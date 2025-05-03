Фото

Все фотографии реальны, сделаны по этому маршруту. У вас будут такие же, когда вы присоединитесь к круизу (а может даже лучше))

Питание

Готовит капитан сам, но и от помощи конечно он не откажется, очень многим нравится участвовать в процессе, это весело и увлекательно, но это не обязательно)

Завтраки достаточно разнообразны, хороший сбалансированный плотный завтрак, подойдет каждому.

Обеденные перекусы - мы отдаем свое предпочтение местным продуктам, много овощей, растительной пищи, но конечно же сможем удивить интересными блюдами, очень многим нашим гостям нравятся наши бургеры, многие наши гости, кто приезжает повторно, ждут этого дня)

Ужины как правило в прибрежных ресторанчиках (оплата каждого госят по меню), капитан обязательно порекомендует, что заказать и покажет лучшие места на наш взгляд)

Алкоголь

Легкий алкоголь (включая вино и пиво) на борту конечно же будут. Крепкие алкогольные напитки на борту запрещены.

Душ и туалет

На борту есть несколько санузлов, это души и туалеты. Мы экономим воду без фанатизма, помыться можно всегда, а также есть наружный душ, чтобы смыть соль после купания. В маринах на стоянках есть большие души и туалеты, где можно стоять под душем сколько угодно. А так же посушиться феном. На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.

Общение

В групповых турах собираются абсолютно разные люди: одиночные туристы или пары, опытные туристы путешественники или новички. У каждого свои взгляды и интересы, но в любом случае мы находим точки соприкосновения при знакомстве)

Мы хотим, чтобы для каждого путешествие прошло комфортно, увлекательно и весело.