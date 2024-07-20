Найдено 3 тура в категории « Круизы » в Фетхие, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🛥 На яхте 🎶 Музыкальные теплоходы 8 дней Релакс на яхте в Средиземноморье: круиз от Гёджека до Гемиле Побывать в Долине бабочек, посетить бухту Клеопатры и уивдеть Красный остров Начало: Гёджек, 18:00 «Полотенца брать желательно: те, что выдают на яхте, не всегда нужного размера» 99 000 ₽ за человека 🛥 На яхте 8 дней По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и проводить закат у маяка Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ... «Круиз пройдёт на 8-местной яхте, стоимость которой начинается от 400 000 евро» € 1 390 за человека 🛥 На яхте 🏄 SUP-прогулки 8 дней По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00 «Перед круизом купим продукты на средства из судовой кассы, готовить будет помощница капитана» € 800 за человека Все туры Фетхие

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Круизы»

Заказывайте круизы и водные туры из Фетхие с гидом в 2024 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия