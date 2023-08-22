В Каппадокии всё создано для идеальной фотосессии: живописные долины, воздушные шары на рассвете, загадочные пещеры и уникальная атмосфера. Вас заберут из отеля на комфортабельном авто и отвезут в места, где
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Живописные фотолокации
- 🚗 Включен транспорт
- 👗 Аренда аксессуаров
- 📷 Более 200 фото
- 😊 Позитивная атмосфера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для фото-прогулки в Каппадокии - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода тёплая и ясная, что создаёт идеальные условия для съёмки на открытом воздухе. Апрель, май и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. В зимние месяцы, с ноября по март, возможны снегопады и холод, но даже в это время можно насладиться уникальными зимними пейзажами, если вы готовы к более низким температурам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Воздушные шары
- Пещеры
- Долины
- Терраса отеля
Описание фото-прогулки
Остановись, мгновение!
Мы посетим 2 фотолокации на ваш выбор. Это могут быть смотровая площадка с видом на парящие ранним утром воздушные шары, пещера или храм в скале, долины или терраса вашего отеля. Я всегда работаю на результат, а не по таймингу. Стараюсь исполнить все пожелания, чтобы вы остались довольны и нашей встречей, и её результатом.
Локации за дополнительную плату: магазин ковров и ранчо с лошадьми.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит: транспорт, фото и видеосъёмка для рилс
- Я отправлю вам не менее 200 исходников в джипег в день фотосессии + 15 фото с детальной ретушью в течение 10 дней
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R6 Mark II или Sony Alpha 7 IV
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей дружной команды
Дополнительные услуги (по желанию)
- аренда платья — €70
- аренда кабриолета — €140
- фотосессия на верблюде — €90
- фотосессия с лошадью — €80
- монтаж видео для рилс — €40
- съёмка на дрон — €150
- съёмка и монтаж видео на профессиональную камеру — €250
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 53 туристов
Меня зовут Ольга, я профессиональный фотограф. Работала в Москве, Риме, Венеции, Стамбуле. Последние 2 года живу в Каппадокии. Провожу следующие виды съёмок: свадебная, лав-стори, портретная, семейная, беременность. С радостью запечатлею на камеру значимые моменты вашей жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ой, Оля умочка. Все было сделано с душой и умом. На любую просьбу отзывалась положительно. Вопросов на который она не знает ответ - нет. Проблем на которые она не знает
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Спасибо огромное! Это была самая замечательная фотосессия. все настолько прошло легко, позитивно и профессионально, я не ожидала. Привезли рано утром платье, отвезли на площадку, предложили взять еще один образ с собой и предоставили возможность переодеться и сменить локацию! Рекомендую ОДНОЗНАЧНО! Фото получились сказочные и рилсы тоже) Спасибо еще раз.
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А
Спасибо большое за незабываемую фотосессию. Память о прекрасной и долгожданной поездке в Кападоккию. Профессионально, чётко и слажено организованная фотосессия.
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С
Прекрасная экскурсия! Восторг. Рекомендуем!
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При работе с Ольгой чувствуешь, что у нее все под контролем. Приятная, с ней комфортно работать
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