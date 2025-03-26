3 день

Вперед в горы

Собираем лагерь, загружаемся в далмуши и едем к месту начала Ликийской тропы. Сегодня мы будем подниматься по склону горы Бабадаг по древним римским дорогам, которые помнят времена до рождения Христа. Пообедаем в тени чинара у живописного обрыва с видом на бухту Олюдениза и острова в Эгейском море. Уже вечером разобьем лагерь на окраине деревушки с видом, который вам запомнится на всю жизнь.

За день мы пройдём 9 километров и поднимемся на 700 метров от уровня моря.

