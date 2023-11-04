Насладиться инопланетными пейзажами, увидеть воздушные шары на рассвете и побывать в пещерном городе
Оказаться на другой планете, побывать в восточной сказке и встретить закат на Розовых скалах — нет, мы предлагаем не кругосветное путешествие.
Отправляемся в Каппадокию за яркими красками, головокружительными видами и гастрономическими удовольствиями.
Вы попробуете фирменный томлёный кебаб и турецкое мороженое, побываете в Гёреме — музее под открытым небом, попетляете по лабиринтам подземного города и попробуете себя в роли гончара на мастер-классе.
Отправляемся в Каппадокию за яркими красками, головокружительными видами и гастрономическими удовольствиями.
Вы попробуете фирменный томлёный кебаб и турецкое мороженое, побываете в Гёреме — музее под открытым небом, попетляете по лабиринтам подземного города и попробуете себя в роли гончара на мастер-классе.
Ближайшие даты:
4
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие в туре возможно с 16 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кайсери или Невшехир, время встречи зависит от прибытия вашего рейсаЗавершение: Аэропорт Кайсери или Невшехир, любое удобное вам время
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Кайсери
Провели экскурсии для 57 туристов
Мы вместе с командой профессиональных гидов, водителей и фотографов предлагаем отправиться с нами в незабываемое приключение! В нём вы сможете погрузиться в местный колорит, увидеть самые интересные и неизведанные локации, попробовать новое или экстремальное, найти новых классных друзей и, возможно, исполнить свою давнюю мечту!
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