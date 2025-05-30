Описание тура
Единственные круизы по системе Олинклюзив
Вы должны выбрать наш круиз потому что:
Во время круиза вся яхта в вашем распоряжении! Общая площадь всех помещений и палубы - больше 60 кв. м.
Мы любим кормить людей. Еду стараемся запекать. Разработали для вас 6 видов меню.
Для вас мы приготовим запечённого сибаса, дораду, баранину, засолим лосося и сделаем сашими из свежевыловленного тунца. Пироги из полезных ингредиентов с голубикой, сливой, черешней. Разнообразная сырная тарелка из мягких, твёрдых и плесневелых видов сыра. Много - много спелых фруктов, овощей и зелени! Обычно наш стол ломится от яств
Капитан, он же яхтенный инструктор - это большая редкость. Научит вас и ваших детей управлять яхтой.
Мы любим людей. Любовь, забота и уважение к гостям - это наши основные ценности.
У нас только современные и большие яхты: 2015 и моложе - для вашего комфорта.
Разнообразная программа: шли в одно место, по пути зашли ещё в 2, много купались, всё размеренно, спокойно, только релакс. Кажется, что один день, как неделя.
Никаких лишних и скрытых расходов. Мы сами оплачиваем стоянки, топливо, и все расходы по яхте.
Это не просто яхтенный круиз. Это и трекинг по ликийским тропам. Это экскурсии в каждых местах. Это гастротур.
Общая информация о круизе
Круиз длится неделю: с субботы по субботу.
Каждый день на яхте мы посещаем одно-два новых места. Заходим в красивые бухты, бросаем якорь у живописных островков, проводим экскурсии по старинным турецким городам и руинам.
Во время морских переходов останавливаемся покупаться в открытом море, позагорать, поплавать с маской и трубкой, покататься на сап-серфе, пофотографироваться, насладиться видами, плеском воды и пообедать
При желании вы можете поучаствовать в управлении парусной яхтой и даже освоить новый навык.
Детям очень нравится на яхте: им все интересно, они быстро втягиваются в морскую специфику и к концу путешествия становятся настоящими моряками!
Для детей предусмотрены все меры безопасности.
Программа тура по дням
Порт Марина Гёджек Остров Гёджек
Ваше путешествие начинается из Порта Marina Gоcek.
Представитель компании встретит вас, покажет яхту и познакомится с экипажем. Гёджек — это тихий уголок с естественной гаванью на входе в залив Фетхие.
После размещения вы сможете прогуляться по центру Гёджека, полюбоваться атмосферной улицей Тургут Озал, где расположены огненные магазины, рестораны и бары с международной и местной музыкой.
Первая ночёвка пройдёт на якоре в одной из живописных бухт. Ужин на борту станет началом вашего путешествия!
Следующая удивительная остановка — залив Сарсала, славящийся своими живописными пляжами и великолепной природой. Это идеальное место для отдыха.
В бухте расположен оригинальный ресторан с пирсом, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.
Долина, уходящая вглубь острова, утопает в густом лесу, создавая атмосферу уединения.
Насладившись вкусным завтраком и утренними моментами в этом прекрасном месте, мы продолжим наше путешествие к следующим интересным локациям.
Бухта Бедри Рахми
Следующая остановка — бухта Бедри Рахми, также известная как Тасьяка.
Она названа в честь знаменитого художника Бедри Рахми Эйюбоглу, который в 1974 году оставил здесь свой след, вырезав на скале произведение искусства в форме рыбы.
В этом районе находятся древние гробницы ликийских царей, расположенные на плодородных склонах, окруженных соснами, к которым легко добраться по видимым с моря тропинкам.
Широкий залив простирается между Киллебюку, Бойнузбюку и Ташьякой, предлагая вам возможность полюбоваться не только руинами церкви, но и изысканными камнями вдоль побережья.
Это одно из самых красивых и уютных мест для отдыха и ночевки во время тура. Наслаждаясь великолепным закатом, вы почувствуете нежный и теплый ветерок, который сделает этот момент поистине незабываемым.
Бухта Хамам Клеопатры
После завтрака мы отправимся в бухту Клеопатры, где исторические руины соседствуют с затонувшими банями, окрашенными в яркие синие и зеленые оттенки.
Именно здесь начинается история невероятной красоты Клеопатры. Целебные воды источника даровали царице молодость и очарование!
Согласно легенде, египетская царица Клеопатра получила в подарок ванну, узнав при посещении Средиземного моря о горячем источнике в этой бухте.
Величественные купальни были возведены здесь благодаря термальным источникам, которые бьют из вулканического кратера к северу от залива.
Ранним утром вы сможете наблюдать, как песок на дне затонувшего корабля шевелится, указывая на наличие горячей воды. В прозрачных водах вы все еще можете увидеть остатки древних бань, построенных Марком Антонием в качестве свадебного подарка для Клеопатры.
Поплавайте с маской и трубкой над тем местом, где когда-то купалась сама царица. Правда это или нет, одно можно сказать точно — вам обязательно понравится плавание в этом удивительном месте!
Продолжим путешествие к заливу Мердивенли.
Бирюзовое море, живописные пейзажи, загадочные пещеры и спокойная атмосфера
Свое название залив получил от лестницы, высеченной в скалах. Лестница построена перпендикулярно слегка возвышающемуся берегу залива и обеспечивают легкий спуск и подъем гостям. Спуститься по этой лестнице в бухту — весьма интересное занятие!
В заливе Мердивенли у вас есть возможность продолжить отдых на борту или прогуляться по небольшому пляжу, ведущему к деревне, где вас встретят дружелюбные местные жители, предлагающие органический мед и джемы.
После прогулки на яхте вас ждет вкусный обед из свежеприготовленных овощей по-турецки, подаваемых с рисом, булгуром, макаронами и хлебом.
Вечером нас ждет ужин и уютная ночевка на борту.
Аквариум
Новый день и новые впечатления!
После завтрака нас ждет Бухта Аквариум, славящаяся своей прозрачной водой и морской фауной.
Залив океанариума всегда полон жизни, и вам будет легко увидеть разнообразие рыб, плавающих под водой.
Возьмите маску и трубку, чтобы понаблюдать за ними вблизи. Это идеальное место для снорклинга и купания.
В нескольких минутах пешком находится бутик-отель, где можно насладиться обедом и напитками на берегу.
После обеда вас ждет летнее плавание в кристально чистых водах.
Это идеальное место для незабываемого отдыха!
Летний порт — следующая остановка.
Это промежуточный порт для морской прогулки по 12 островам.
В настоящее время на нем живут несколько семей, занимающихся животноводством и сельским хозяйством.
Это также самое безопасное место в регионе для яхтсменов.
Две бухты — Зимняя для рыбаков и Летняя, пригодная для стоянки на якоре —тихие и хорошо защищенные.
Яхтенные небольшие, но уютные ресторанчики принимают гостей круглый год.
На северо-западной стороне острова Терсане расположена хорошо сохранившаяся естественная гавань, где, по слухам, в византийский период находилась верфь. Среди руин на берегу можно найти множество развалин домов.
Чистая вода течет из фонтана в северо-восточном углублении гавани, а на пляже расположены рестораны.
Холмы идеально подходят для наблюдения за закатом.
Здесь пройдут ужин и уютный ночлег.
Острова Ясика - Yazz Collective
Острова Ясика — романтическое место для прогулок и закатов. Эти острова привлекают своими песчаными пляжами, лагунами и возможностями для водных видов спорта.
Завершением дня станет посещение Yazz Collective — экологически чистого и стильного уголка в бухте Фетхие.
Здесь вы сможете расслабиться на пляже, насладиться изысканной кухней и отдохнуть в гармонии с природой.
Sea me Beach Фетхие
После завтрака вы отправитесь на пляж Sea Me в единой бухте Бююк-Бончулу. Неповторимая атмосфера в стиле бохо и красочные виды оформления - идеальное место для отдыха и фотосессий.
День завершится в порту Фетхие, где вы сможете познакомиться с культурными достопримечательностями, магазинами и историческими уголками города.
Остров Кизил - Остров Фими
День начнётся с посещения острова Кизил, известного своими красочными закатами.
Остров отличается потрясающими природными ландшафтами и сосновыми деревьями, покрывающими большие площади. Посетители могут исследовать его красоту, путешествуя по тропам или на велосипеде.
После обеда маршрут продолжается на острове Фими — райский уголок с белоснежными пляжами, бирюзовой водой и уютными бухтами. Это место идеально подходит для плавания, снорклинга и уединенного отдыха.
И снова Гёджек
Это последний день
И время попрощаться с вашей яхтой и профессиональным экипажем, который так усердно трудился, чтобы обеспечить лучший отдых в вашей жизни.
Регистрация отъезда проходит утром, сразу после завтрака.
Вы завершите свой круиз в том же месте, где начали его семь дней назад — в гавани Гёджек.
Если вы не успели посетить центр города в первый день, мы настоятельно рекомендуем сделать это перед отъездом.
Перед вашей регистрацией представитель яхтенной компании в последний раз посетит вас на борту, чтобы узнать о том, как прошла ваша поездка, и предложить дополнительную помощь, такую как трансфер или советы по расходованию средств перед вашим вылетом.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Комплект полотенец: для душа, пляжное полотенце
- Наборы для сноркелинга, каноэ, сап-борды
- 3-разовое питание и безалкогольные напитки
- Интернет на борту во время всего путешествия
- Топливо и платные стоянки, страховка яхты
- Финальный клининг
- Важно: Цена указана за человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете в одиночку, цена будет выше - уточняйте при заказе
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Алкоголь
- Личные расходы на берегу
- Vip-трансфер от/до аэропорта Даламан (стоимость для группы до 6 человек в одну сторону) 70 евро
О чём нужно знать до поездки
По вашему желанию мы можем изменить маршрут: добавить или убрать какие-то места посещения, организовать больше якорных стоянок в безлюдных бухтах или, наоборот, больше стоять в маринах в компании. Можно по вашему желанию увеличить или уменьшить длину морских переходов.
С радостью подстроимся под ваш запрос!
Круиз осуществляется на одной из яхт в зависимости от заполнения мест на конкретные даты. Перед бронированием мы предоставим вам подробную информацию о судне, на котором вы отправитесь в путешествие!