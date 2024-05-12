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8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
«Желающие за доплату смогут прыгнуть с парапланом с горы Бабадаг, высота которой 1960 метров»
13 июля в 19:00
20 июля в 19:00
$1 250 за человека
8 дней
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
«По пути посетим каньон: полюбуемся захватывающим пейзажем и красками заката»
26 окт в 08:00
$1 090 за человека
8 дней
Яхта, йога, острова: путешествие по живописным локациям Средиземноморья
Наладить контакт с телом, помедитировать под звёздным небом и устроить вечеринку с караоке
Начало: Гёджек, 18:00
«Насладимся природой бухт Килле, Бедри Рахми и Сарсала»
21 сен в 18:00
139 480₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария12 мая 2024Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
- ИИван2 ноября 2023Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
- ССюзанна30 октября 2023Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
- ААнна5 июля 2023Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Природа и пейзажи»
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