Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
11 окт в 08:00
2 мая в 08:00
$999 за человека
Поход по Ликийской тропе с гидом
Мы приглашаем пройти древними тропами среди развалин цивилизаций прошлого вместе с нами
«Мы пройдём через турецкое село и пастбища местных жителей, и начнем подъем на гору Бабадаг»
20 ноя в 10:00
от 52 080 ₽ за человека
Круиз на парусной яхте «всё включено» (на гюлете из Гёчека)
Единственный яхтенный тур с питанием, трекингом и бесплатным интернетом. 0+
«Это и трекинг по ликийским тропам»
8 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 125 779 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна5 июля 2023Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Треккинг и походы»
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