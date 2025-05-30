Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Единственные круизы по системе Олинклюзив

Вы должны выбрать наш круиз потому что:

Во время круиза вся яхта в вашем распоряжении! Общая площадь всех помещений и палубы - больше 60 кв. м. Мы любим кормить людей. Еду стараемся запекать. Разработали для вас 6 видов меню. Для вас мы приготовим запечённого сибаса, дораду, баранину, засолим лосося и сделаем сашими из свежевыловленного тунца. Пироги из полезных ингредиентов с голубикой, сливой, черешней. Разнообразная сырная тарелка из мягких, твёрдых и плесневелых видов сыра. Много - много спелых фруктов, овощей и зелени! Обычно наш стол ломится от яств Капитан, он же яхтенный инструктор - это большая редкость. Научит вас и ваших детей управлять яхтой. Мы любим людей. Любовь, забота и уважение к гостям - это наши основные ценности. У нас только современные и большие яхты: 2015 и моложе - для вашего комфорта. Разнообразная программа: шли в одно место, по пути зашли ещё в 2, много купались, всё размеренно, спокойно, только релакс. Кажется, что один день, как неделя. Никаких лишних и скрытых расходов. Мы сами оплачиваем стоянки, топливо, и все расходы по яхте. Это не просто яхтенный круиз. Это и трекинг по ликийским тропам. Это экскурсии в каждых местах. Это гастротур.

Общая информация о круизе

Круиз длится неделю: с субботы по субботу.

Каждый день на яхте мы посещаем одно-два новых места. Заходим в красивые бухты, бросаем якорь у живописных островков, проводим экскурсии по старинным турецким городам и руинам.

Во время морских переходов останавливаемся покупаться в открытом море, позагорать, поплавать с маской и трубкой, покататься на сап-серфе, пофотографироваться, насладиться видами, плеском воды и пообедать

При желании вы можете поучаствовать в управлении парусной яхтой и даже освоить новый навык.

Детям очень нравится на яхте: им все интересно, они быстро втягиваются в морскую специфику и к концу путешествия становятся настоящими моряками!

Для детей предусмотрены все меры безопасности.