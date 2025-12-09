Описание фото-прогулки
Сделайте своё путешествие в Каппадокию по-настоящему особенным — подарите себе профессиональную фотосессию среди самых волшебных пейзажей Турции. Каппадокия — это место, где каждый кадр выглядит как открытка: воздушные шары на фоне рассвета, причудливые скалы, мягкие оттенки песочного камня и атмосфера сказки, которую невозможно забыть. Профессиональный фотограф встретит вас в выбранной точке и проведёт съёмку в самых красивых местах региона. Это могут быть рассветные площадки, долины с уникальными формами, уютные тропинки, панорамные точки или уединённые уголки, где фотографии получаются особенно атмосферными. Вы можете предложить свои идеи или полностью довериться фотографу — в обоих случаях результат превзойдёт ожидания. Во время фотосессии вы получите не просто фотографии, а живые эмоции, которые будут запечатлены в каждом кадре. Фотограф подскажет удачные позы, красивые ракурсы и поможет почувствовать себя уверенно перед камерой, даже если вы никогда раньше не участвовали в профессиональной съёмке. Процесс проходит легко, ненавязчиво и приятно, превращаясь в маленькое приключение среди невероятных ландшафтов. В течение 3 дней после съёмки вы получите полностью обработанные фотографии в высоком качестве. Цвет, свет, композиция — всё будет доведено до идеального результата. Эти снимки станут лучшим воспоминанием о путешествии: ими можно делиться в соцсетях, распечатать в альбом или сделать подарочный фотокадр. Если погода неожиданно испортится, вы сможете перенести фотосессию без каких-либо штрафов. В Каппадокии настроение природы меняется быстро, и мы всегда готовы предложить другой день или удобное время, чтобы ваши кадры получились яркими, красивыми и наполненными светом. Фотосессия подходит для пар, семей, друзей и индивидуальных путешественников. Хотите романтические кадры на фоне шаров? Мечтаете о стильной сольной съёмке среди скал? Или хотите сохранить моменты поездки всей семьёй?
Всё возможно. Фотограф подстроится под ваш стиль: романтичный, атмосферный, динамичный или более классический. За 2 часа вы побываете в нескольких красивых локациях, получите десятки уникальных кадров и насладитесь прогулкой по одному из самых фотогеничных мест мира. Благодаря индивидуальному формату, вся съёмка проходит комфортно: без спешки, без посторонних людей, с полной свободой выбора.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Профессиональный фотограф
- Индивидуальная фотосессия - 2 часа
- Помощь с позами, ракурсами и выбором локаций
- Обработка всех фотографий
- Готовые снимки в течение 3 дней
Что не входит в цену
- Транспорт между локациями (если требуется)
- Аренда платьев, аксессуаров или костюмов
- Услуги визажиста и стилиста
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Каппадокия
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
