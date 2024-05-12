Туры выходного дня в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Фетхие, цены от $800. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
🛥 На яхте
3 отзыва
8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
13 июля в 19:00
20 июля в 19:00
$1 250 за человека
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу
🛥 На яхте
8 дней
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу
Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и проводить закат у маяка
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит ...
13 июля в 17:00
20 июля в 17:00
1 390 за человека
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
13 июля в 12:00
20 июля в 12:00
800 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
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    под мотором или стояли где-то в море. На яхте с нами был не Павел, с которым мы переписывались на Трипстере, а Иван. Если у вас есть возможность выбирать, смело идите с Павлом.

  • И
    Иван
    2 ноября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
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    и насыщенно, в то же время без суеты. Хотелось бы отметить питание на борту! Я даже не думал, что оно может быть таким вкусным) в моих представлениях это должны были быть банальные макароны с тушенкой и прочая походная ерунда. Но Павлу есть чем вас удивить, поверьте)) гречка будет подана так, что даже ребята из разряда «фу, гречка», будут уплетать ее за обе щеки! Снорклили каждый день) но особый кайф - ночью, когда светится планктон. Тур действительно крутой, рекомендую всем! Только положительные эмоции и впечатления

  • С
    Сюзанна
    30 октября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
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    Он давно мечтал о морском круизе, чтобы самому попробовать управлять яхтой. Спасибо нашему капитану, Павел так интересно рассказывал азы навигации, что в этом с увлеченно участвовала вся команда По сравнению с экскурсиями одного дня, никто не подгоняет, фоткаться можно сколько угодно, программа была очень гибкая, мы никуда не спешили. Ребята все очень дружные и позитивные, уже в первый вечер сидели болтали по душам) Мы увидели действительно эксклюзивные места, а не заезженные в путеводителях локации для туристов, ощутили весь колорит маленьких деревень и семейных ресторанов. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Фетхие
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
  2. По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу
  3. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Сколько стоит тур в Фетхие в июле 2024
Сейчас в Фетхие в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 800 до 1 390. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Фетхие на 2024 год на выходные, 3 ⭐ отзыва, цены от $800. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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