Яхтенный круиз «всё включено» вдоль побережья Турции: античность, лазурные бухты и блюда от шефа
Исследовать ликийские руины, погулять по улочкам Калкана и Каша, искупаться и порыбачить
Начало: Финике, 16:00
«В круиз мы включили всё: комфортабельное проживание на яхте со своим санузлом и не просто еду, а четырёхразовое питание от нашего шеф-повара, который познакомит вас с турецкой кухней и удивит кулинарными изысками»
4 окт в 16:00
11 окт в 16:00
€1598 за человека
Сокровища турецкого побережья: яхт-тур по живописным бухтам, заливам и городам
Побывать в Каше и на острове Кекова, отдохнуть у подножия гор и осмотреть античное наследие Симены
Начало: Марина Финике, 16:00
«Включено индивидуальное четырёхразовое питание на яхте»
11 окт в 16:00
18 окт в 16:00
€1598 за человека
Яхт-тур «всё включено» вдоль побережья Турции в мини-группе: античность, релакс и невероятные виды
Вдоволь накупаться в бирюзовых водах, погулять по улочкам Каша и Калкана, увидеть ликийские гробницы
Начало: Финике, 16:00
«Отправляемся в большой круиз по Средиземному морю, вдоль берегов Турции»
4 окт в 16:00
11 окт в 16:00
€1598 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Финике в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Финике
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Финике в октябре 2025
Сейчас в Финике в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 1598 до 1598.
Водные туры в Финике на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025