дождь и холод, мы получили огромное удовольствие. Аббас замечательный рассказчик и очень глубокий человек. Никаких сухих фактов из Википедии, только интересные описания и истории со смыслом.
  • Э
    Эльвина
    14 апреля 2025
    Знакомьтесь, Бурса
    Это лучшее что я видела и слышала! На сколько грамотно выстроена вся хронологическая цепочка! Слушаешь с открытым ртом и не
    читать дальше

    можешь расслабить ушки, дабы не пропустить даже малейшую информацию! Опыт путешествий у меня огромный, но это первый раз чтоб я так слушала. Обычно в середине экскурсии я уже зеваю и думаю когда это закончится и я пойду в ресторан вкусно ужинать!
    Очень советую!!!

  • М
    Марика
    28 марта 2025
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    "И носило меня… от Амура до Туркестана". ©
    … И в Бурсе мы побывали на экскурсии. В Бурсу можно только с
    читать дальше

    экскурсией, поскольку дистанции там огромного размера, с общественным транспортом без поллитры не разберёшься, на такси можно разориться. А так и деревню - памятник ЮНЕСКО - которая торчит на своем месте ещё со времён Османа Гази, посмотрели, и мечеть Улу Джами с 20 куполами и фонтаном для омовения внутри, и попили кофе у подножия Улудага, где растет дерево чинар, посаженный ещё Орханом Гази - дерево, которое пережило зарождение, расцвет, закат и окончательный распад Османской империи. Послушали историю, легенды, местные байки, запутались в султанах. Крупно повезло с гидом - русский как родной, практически без акцента и речевых ошибок. Очень эрудированный и четко улавливающий чаяния слушателей. Даже супруг мой Орденоносный не сильно кривился, хотя обычно он гидов на дух не выносит, поскольку историк, а экскурсоводов часто заносит на поворотах.
    Но не в этом случае, Хвала Аллаху. Не без огрехов, но они вызваны скорее любовью и гордостью за походы Османов. Хочется порой приукрасить - почему нет?
    … Забавно получилось в Мурадие. Известно, что Султан Мурад повелел не устанавливать кенотаф и сделать тюрбе без потолка, чтобы на его могилу и могилу его любимого сына Алаэддина бесперечь поливали атмосферные осадки. Ну, ок. Могила Мурада действительно без кенотафа и в тюрбе дырка в потолке, впрочем, заделанная плексигласом. А вот с шехзаде Алаэддином вышла промашка - на могиле, возле которой написано, что здесь покоится шехзаде Алаэддин, возвышается кенотаф, а нет кенотафа на могиле чьей-то дочери. Наш гид завис вместе с нами. Загадка турецкой души….
    … В сухом остатке, очень рекомендую именно этого гида - организовал встречу у парома, порекомендовал, где кофе попить, где поесть аутентичное блюдо, рассказал много интересного. Как в гости к хорошему человеку приехали, а не просто на оплаченную экскурсию.

  • Н
    Наталья
    8 марта 2025
    Знакомьтесь, Бурса
    Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство с ней проходило с
    читать дальше

    гидом Аббасом! Высокая эрудиция, невероятная харизма и глубокие знания Аббаса позволили нам окунуться в путешествие во времени по этому прекрасному городу, первой столице Османской империи. Прекрасно спланированный маршрут с ключевыми локациями, 4 часа пролетают незаметно! Я настоятельно рекомендую эту экскурсию!

    Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомствоВеликолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомствоВеликолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомствоВеликолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомствоВеликолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомствоВеликолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство
  • М
    Маргарита
    13 февраля 2025
    Знакомьтесь, Бурса
    Спасибо огромное Аббасу, было очень интересно, информативно, увлекательно и содержательно. Аббас рассказал много интересных исторических фактов, о которых знает не
    читать дальше

    каждый гид. Аббас очень приятный, душевный, интересный рассказчик и собеседник, нам всем очень понравилась экскурсия и наш гид Аббас, всем советую Аббаса как гида по Бурсе и по Стамбулу!

  • А
    Анна
    6 февраля 2025
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, мы получили удовольствие всей семьей. Очень интересное наполнение, много объектов при этом мы нигде не медлили оперативно передвигались,
    читать дальше

    спасибо водителю за пунктуальность. Конечно отдельное спасибо нашему гиду Мухаммеду - знает и любит историю, рассказывает с удовольствием. Единственно, наше время отъезда было ограничено кораблем в Стамбул, поэтому небольшую часть программы пришлось оставить за кадром, но это исключительно наше решение. Совет - если приплываете в Бурсу заложите +1 час к заявленному экскурсионному времени, что бы все успеть 🙌

  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Знакомьтесь, Бурса
    Прекрасный гид с чудесным русским языком и знанием истории. Очень понравился маршрут и рассказ Аббаса. Если в Бурсе, то только к нему!
  • F
    Farrukh
    1 января 2025
    Знакомьтесь, Бурса
    Все было супер интересно и классно)) спасибо вам Аббас 👍
  • С
    Саид
    29 декабря 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Нам очень понравилась экскурсия, которую проводил Аббас. Мы успели посмотреть основные достопримечательности города. Также было очень занимательно слушать Аббаса и
    читать дальше

    беседовать с ним, так как он обладает отличными знаниями истории и умеет ими интересно поделиться. Время нашей экскурсии пролетело совсем незаметно.
    Могу порекомендовать всем, кто хочет получить отличную обзорную экскурсию по Бурсе.

  • В
    Виктория
    30 ноября 2024
    Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
    Благодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательности, с глубоким знанием истории, Будем рады встрече на других экскурсиях и рекомендуем друзьям, с благодарностью Виктория и Валерий.
    Благодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательностиБлагодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательностиБлагодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательностиБлагодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательностиБлагодарим Мухаммеда Али за прекрасную, Познавательную и очень насыщенную экскурсию, Расставлены правильные акценты на основные достопримечательности
  • А
    Анна
    6 ноября 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    У нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой остались в полном восторге! Наш
    читать дальше

    гид сделал экскурсию увлекательной и познавательной. Видели красивую мечеть,усыпальницы Султанов,местный рынок шелка,посетили музеи,прикоснулись к дереву,которому 610 лет,выпили вкуснейший кофе и ели невероятный гёзлеме. Отдельное спасибо за комфортный транспорт и организацию всей экскурсии. Это было незабываемое путешествие,мы с радостью и от всей души рекомендуем эту экскурсию!

    У нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой осталисьУ нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой осталисьУ нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой остались
  • D
    Dmitrii
    16 сентября 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
    Советую обращаться!!!
    Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Спасибо огромное за экскурсию!
    Аббас просто прекрасен и как гид и как человек, все прошло на высшем уровне!

    По времени четко,
    по содержанию-
    читать дальше

    никаких дат и кучи имён, кроме основных,
    Мы получили ответы на все вопросы, прошлись по городу как старые друзья, неторопливо погружаясь в атмосферу Бурсы, панорама тоже прекрасна!
    Гид под нас подстроился и учёл все наши пожелания, хотелось и сладости успеть купить, и перекусить национальной едой, и сфоткаться и за шелковый платок поторговаться)
    С самыми приятными впечатлениями возвращаемся домой!

Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бурсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Бурса
  2. Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
  3. Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
Сколько стоит экскурсия по Бурсе в декабре 2025
Сейчас в Бурсе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 250. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Бурсе на 2025 год по теме «История и архитектура», 31 ⭐ отзыв, цены от €155. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль