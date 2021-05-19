Полезная информация о Бурсе
Что нужно знать о Бурсе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Енишехир, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Бурсе
00:5746
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Бурса
|По-английски
|Bursa
|Столица региона
|Бурса является столицей региона
|Население города
|1 412 701 чел.
|Аэропорт
|Енишехир YEI
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|155 м. от уровня моря
Где находится Бурса на карте
Бурса
Поиск и сравнение цен на туры
Когда лучше лететь в Бурсу