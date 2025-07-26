Тур-круиз «всё включено» по побережью Турции: купание, релакс на пляжах и античные руины
Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах
Начало: Аэропорт Даламана, 16:00
€1782 за человека
VIP-тур «всё включено» по Эгейскому морю под парусом: уроки яхтинга, треккинг и купание в лагунах
Постоять у штурвала, искупаться на рассвете, исследовать античные руины и отдохнуть телом и душой
Начало: Аэропорт Даламана, время прибытия вашего рейса
26 июл в 10:00
€2100 за человека
На парусных яхтах по островам Турецкой Ривьеры: семейная флотилия
Освоить азы яхтинга, принять участие в парусной гонке, исследовать бухты и руины и накупаться в море
Начало: Гёчек, после 15:00 (ближайший аэропорт в Даламане)
16 авг в 15:00
4 окт в 15:00
145 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Даламану в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Даламане
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Даламане в июле 2025
Сейчас в Даламане в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 1782 до 145 000.
Забронируйте тур в Даламане на 2025 год по теме «Можно с детьми», цены от €1782. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь