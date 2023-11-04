Оказаться на другой планете, побывать в восточной сказке и встретить закат на Розовых скалах — нет, мы предлагаем не кругосветное путешествие.



Отправляемся в Каппадокию за яркими красками, головокружительными видами и гастрономическими удовольствиями.



Вы попробуете фирменный томлёный кебаб и турецкое мороженое, побываете в Гёреме — музее под открытым небом, попетляете по лабиринтам подземного города и попробуете себя в роли гончара на мастер-классе.