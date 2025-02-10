Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Подходит парам, друзьям или одиночным путешественникам.

Без доплат и скрытых платежей.

Представьте себе настоящий круиз на белоснежном парусном катамаране: активная программа, включающая в себя яхтинг, катание на сапах, снорклинг, ровный идеальный загар, в благоприятную погоду мы ловим тунца и добываем морепродукты, меню разнообразное и вкусное, а бокал белого игристого в руке искрится пузырьками! Мы идём под парусом в открытом море, посещаем островки и удивительные бухты, смотрим на Турцию с другой стороны, ведь она немного похоже на Италию со своими узкими уютными улочками, немного на Грецию со своими приятными домами с белоснежными крышами.

Вы хотите увидеть удивительные колоритные города? Исследовать уникальную природу и просто повеселиться от души?

Достаточно присоединиться к нашему круизу и мы покажем тебе много нового и интересного)

Нас любят и выбирают за то, что в программе путешествия видят намного больше заявленного)

Доступен индивидуальный формат. Идеально подходит для семей с детьми или компаний друзей. Программа и маршрут формируется на ваших желаниях. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Программа разнообразная

Мы будем много гулять и знакомиться с невероятной природой, исследовать античные развалины, отдыхать на катамаране, поедая устрицы и созерцать невероятные закаты, мы будем купаться в чистейшем море и подставлять своё лицо теплым лучам солнца. Секретные бухты, необитаемый остров, рыбалка на тунца и вечерний променад - это всё доставит море впечатлений!

Питание на борту Для круизов разработано вкусное, быстрое и разнообразное меню. Забудьте о стандартных макаронах по-флотски! Мы попробуем деликатесы местной кухни, свежие овощи и фрукты, вкусные закуски и салаты. Готовку осуществляет капитан, и я уверен, что вы найдете несколько рецептов, которые запомните и сможете использовать в дальнейшем!

Оплата Для вашего удобства я приму к оплате наличные евро и доллары, переводы в рублях и криптовалюте.