Найдено 3 тура в категории « На яхте » в Финике, цены от €1636. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Финике в 2026 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель