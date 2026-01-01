Яхтенный круиз «всё включено» вдоль побережья Турции: античность, лазурные бухты и блюда от шефа
Исследовать ликийские руины, погулять по улочкам Калкана и Каша, искупаться и порыбачить
Начало: Финике, 16:00
«В круиз мы включили всё: комфортабельное проживание на яхте со своим санузлом и не просто еду, а четырёхразовое питание от нашего шеф-повара, который познакомит вас с турецкой кухней и удивит кулинарными изысками»
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€1636 за человека
Сокровища турецкого побережья: яхт-тур по живописным бухтам, заливам и городам
Побывать в Каше и на острове Кекова, отдохнуть у подножия гор и осмотреть античное наследие Симены
Начало: Марина Финике, 16:00
«Вечером вас будет ждать приветственный ужин в компании команды, знакомство с экипажем яхты, а затем — расслабляющая прогулка по вечернему городу»
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€1636 за человека
Яхт-тур «всё включено» вдоль побережья Турции в мини-группе: античность, релакс и невероятные виды
Вдоволь накупаться в бирюзовых водах, погулять по улочкам Каша и Калкана, увидеть ликийские гробницы
Начало: Финике, 16:00
«На парусной яхте мы пройдём через живописные бухты и древние города, хранящие следы ликийской цивилизации»
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€1636 за человека
