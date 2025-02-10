Мои заказы

Премиум-круиз под парусами: Турецкая Ривьера, всё включено на борту

Подходит парам и друзьям
Премиум-круиз под парусами: Турецкая Ривьера, всё включено на бортуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Премиум-круиз под парусами: Турецкая Ривьера, всё включено на бортуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Премиум-круиз под парусами: Турецкая Ривьера, всё включено на бортуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Подходит парам, друзьям или одиночным путешественникам.

Без доплат и скрытых платежей.

Представьте себе настоящий круиз на белоснежном парусном катамаране: активная программа, включающая в себя яхтинг, катание на сапах, снорклинг, ровный идеальный загар, в благоприятную погоду мы ловим тунца и добываем морепродукты, меню разнообразное и вкусное, а бокал белого игристого в руке искрится пузырьками! Мы идём под парусом в открытом море, посещаем островки и удивительные бухты, смотрим на Турцию с другой стороны, ведь она немного похоже на Италию со своими узкими уютными улочками, немного на Грецию со своими приятными домами с белоснежными крышами.

Вы хотите увидеть удивительные колоритные города? Исследовать уникальную природу и просто повеселиться от души?

Достаточно присоединиться к нашему круизу и мы покажем тебе много нового и интересного)

Нас любят и выбирают за то, что в программе путешествия видят намного больше заявленного)

Доступен индивидуальный формат. Идеально подходит для семей с детьми или компаний друзей. Программа и маршрут формируется на ваших желаниях. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Программа разнообразная

Мы будем много гулять и знакомиться с невероятной природой, исследовать античные развалины, отдыхать на катамаране, поедая устрицы и созерцать невероятные закаты, мы будем купаться в чистейшем море и подставлять своё лицо теплым лучам солнца. Секретные бухты, необитаемый остров, рыбалка на тунца и вечерний променад - это всё доставит море впечатлений!

Питание на борту Для круизов разработано вкусное, быстрое и разнообразное меню. Забудьте о стандартных макаронах по-флотски! Мы попробуем деликатесы местной кухни, свежие овощи и фрукты, вкусные закуски и салаты. Готовку осуществляет капитан, и я уверен, что вы найдете несколько рецептов, которые запомните и сможете использовать в дальнейшем!

Оплата Для вашего удобства я приму к оплате наличные евро и доллары, переводы в рублях и криптовалюте.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство и первый выход в море

Мы прилетаем в Турцию, в аэропорт Даламан или Анталью, и направляемся в город Фетхие, где расположена наша марина и начинается наш круиз. Общая встреча пройдет в 19:00, на которой мы познакомимся, обсудим предстоящую неделю и заселимся на яхту. Провиант уже закуплен, и яхта готова к отплытию. Ночуем на яхте в марине, либо можем выйти в вечернее море и заночевать на якоре у близлежащих островов.

Знакомство и первый выход в море
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Бухта Kk. Пейзажи и купание на якоре

Переход в Kk. Нас встретит потрясающая бухта с тихой морской гладью, кристально чистой лазурью и уединённым песчаным пляжем, окружённым изумрудным лесом. Прозрачность воды завораживает — это идеальное место для снорклинга.

Бухта недоступна для наземного транспорта, поэтому мы увидим её во всём великолепии и вдруг нам повезёт и мы сможем увидеть диких оленей и горных коз, пасущихся на побережье. Вы почувствуете на себе всю атмосферу этого места и погрузитесь в состояние умиротворения и покоя.

Бухта Kk. Пейзажи и купание на якореБухта Kk. Пейзажи и купание на якоре
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Мармарис

Переход в Мармарис. Мармарис расположен в долине между горами, поросшими ароматным сосновым лесом. А воды залива поражают своей чистотой. Это город с оживленным галечным пляжем и живописным побережьем. И в то же время у города активная ночная жизнь: лабиринты барных улиц, клубы под открытым небом, концертные площадки и тусовочные переулки… Атмосфера огней и веселья на морском побережье. Каждый должен это познать)

МармарисМармарис
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Экинчик. Романтика в затерянной деревушке

Переход в Экинчик. Если вы спросите о наших любимых локациях, то это - одна из них!

Тихая бухта как будто затеряна среди холмов. Рядом невероятно живописная деревушка Экинчик, окруженная миртом и эвкалиптом. В этом месте царит атмосфера лёгкости и беззаботности, а гуляя по песчаному пляжу на закате нельзя не насладиться чистейшим морем и спокойствием этого места!

Экинчик. Романтика в затерянной деревушкеЭкинчик. Романтика в затерянной деревушке
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Черепаший пляж

Переход в Baba Island. В этом месте соединяются где соединяются Эгейское, Средиземное море и река Дальян.

Это уникальная локация! Мы увидим ликийские гробницы, а голубые крабы и огромные черепахи Каретта-Каретта, которые откладывают здесь яйца - это просто невероятно. Пляж Изтузу входит в десятку красивейших пляжей Турции и мы целиком насладимся этой уникальной природой.

В зависимости от погоды мы можем переночевать на якоре в красивейшей бухте с голубым гротом или рядом с Baba Island.

Черепаший пляжЧерепаший пляж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Олюдениз. Шумная колоритная Турция

Переход в Олюдениз. Прибываем в голубую лагуну острова Гемилер.

Поблизости расположился Олюдениз — одно из самых лучших курортов Турции. Любители экстрима могут прыгнуть с горы Бабадаг (1960 м) на параплане. А изумрудные сосны, красивейшие пляжи с прибрежными ресторанчиками, чистейшая вода - всё это просто создано для идеального отдыха. И идеальных фото)

Олюдениз. Шумная колоритная ТурцияОлюдениз. Шумная колоритная Турция
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Гёкчек

Переход в домашнюю марину (Фетхие). Фетхие - один из самых больших городов на турецком побережье. Он очень колоритный и шумный (оттого и со своим шармом), а его марина - идеальна и со всеми удобствами.

Куда нам точно надо, так это на его ночной рынок. Вас ждут самые свежие морепродукты с вечернего улова, которые поймали местные рыбаки.

В этот самый беззаботный день мы много купаемся, едим морепродукты, делаем красивые фото, обедаем на якоре в красивой бухте

ГёкчекГёкчек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Суббота

Check out до 9:00. Отправляемся в аэропорт и обещаем, что вернёмся сюда снова)

СубботаСуббота
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в двухместных каютах
  • Сертифицированный шкипер
  • Постельное белье
  • Финальная уборка
  • Страховка яхты (катамарана)
  • Набор для снорклинга Sup Board, квадрокоптер и другие игрушки
  • Обучение азам яхтинга
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер до места старта (дадим все инструкции и закажем трансфер, если нужно)
  • Карманные расходы, магазины, ресторанчики
  • Медицинская страховка
  • Судовая касса около 200 евро (топливо, продукты и напитки на борту, стоянки в маринах)
О чём нужно знать до поездки

Питание

Завтракаем и обедаем мы преимущественно на борту. Вкусно накормлю (надеюсь никто не откажется от бокала игристого:))

А ужинаем мы в прибрежных ресторанчиках, попутно знакомясь с местной кухней!

Душ и туалет

На борту есть несколько санузлов, это души и туалеты. Мы экономим воду без фанатизма, помыться можно всегда, а также есть наружный душ, чтобы смыть соль после купания. В маринах на стоянках есть большие души и туалеты, где можно стоять под душем сколько угодно. А так же посушиться феном. На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.

Качка

Если вас укачивает в такси, возможно будет укачивать и на яхте (а вдруг нет). В любом случае это происходит редко и при определенных погодных условиях. Но если вдруг это произошло, есть масса способов борьбы с качкой 9в том числе таблетки от укачивания)

Общение

В групповых турах собираются пары или семьи, друзья и одиночные туристы. Опытные путешественники и совсем новички. Мы все разные, со своими интересами и увлечениями, однако в этом круизе мы все будем как одно целое и точно найдём общие точки соприкосновения) В любом случае если мы уже собрались все вместе, значит у нас уже точно есть что-то общее - тяга к приключениям!

Важно понимать, что в группе царит атмосфера всеобщего уважения. Жесткий троллинг, буллинг и проявление агрессии недопустимо. Если какой-то член коллектива не сможет находиться в рамках приличий, ему будет настойчиво предложено покинуть группу.

А еще мы не ругаемся матом. Совсем. Вообще.

Пожелания к путешественнику

Я трепетно отношусь к атмосфере в группе и поэтому у меня есть несколько правил: Нет разговорам о политике, религии и зож.

Я буду очень рад познакомиться с заряженными людьми, которым нравятся приключения и новый опыт!

Визы

Никакие визы не требуются. Срок действия паспорта не менее 120 дней до начала поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Сергей, я профессионально занимаюсь организацией яхтенных круизов по разным уголкам нашей планеты. Вы можете присоедениться к моим путешествиям теперь и на этой площадке. Только за прошлый сезон я
читать дальше

и моя команда провели более 60 яхтенных круизов в Турции, Сейшелах, Франции, Италии, Греции, Сардинии и Корсике, Исландии, России. Я организовываю настоящие круизы на парусных яхтах или катамаранах. Мой круиз это не регата или поход, это именно круиз - отдых, но если вам интересно научиться управлять яхтой или ставить паруса, с удовольствием расскжу как все устроено. По маршруту очень насыщенная береговая программа, разнообразная кухня и продуманы все детали. Круизы бывают как групповые, куда можно присоедениться одиночным гостям, так и индивидуальные - где вы можете с семьей или друзьями заказать яхту или катамаран целиком. Круиз со мной это не гонка за количесвом достопримечательностей, это баланс между размеренным отдыхом и активностями, у нас всегда будет время побыть в моменте любуясь закатом, наполнится энергией, пофилосовствовать на различные темы, к примеру сидя на вершине скалистого утеса и смотря на красивейшие окрестности близлежайших островов, или может это будет древняя крепость пропитанная тысячелетней историей, выпить чашечку кофе в ресторане с красивейшим видом, или просто насладиться солнечными ваннами прямо на борту белоснежной яхты. В детстве у меня была книга «Море Зовёт» - о жизни двух российских парусников, «Седов» и «Крузенштерн». Я мог часами разглядывать картинки в этой книге и мечтал побывать на них. Детская мечта привела меня в морское Нахимовское училище которое я закончил в 2003 году, по окончании которого я связал свою жизнь с морем. Красивейшие закаты, тайные бухты и заливы заповедной красоты, ветра, паруса, общение с удивительными людьми путешествующими со мной на яхте, внутри которых огромные океаны океанов, изучить которые просто невозможно за всю жизнь, ночное небо со звездной россыпью, свет маяков указывающих путь в ночи- это то, что вдохновляет меня и наполняет мое сердце любовью к этому прекрасному миру. В моих круизах, вы можете чувствовать себя в безопасности, благодаря большому опыту, так-же я являюсь квалифицированным спасателем на воде. Поддерживаю себя в хорошей физической форме, и если вам будет интересно разбавить отдых дополнительными физическими упражнениями, с удовольствием позанимаюсь вместе с вами и даже проведу тренировку, а так же расскажу про основы фридайвинга и продводной охоты, с удовольствием заберусь с вами на самую высокую гору или совершу другие безумные вещи)) В моих путешествиях обожаю готовить пойманные собственноручно морепродукты для своих гостей. Люблю хорошую, приятную музыку, а в людях особенно ценю искренность и доброту. Буду рад вас видеть в моих круизах, бронируйте прямо сейчас!

Тур входит в следующие категории Фетхие

Похожие туры из Фетхие

На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте
8 дней
3 отзыва
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
27 дек в 19:00
$1350 за человека
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Пешая
8 дней
1 отзыв
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
23 мая в 08:00
$999 за человека
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Музыкальные теплоходы
SUP-прогулки
8 дней
-
10%
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
2 мая в 19:00
9 мая в 19:00
€990€1100 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Фетхие
Все туры из Фетхие