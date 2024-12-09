Увидеть самое главное в Демре

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Демре, цены от €148, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Пешая
2.5 часа
-
10%
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Посетить главные достопримечательности города, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Начало: У храма Святого Николая
10 мая в 11:30
11 мая в 11:30
€174€193 за всё до 10 чел.
Знакомство с Демре: храм Николая Чудотворца
Пешая
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Демре: храм Николая Чудотворца
Прикоснуться к святыне и поверить в чудо
Начало: У храма Святого Николая
Сегодня в 14:00
10 мая в 11:30
€148€155 за всё до 10 чел.
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре
Загадать желание Николаю Чудотворцу и полюбоваться затонувшим городом со дна прозрачной лодки
Начало: По вашему адресу
10 мая в 15:00
11 мая в 10:00
€280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 декабря 2024
    Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
    Лиана, благодарим за интересную экскурсию, много узнали нового. За чуткость и внимательность, с вами было легко и приятно познавать такие знаковые места Турции. Всего вам самого доброго, пусть планы исполняются. С наступающими новогодними праздниками! 🌟☀️
  • Н
    Наталья
    20 ноября 2024
    Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
    Нам очень понравилось, правда долго собирались написать, были летом. Лиана интересно и подробно рассказывала, узнали много нового, слушали с удовольствием даже подростки. Рекомендую от души. Спасибо Лиане за прекрасный день!
  • А
    Анна
    18 августа 2024
    Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
    Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень увлеченной и знающей. Она
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    интересно и с большим энтузиазмом рассказала о жизни святого Николая и истории храма. Ликийские гробницы и амфитеатр тоже понравились, Лиана подробно объяснила их значение и архитектурные особенности. Благодаря ей экскурсия оставила очень приятные впечатления.

    Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень

Ответы на вопросы от путешественников по Демре в категории «Самое главное»

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Сейчас в Демре в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 148 до 280 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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