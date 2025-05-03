Мои заказы

Яхтенный круиз по Ликийскому побережью

Отправляйтесь в незабываемое приключение на парусной яхте
Описание тура

Отправляйтесь в незабываемое приключение на парусной яхте, идеально подходящее для одиночек, пар и компаний друзей, жаждущих новых впечатлений и открытий!

Вас ждет:

  • Насыщенная программа: Яхтинг, релакс, трекинг, Sup-бординг, снорклинг, рыбалка (в сезон тунец, устрицы, морские ежи).

  • Вкусная еда: Разнообразное меню, морепродукты, местная кухня, напитки, дегустация вин.

  • Береговая программа: Экскурсия на микроавтобусе с посещением каньона, древнего города, живописного пляжа и потрясающего места для встречи заката.

  • Музыка: Тщательно подобранный плейлист для создания идеальной атмосферы.

  • Качество: Предоставляем больше, чем обещаем!

Возможен индивидуальный формат:

  • Идеально для семей и компаний друзей.

  • Программа и маршрут по вашим пожеланиям.

  • Стоимость рассчитывается индивидуально.

Оплата:

  • Наличные (евро/доллары), переводы в рублях и криптовалюта.

Условия отмены:

  • Возврат средств только в случае форс-мажора (закрытие границ, ограничения, военные действия, катастрофы).

  • Мы постараемся перенести тур или предложить альтернативные варианты.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, инструктаж и первый выход

Мы прилетаем в Турцию через аэропорт Даламан или Анталья и направляемся в город Фетхие, где расположена наша марина и стартовая точка. Встреча запланирована на 19:00.

На ней мы знакомимся, обсуждаем предстоящую неделю и поселяемся на яхту. Провиант уже закуплен, яхта полностью готова к отплытию! Ночуем на яхте в марине, но также есть возможность выйти в море и заночевать на якоре у ближайших островов.

2 день

Олюдениз. Самая живописная Турция

Переход в Олюдениз, который является одним из самых живописных мест в Турции. Его удивительная природа, чистейшие песчаные пляжи с бирюзовой водой, изумрудные сосны, а также восхитительной красоты голубая лагуна - это всё точно заслуживает вашего внимания! Проверяйте память на вашем телефоне. фотографий будет очень много)

Смельчаки и любители активного отдыха могут прыгнуть с парапланом с горы Бабадаг (1960 метров над уровнем моря).

Стоянка предполагается на якоре около острова Гемилер. Попробуйте оценить всю его красоту, особенно на рассвете!

3 день

Каш. Античность и ночная жизнь

Переход в Kаш. Kаш - один из самых нетурецких курортов в Турции. Расположен он в достаточно закрытом месте (на стыке Средиземноморского и Эгейского морей) и с трёх сторон окружён горами и сосновым лесом. Представьте себе эти живописные виды в сочетании с остатками античной цивилизации!

Его ночная жизнь также бьёт ключом и не оставит никого равнодушным)

При желании (если позволит время и погода) мы можем сделать интересную программу на автомобиле по берегу: каньон Saklikent, пляж Patara и самый красивый пляж Турции Kaputas (по мнению самих турков).

В таком случае стоянка в марине будет две ночи, вместо посещения городка Фетхие.

4 день

Кекова. Древности и романтика затонувшего города

Переход в Кекова. Особенно оценят любители романтики! Представьте: Затопленный Город, древняя крепость, чистейшее море и тишина. А в уютном семейном ресторанчике вы можете оценить свежайший улов рыбы и морепродуктов.

Кекова находится рядом с современным городом Демре. Город был основан за тысячу лет до нашей эры и в результате сильного землетрясения во втором веке до нашей эры город ушёл под воду.

Дно опустилось на несколько метров и побережье города ушло под воду. Так появился остров Кекова. Остатки затонувшего города можно увидеть не только под водой, но и на побережье острова (Кстати, Затопленный Город можно увидеть только с воды, что ещё раз подтверждает - Нам Это Надо)

5 день

Калкан. Уют в итальянском стиле

Переход в Калкан. Вы когда-нибудь были в Италии? А хотели?

Тогда турецкий Калкан - это то, что вам нужно! Своей атмосферой и архитектурой он напоминает типичный тосканский городок. Его узкие улочки с кафешками, спокойствие и уют, белоснежные домики с террасами никого не оставят равнодушными.

Ещё один нетипичный нетурецкий городок)

6 день

Фетхие. Колоритная и шумная Турция

Переход в Фетхие. Большая марина со всеми удобствами.

Обязательное место к посещению - ночной рыбный рынок. Здесь вы можете заказать приготовить свежайшие морепродукты с вечернего улова. Это ли не рай?!

7 день

Гекчек. Яхтенная мекка

Переход в домашнюю марину. Гекчек - это яхтенная мекка Средиземного моря. Самые большие яхты мира (их больше, чем домиков на берегу), приятные прибрежные ресторанчики и модные яхтенные магазины. Роскошь, не иначе!

В этот день (самый беззаботный и спокойный) мы купаемся, загораем, делаем много красивых фото и вкусно обедаем на якоре в красивой бухте.

8 день

Суббота

Check out до 9:00. Отправляемся в аэропорт (или нет?) и обещаем, что мы ещё вернёмся)

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в двухместных каютах
  • Сертифицированный шкипер
  • Постельное белье
  • Финальная уборка
  • Страховка яхты
  • Набор для снорклинга
  • Sup Board, квадрокоптер и другие игрушки Обучение азам яхтинга
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер до места старта (дадим все инструкции и закажем трансфер, если нужно)
  • Карманные расходы, магазины, ресторанчики
  • Медицинская страховка
  • Судовая касса - продукты питания, легкие алкогольные напитки, топливо, стоянки, входные билеты. За неделю около 200 евро на одного гостя
О чём нужно знать до поездки

Фото

Все фотографии реальны, сделаны по этому маршруту. У вас будут такие же, когда вы присоединитесь к круизу (а может даже лучше))

Питание

Готовит капитан сам, но и от помощи конечно он не откажется, очень многим нравится участвовать в процессе, это весело и увлекательно, но это не обязательно)

Завтраки достаточно разнообразны, хороший сбалансированный плотный завтрак, подойдет каждому.

Обеденные перекусы - мы отдаем свое предпочтение местным продуктам, много овощей, растительной пищи, но конечно же сможем удивить интересными блюдами, очень многим нашим гостям нравятся наши бургеры, многие наши гости, кто приезжает повторно, ждут этого дня)

Ужины как правило в прибрежных ресторанчиках (оплата каждого госят по меню), капитан обязательно порекомендует, что заказать и покажет лучшие места на наш взгляд)

Алкоголь

Легкий алкоголь (включая вино и пиво) на борту конечно же будут. Крепкие алкогольные напитки на борту запрещены.

Душ и туалет

На борту есть несколько санузлов, это души и туалеты. Мы экономим воду без фанатизма, помыться можно всегда, а также есть наружный душ, чтобы смыть соль после купания. В маринах на стоянках есть большие души и туалеты, где можно стоять под душем сколько угодно. А так же посушиться феном. На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.

Общение

В групповых турах собираются абсолютно разные люди: одиночные туристы или пары, опытные туристы путешественники или новички. У каждого свои взгляды и интересы, но в любом случае мы находим точки соприкосновения при знакомстве)

Мы хотим, чтобы для каждого путешествие прошло комфортно, увлекательно и весело.

Пожелания к путешественнику

Я всегда рад интересным искателям приключений. Если Вы молоды душой и хотите обрести новое хобби и новые знакомства, прошу на борт!

В своих турах я тщательно слежу за атмосферой в группе. В моих поездках нет места разговорам о политике, проповедям миссионеров религий и фанатиков Зож, а также прочим навязчивым рекламным агентам.

Визы

Визы не требуются. Срок действия паспорта не менее 120 дней до начала поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Сергей, я профессионально занимаюсь организацией яхтенных круизов по разным уголкам нашей планеты. Вы можете присоедениться к моим путешествиям теперь и на этой площадке. Только за прошлый сезон я
и моя команда провели более 60 яхтенных круизов в Турции, Сейшелах, Франции, Италии, Греции, Сардинии и Корсике, Исландии, России. Я организовываю настоящие круизы на парусных яхтах или катамаранах. Мой круиз это не регата или поход, это именно круиз - отдых, но если вам интересно научиться управлять яхтой или ставить паруса, с удовольствием расскжу как все устроено. По маршруту очень насыщенная береговая программа, разнообразная кухня и продуманы все детали. Круизы бывают как групповые, куда можно присоедениться одиночным гостям, так и индивидуальные - где вы можете с семьей или друзьями заказать яхту или катамаран целиком. Круиз со мной это не гонка за количесвом достопримечательностей, это баланс между размеренным отдыхом и активностями, у нас всегда будет время побыть в моменте любуясь закатом, наполнится энергией, пофилосовствовать на различные темы, к примеру сидя на вершине скалистого утеса и смотря на красивейшие окрестности близлежайших островов, или может это будет древняя крепость пропитанная тысячелетней историей, выпить чашечку кофе в ресторане с красивейшим видом, или просто насладиться солнечными ваннами прямо на борту белоснежной яхты. В детстве у меня была книга «Море Зовёт» - о жизни двух российских парусников, «Седов» и «Крузенштерн». Я мог часами разглядывать картинки в этой книге и мечтал побывать на них. Детская мечта привела меня в морское Нахимовское училище которое я закончил в 2003 году, по окончании которого я связал свою жизнь с морем. Красивейшие закаты, тайные бухты и заливы заповедной красоты, ветра, паруса, общение с удивительными людьми путешествующими со мной на яхте, внутри которых огромные океаны океанов, изучить которые просто невозможно за всю жизнь, ночное небо со звездной россыпью, свет маяков указывающих путь в ночи- это то, что вдохновляет меня и наполняет мое сердце любовью к этому прекрасному миру. В моих круизах, вы можете чувствовать себя в безопасности, благодаря большому опыту, так-же я являюсь квалифицированным спасателем на воде. Поддерживаю себя в хорошей физической форме, и если вам будет интересно разбавить отдых дополнительными физическими упражнениями, с удовольствием позанимаюсь вместе с вами и даже проведу тренировку, а так же расскажу про основы фридайвинга и продводной охоты, с удовольствием заберусь с вами на самую высокую гору или совершу другие безумные вещи)) В моих путешествиях обожаю готовить пойманные собственноручно морепродукты для своих гостей. Люблю хорошую, приятную музыку, а в людях особенно ценю искренность и доброту. Буду рад вас видеть в моих круизах, бронируйте прямо сейчас!

Тур входит в следующие категории Фетхие

