Космическая магия Каппадокии

Насладиться инопланетными пейзажами, увидеть воздушные шары на рассвете и побывать в пещерном городе

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Оказаться на другой планете, побывать в восточной сказке и встретить закат на Розовых скалах — нет, мы предлагаем не кругосветное путешествие.

Отправляемся в Каппадокию за яркими красками, головокружительными видами и гастрономическими удовольствиями.

Вы попробуете фирменный томлёный кебаб и турецкое мороженое, побываете в Гёреме — музее под открытым небом, попетляете по лабиринтам подземного города и попробуете себя в роли гончара на мастер-классе.
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Космическая магия Каппадокии
Ближайшие даты:
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 16 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Кайсери или Невшехир, время встречи зависит от прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Кайсери или Невшехир, любое удобное вам время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Природа и пейзажи
Каппадокия

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