1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Это Бурса! Обзорная экскурсия по древнему городу
Познакомиться с архитектурой и историей первой столицы Османской империи
Начало: У вашего отеля в Бурсе
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
219€198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Бурса
Исследовать первую столицу Османской империи с профессиональным гидом
Начало: В парке Топхане
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Посетить один из важнейших городов Турции и аутентичную восточную деревню с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 мая 2024Огромная благодарность Аббасу за то, что порекомендовал нам гида Санджара! Мы провели свой день в Бурсе великолепно и продуктивно! Увидели
- ввладимир20 апреля 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Аббасу за Все!!! Очень понравилось! Побывал в Бурсе, давно хотел! Были учтены все пожелания- все чётко!
- ННиколай9 апреля 2024Бурса незаслуженно обойдена вниманием туристов. Город изобилует памятниками 14-15 веков, на осмотр которых понадобится минимум целый день. Здесь нет того,
- ААлтынгуль31 марта 2024Впервые приехали в Бурсу. Один день был свободный и мы решили посвятить обзорной экскурсии. Нам понравился гид Нури, для нас
- SSergey25 марта 2024Побывали недавно на данной экскурсии. Хочу выразить огромную благодарность Нури за то, что показал Бурсу с той стороны, которую я
- ЮЮля25 марта 2024Были на экскурсии по Бурсе с Нури и зарядились этим огромным, ярким и разнообразным городом! Нури встретил нас на авто
Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «Самое главное»
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