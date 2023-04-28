Профессиональная фотосессия в Каппадокии

Полюбоваться инопланетными пейзажами и получить яркие фото на память

Описание
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Ответы на вопросы
В Каппадокии есть всё для идеальной фотосессии: невероятной красоты долины, парящие на рассвете шары, таинственные пещеры и атмосфера другой вселенной. Я заеду за вами в отель на комфортабельном авто и отвезу в живописные места, где нет толп туристов. Фотосессии всегда проходят в позитивном дружелюбном формате. Просто доверьтесь мне!
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остановись, мгновение!

Мы посетим 2-3 фотолокации на ваш выбор. Это могут быть смотровая площадка с видом на парящие ранним утром воздушные шары, пещеры, долины или терраса вашего отеля. Я всегда работаю на результат, а не по таймингу. Стараюсь исполнить все пожелания, чтобы вы остались довольны и нашей встречей, и её результатом.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Также я могу организовать фотосессию для двух людей или семьи. При бронировании выбирайте соответствующую категорию билета.
  • Я отправлю вам не менее 200 исходников в джипег в день фотосессии + 20 фото с детальной ретушью в течение 10 дней
  • В качестве дополнения к фотосессии я могу организовать аренду шикарного платья со шлейфом, ретро-кабриолета, лошади и даже верблюда. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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