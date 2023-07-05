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Треккинг в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Фетхие, цены от $999. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Пешая
8 дней
1 отзыв
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
11 окт в 08:00
2 мая в 08:00
$999 за человека
Поход по Ликийской тропе с гидом
10 дней
6 отзывов
Поход по Ликийской тропе с гидом
Мы приглашаем пройти древними тропами среди развалин цивилизаций прошлого вместе с нами
«Мы пройдём через турецкое село и пастбища местных жителей, и начнем подъем на гору Бабадаг»
20 ноя в 10:00
от 52 080 ₽ за человека
Круиз на парусной яхте «всё включено» (на гюлете из Гёчека)
На яхте
Музыкальные теплоходы
8 дней
8 отзывов
Круиз на парусной яхте «всё включено» (на гюлете из Гёчека)
Единственный яхтенный тур с питанием, трекингом и бесплатным интернетом. 0+
«Это и трекинг по ликийским тропам»
8 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 125 779 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    5 июля 2023
    Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
    Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
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    общем попадание было 100/100, отдохнули отлично. Очень понравилась и программа, и люди. Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе. Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах. Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Треккинг и походы»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
  2. Поход по Ликийской тропе с гидом
  3. Круиз на парусной яхте «всё включено» (на гюлете из Гёчека)
Сколько стоит тур в Фетхие в июле 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 999 до 125 779. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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