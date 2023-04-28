В Каппадокии есть всё для идеальной фотосессии: невероятной красоты долины, парящие на рассвете шары, таинственные пещеры и атмосфера другой вселенной. Я заеду за вами в отель на комфортабельном авто и отвезу в живописные места, где нет толп туристов. Фотосессии всегда проходят в позитивном дружелюбном формате. Просто доверьтесь мне!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остановись, мгновение!

Мы посетим 2-3 фотолокации на ваш выбор. Это могут быть смотровая площадка с видом на парящие ранним утром воздушные шары, пещеры, долины или терраса вашего отеля. Я всегда работаю на результат, а не по таймингу. Стараюсь исполнить все пожелания, чтобы вы остались довольны и нашей встречей, и её результатом.

Организационные детали