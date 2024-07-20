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8 дней
Релакс на яхте в Средиземноморье: круиз от Гёджека до Гемиле
Побывать в Долине бабочек, посетить бухту Клеопатры и уивдеть Красный остров
Начало: Гёджек, 18:00
«Полотенца брать желательно: те, что выдают на яхте, не всегда нужного размера»
20 июля в 18:00
27 июля в 18:00
99 000₽ за человека
8 дней
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и проводить закат у маяка
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
«Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро»
13 июля в 17:00
20 июля в 17:00
€1 390 за человека
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
«Перед круизом купим продукты на средства из судовой кассы, готовить будет помощница капитана»
13 июля в 12:00
20 июля в 12:00
€800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Круизы»
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