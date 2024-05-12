8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
28 дек в 19:00
7 июн в 19:00
$1 250 за человека
15 дней
Большой яхтенный круиз вдоль Турецкой Ривьеры и Новый год в Каше
Научиться ставить паруса, исследовать средиземноморское побережье и осмотреть древние гробницы
Начало: Яхтенная марина в Фетхие, точное время - по догово...
«Турецкая Ривьера зимой — это невероятного цвета вода, ароматы хвои, почти безлюдное побережье и низкое солнце, дающее красивый загар»
21 дек в 10:00
125 000₽ за человека
скидка
15%
7 дней
Турция под парусом: яхт-тур по живописным уголкам Средиземноморья
Обучиться парусным манёврам, побывать на острове Гемилер и погулять по Гёчеку
Начало: Фетхие, 14:00
«Зимой нужно обязательно брать с собой термобельё, непродуваемую тёплую куртку, шапку, перчатки и шарф»
28 дек в 14:00
4 апр в 14:00
10000085 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария12 мая 2024Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
- ИИван2 ноября 2023Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
- ССюзанна30 октября 2023Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Зимние»
Самые популярные туры этой рубрики в Фетхие
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Фетхие в декабре 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 1 250 до 125 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Фетхие на 2024 год по теме «Зимние», 3 ⭐ отзыва, цены от $1250. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль