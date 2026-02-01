Мои заказы

Туры по Кайсери на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Кайсери, цены от $589, скидки до 25%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
На машине
2 дня
-
25%
6 отзывов
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Начало: Аэропорт Кайсери, по договорённости
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
$612$816 за всё до 10 чел.
«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу
На машине
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
5 дней
«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу
Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой
Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп...
2 мар в 12:00
9 мар в 12:00
75 000 ₽ за человека
Космическая магия Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
5 дней
-
10%
Космическая магия Каппадокии
Насладиться инопланетными пейзажами, увидеть воздушные шары на рассвете и побывать в пещерном городе
Начало: Кайсери или Невшехир, время встречи зависит от при...
1 мая в 14:00
$589$654 за человека

