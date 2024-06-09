Красивые места, красивые кадры. Рассвет, закат, идеальный мягкий свет, шары в небе, просторы долины.
Эта фотосессия — приятное путешествие, которое останется не только в памяти, но и на эффектных снимках.
Вы сможете арендовать у нас платье или остаться в своём привычном образе, а мы подскажем, как встать, чтобы фото получились живыми и притягательными.
Эта фотосессия — приятное путешествие, которое останется не только в памяти, но и на эффектных снимках.
Вы сможете арендовать у нас платье или остаться в своём привычном образе, а мы подскажем, как встать, чтобы фото получились живыми и притягательными.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Перед поездкой вам нужно решить, когда вы хотите пофотографироваться — на рассвете или на закате. Утренняя фотосессия начинается в 05:00, вечерняя — в 17:30.
Фотолокации
- Место взлёта шаров — первая точка с самым красивым узнаваемым видом Каппадокии
- Долина любви — это одно из самых популярных мест с фотогеничными скалами
Организационные детали
- Фотосессия проводится профессиональным фотографом
- На следующий день после фотосессии вы получите около 200 фотографий, 5 из которых на выбор будут обработаны в фотошопе
- Фотосессия длится 2 часа, плюс дорога туда-обратно (от 10 мин., зависит от расположения вашего отеля)
- Трансфер на джипе или другом авто из отелей Гёреме, Учхисара и Аванос входит в стоимость, из Ургюпе — €20
- Аренда платья (различные модели и цвета) по запросу и оплачивается дополнительно — €60/чел., макс. размер XL, можем предоставить каталог, пишите
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Доган — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Доган, я лицензированный гид родом из Каппадокии. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне всегда хотелось, чтобы люди из других стран узнали об этом волшебном месте — именно поэтомуЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Групповая
1 час
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€210 за человека
Групповая
1 час
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€210 за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270€257 за человека