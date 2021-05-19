Полезная информация о Бурсе

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Местное время в Бурсе
00:5746
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБурса
По-английскиBursa
Столица регионаБурса является столицей региона
Население города1 412 701 чел.
АэропортЕнишехир YEI
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота155 м. от уровня моря

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Бурса

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