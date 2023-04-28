Полюбоваться инопланетными пейзажами и получить яркие фото на память
В Каппадокии есть всё для идеальной фотосессии: невероятной красоты долины, парящие на рассвете шары, таинственные пещеры и атмосфера другой вселенной. Я заеду за вами в отель на комфортабельном авто и отвезу в живописные места, где нет толп туристов. Фотосессии всегда проходят в позитивном дружелюбном формате. Просто доверьтесь мне!
Ближайшие даты:
28
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29
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Остановись, мгновение!
Мы посетим 2-3 фотолокации на ваш выбор. Это могут быть смотровая площадка с видом на парящие ранним утром воздушные шары, пещеры, долины или терраса вашего отеля. Я всегда работаю на результат, а не по таймингу. Стараюсь исполнить все пожелания, чтобы вы остались довольны и нашей встречей, и её результатом.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Также я могу организовать фотосессию для двух людей или семьи. При бронировании выбирайте соответствующую категорию билета.
- Я отправлю вам не менее 200 исходников в джипег в день фотосессии + 20 фото с детальной ретушью в течение 10 дней
- В качестве дополнения к фотосессии я могу организовать аренду шикарного платья со шлейфом, ретро-кабриолета, лошади и даже верблюда. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Каппадокии
Меня зовут Ольга, я профессиональный фотограф. Работала в Москве, Риме, Венеции, Стамбуле. Последние 2 года живу в Каппадокии. Провожу следующие виды съёмок: свадебная, лав-стори, портретная, семейная, беременность. С радостью запечатлею на камеру значимые моменты вашей жизни.
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