Найдено 3 тура в категории « Индивидуальные » в Кайсери, цены от $672, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚶 Пешая 🎈 На воздушном шаре Авторский тур 9 дней Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка... $ 1 285 за человека 🚗 На машине 15% скидка Авторский тур 2 дня Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику Начало: Аэропорт Кайсери, по договорённости 790 $ 672 за всё до 10 чел. 🚶 Пешая Авторский тур 9 дней Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка... € 1 320 за человека Все туры Кайсери

Ответы на вопросы от путешественников по Кайсери в категории «Индивидуальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Кайсери Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Кайсери в июне 2024 Сейчас в Кайсери в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 672 до 1 320 со скидкой до 15%.

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на тур в Кайсери? Предлагаем купить тур с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024