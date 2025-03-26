Описание тура
Ликийская тропа — это классика мирового хайкинга, где слились воедино природные и историко-культурные достопримечательности региона.
Здесь, преодолевая перевалы и поднимаясь на вершины, мы будем одновременно наблюдать за тем, как протекает жизнь в турецких сёлах. Тут среди фруктовых садов и оливковых рощ нашли покой цивилизации древних греков и римлян, оставивших в наследство развалины городов и целые амфитеатры. Мы будем разбивать лагерь и кайфовать в пути в местах, воспетых Гомером в «Илиаде». И купаться на самом длинном пляже Турции в селе, где родился Николай Угодник aka Санта Клаус!
Наш поход отлично подойдет для новичков!
Программа тура по дням
Встреча
В течение дня вы будете прибывать в г. Фетхие из аэропортов прилета. Вы прилетите либо в Даламан, либо в Анталию, оттуда уже на автобусе доберетесь в Фетхие. Из Даламана автобусы ходят каждый час и в дороге проводят около часа. Из Анталии около 8-10 автобусов в день и идут они около 3,5 часов. Я встречу вас в Фетхие, главное приехать до 19.00. Затем мы заселимся в кемпинг, где будет кухня, душ, туалет и свет/розетки.
Пошаговую инструкцию о том ка добраться из аэропорта до места встречи вышлю каждому участнику. За ужином познакомимся с друг другом и разделим общую еду для похода.
Налегке к морю
Сегодня у нас будет день-разминка. После завтрака мы с легкими рюкзаками идем на радиальный маршрут. Мы пройдём через заброшенный греческий город Каякой и поднимемся на приморский хребет за которым лежит знаменитая бухта Олюдениза. Мы спустимся на пляж, где и проведем пару часов купаясь, устроим обед, а желающие смогут спуститься на параплане с вершины горы Бабадаг (2000м) к нам на пляж.
До темноты мы вернемся в кемпинг и встретим закат в заброшенной греческой церкви.
Пройдём за день 8км.
Полет на параплане оплачивается отдельно.
Вперед в горы
Собираем лагерь, загружаемся в далмуши и едем к месту начала Ликийской тропы. Сегодня мы будем подниматься по склону горы Бабадаг по древним римским дорогам, которые помнят времена до рождения Христа. Пообедаем в тени чинара у живописного обрыва с видом на бухту Олюдениза и острова в Эгейском море. Уже вечером разобьем лагерь на окраине деревушки с видом, который вам запомнится на всю жизнь.
За день мы пройдём 9 километров и поднимемся на 700 метров от уровня моря.
Царь горы
Сегодня у нас будет радиальный выход, то есть мы оставим лагерь и пойдем налегке. Мы пройдём через турецкое село и пастбища местных жителей, и начнем подъем на гору Бабадаг. Крутой склон, покрытый дубовой рощей, сменится еловым лесом, а виды вокруг будут сполна компенсировать усталость. На отметке 2000м над уровнем моря мы окажемся на вершине откуда откроется вид на заснеженный хребет АнтиТавр. Смотря на всю эту красоту, мы и пообедаем. Вечер же пройдёт около костра в приятной усталости после насыщенного дня, а сумасшедший закат будет нашим вознаграждением.
Расстояние пройденное за день 13км.
К теплому синему морю
Собираем лагерь и выходим в дорогу. Сегодня у нас на пути несколько турецких сел, в это время в Турции созревают многие фрукты, так что своими глазами увидим как местные жители собирают апельсины/оливки/гранаты, а также вы сможете сами их попробовать прямо с ветки. Мы пройдём через фруктовые сады и вновь спустимся к морю в бухту Кабак. Сегодня мы разместимся в кемпинге. Бросайте рюкзаки и бежим на пляж, теплое море ждет нас! Вечером устроим BBQ на ужин, не только ведь походную еду есть! В репертуаре будет очаг с костром, шашлыки и салаты, а пляж с теплым Средиземным морем будет всего в 100 метрах от нас!
За день мы пройдём 11 км.
100% Гедонизм
Сегодня мы никуда не идем, мы плывем! Утром грузимся в лодки и отчаливаем, земля прощай, нас ждёт 20 минутная морская поездка на дикий пляж Paradise beach. Здесь мы продолжим купаться, нырять с маской, греться под солнцем и ничего не делать. Одним словом - днёвка.
*Катера в это время года работают не стабильно, так как туристов не очень много, мы всегда находим лодочника и нам ни разу не приходилось ходить пешком, но должны все же предупредить, что если не найдем катер придется пройти 3 километра до пляжа Paradise!
Снова в горы
Собираем лагерь и выходим в путь. Первые три километра пройдём вдоль моря до развалин античного города Kalabantia. Прощаемся с морем, резко набираем 300 метров высоты и выходим на прибрежное плато. Затем обедаем и двигаемся в сторону деревни с название Gey, где и заночуем. В деревне будет душ, магазин и возможность зарядить девайсы. Деревня живописная и прогуляться по ней вечером под призывы муэдзина на молитву будет интересно.
Сегодня мы пройдём 10км
К древним гробницам
Завтракаем и выходим. Поднимаемся на прибрежный хребет и прямо по нему идем к древним гробницам Sidyma. Пройдём через еще одно живописное село – Hisar, и устроим обед среди древних развалин с панорамным видом на хребет АнтиТавр. Переходим через перевал и оказываемся в селе Bel, где закажем у местной жительницы лепешки Гезлеме, после чего разобьем лагерь на старых террасах за селом. Виды будут атас!
За день мы пройдём - 15км
На финишной кривой
Утренние ритуалы, сбор лагеря и в путь. Спускаемся к морю, идем через побережные деревушки и фруктовые сады. Садимся в далмуши и едем в Патару. Заселяемся в кемпинг и бежим на самый длинный пляж Турции. 21 километр песка и даже барханы и волн ждёт нас, также вечером заглянем в античный город Патара, залезем в величественный форум и амфитеатр, среди которых когда-то бродил Николай Угодник ака Санта Клаус. А вечером устроим праздник по случаю окончания нашего грандиозного похода!
Финал
Собираемся, завтракаем в последний раз вместе и можем разъезжаться по своим делам и аэропортам. С теми кто не спешит сможем еще раз прогуляться к пляжу и пообедать. Ну теперь точно до свидания! Всё!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Трансфер
- Работа гида
- Оплата Кемпингов
- Аптечка
- Аренда лодки
Что не входит в цену
- Билеты к месту старта
- Личное снаряжение
- Полет на параплане
О чём нужно знать до поездки
Список снаряжения скину по запросу
Пожелания к путешественнику
С походом справится любой здоровый человек, специальной подготовки не требуется, но если вы начнете ходить пешком или бегать перед походом, то поход пройдёт легче.