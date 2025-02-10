Описание тура
Подходит парам, друзьям или одиночным путешественникам.
Без доплат и скрытых платежей.
Представьте себе настоящий круиз на белоснежном парусном катамаране: активная программа, включающая в себя яхтинг, катание на сапах, снорклинг, ровный идеальный загар, в благоприятную погоду мы ловим тунца и добываем морепродукты, меню разнообразное и вкусное, а бокал белого игристого в руке искрится пузырьками! Мы идём под парусом в открытом море, посещаем островки и удивительные бухты, смотрим на Турцию с другой стороны, ведь она немного похоже на Италию со своими узкими уютными улочками, немного на Грецию со своими приятными домами с белоснежными крышами.
Вы хотите увидеть удивительные колоритные города? Исследовать уникальную природу и просто повеселиться от души?
Достаточно присоединиться к нашему круизу и мы покажем тебе много нового и интересного)
Нас любят и выбирают за то, что в программе путешествия видят намного больше заявленного)
Доступен индивидуальный формат. Идеально подходит для семей с детьми или компаний друзей. Программа и маршрут формируется на ваших желаниях. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Программа разнообразная
Мы будем много гулять и знакомиться с невероятной природой, исследовать античные развалины, отдыхать на катамаране, поедая устрицы и созерцать невероятные закаты, мы будем купаться в чистейшем море и подставлять своё лицо теплым лучам солнца. Секретные бухты, необитаемый остров, рыбалка на тунца и вечерний променад - это всё доставит море впечатлений!
Питание на борту Для круизов разработано вкусное, быстрое и разнообразное меню. Забудьте о стандартных макаронах по-флотски! Мы попробуем деликатесы местной кухни, свежие овощи и фрукты, вкусные закуски и салаты. Готовку осуществляет капитан, и я уверен, что вы найдете несколько рецептов, которые запомните и сможете использовать в дальнейшем!
Оплата Для вашего удобства я приму к оплате наличные евро и доллары, переводы в рублях и криптовалюте.
Программа тура по дням
Знакомство и первый выход в море
Мы прилетаем в Турцию, в аэропорт Даламан или Анталью, и направляемся в город Фетхие, где расположена наша марина и начинается наш круиз. Общая встреча пройдет в 19:00, на которой мы познакомимся, обсудим предстоящую неделю и заселимся на яхту. Провиант уже закуплен, и яхта готова к отплытию. Ночуем на яхте в марине, либо можем выйти в вечернее море и заночевать на якоре у близлежащих островов.
Бухта Kk. Пейзажи и купание на якоре
Переход в Kk. Нас встретит потрясающая бухта с тихой морской гладью, кристально чистой лазурью и уединённым песчаным пляжем, окружённым изумрудным лесом. Прозрачность воды завораживает — это идеальное место для снорклинга.
Бухта недоступна для наземного транспорта, поэтому мы увидим её во всём великолепии и вдруг нам повезёт и мы сможем увидеть диких оленей и горных коз, пасущихся на побережье. Вы почувствуете на себе всю атмосферу этого места и погрузитесь в состояние умиротворения и покоя.
Мармарис
Переход в Мармарис. Мармарис расположен в долине между горами, поросшими ароматным сосновым лесом. А воды залива поражают своей чистотой. Это город с оживленным галечным пляжем и живописным побережьем. И в то же время у города активная ночная жизнь: лабиринты барных улиц, клубы под открытым небом, концертные площадки и тусовочные переулки… Атмосфера огней и веселья на морском побережье. Каждый должен это познать)
Экинчик. Романтика в затерянной деревушке
Переход в Экинчик. Если вы спросите о наших любимых локациях, то это - одна из них!
Тихая бухта как будто затеряна среди холмов. Рядом невероятно живописная деревушка Экинчик, окруженная миртом и эвкалиптом. В этом месте царит атмосфера лёгкости и беззаботности, а гуляя по песчаному пляжу на закате нельзя не насладиться чистейшим морем и спокойствием этого места!
Черепаший пляж
Переход в Baba Island. В этом месте соединяются где соединяются Эгейское, Средиземное море и река Дальян.
Это уникальная локация! Мы увидим ликийские гробницы, а голубые крабы и огромные черепахи Каретта-Каретта, которые откладывают здесь яйца - это просто невероятно. Пляж Изтузу входит в десятку красивейших пляжей Турции и мы целиком насладимся этой уникальной природой.
В зависимости от погоды мы можем переночевать на якоре в красивейшей бухте с голубым гротом или рядом с Baba Island.
Олюдениз. Шумная колоритная Турция
Переход в Олюдениз. Прибываем в голубую лагуну острова Гемилер.
Поблизости расположился Олюдениз — одно из самых лучших курортов Турции. Любители экстрима могут прыгнуть с горы Бабадаг (1960 м) на параплане. А изумрудные сосны, красивейшие пляжи с прибрежными ресторанчиками, чистейшая вода - всё это просто создано для идеального отдыха. И идеальных фото)
Гёкчек
Переход в домашнюю марину (Фетхие). Фетхие - один из самых больших городов на турецком побережье. Он очень колоритный и шумный (оттого и со своим шармом), а его марина - идеальна и со всеми удобствами.
Куда нам точно надо, так это на его ночной рынок. Вас ждут самые свежие морепродукты с вечернего улова, которые поймали местные рыбаки.
В этот самый беззаботный день мы много купаемся, едим морепродукты, делаем красивые фото, обедаем на якоре в красивой бухте
Суббота
Check out до 9:00. Отправляемся в аэропорт и обещаем, что вернёмся сюда снова)
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в двухместных каютах
- Сертифицированный шкипер
- Постельное белье
- Финальная уборка
- Страховка яхты (катамарана)
- Набор для снорклинга Sup Board, квадрокоптер и другие игрушки
- Обучение азам яхтинга
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансфер до места старта (дадим все инструкции и закажем трансфер, если нужно)
- Карманные расходы, магазины, ресторанчики
- Медицинская страховка
- Судовая касса около 200 евро (топливо, продукты и напитки на борту, стоянки в маринах)
О чём нужно знать до поездки
Питание
Завтракаем и обедаем мы преимущественно на борту. Вкусно накормлю (надеюсь никто не откажется от бокала игристого:))
А ужинаем мы в прибрежных ресторанчиках, попутно знакомясь с местной кухней!
Душ и туалет
На борту есть несколько санузлов, это души и туалеты. Мы экономим воду без фанатизма, помыться можно всегда, а также есть наружный душ, чтобы смыть соль после купания. В маринах на стоянках есть большие души и туалеты, где можно стоять под душем сколько угодно. А так же посушиться феном. На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.
Качка
Если вас укачивает в такси, возможно будет укачивать и на яхте (а вдруг нет). В любом случае это происходит редко и при определенных погодных условиях. Но если вдруг это произошло, есть масса способов борьбы с качкой 9в том числе таблетки от укачивания)
Общение
В групповых турах собираются пары или семьи, друзья и одиночные туристы. Опытные путешественники и совсем новички. Мы все разные, со своими интересами и увлечениями, однако в этом круизе мы все будем как одно целое и точно найдём общие точки соприкосновения) В любом случае если мы уже собрались все вместе, значит у нас уже точно есть что-то общее - тяга к приключениям!
Важно понимать, что в группе царит атмосфера всеобщего уважения. Жесткий троллинг, буллинг и проявление агрессии недопустимо. Если какой-то член коллектива не сможет находиться в рамках приличий, ему будет настойчиво предложено покинуть группу.
А еще мы не ругаемся матом. Совсем. Вообще.
Пожелания к путешественнику
Я трепетно отношусь к атмосфере в группе и поэтому у меня есть несколько правил: Нет разговорам о политике, религии и зож.
Я буду очень рад познакомиться с заряженными людьми, которым нравятся приключения и новый опыт!
Визы
Никакие визы не требуются. Срок действия паспорта не менее 120 дней до начала поездки.