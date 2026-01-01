Яхтенный круиз «всё включено» вдоль побережья Турции: античность, лазурные бухты и блюда от шефа
Исследовать ликийские руины, погулять по улочкам Калкана и Каша, искупаться и порыбачить
Начало: Финике, 16:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€1636 за человека
