Доган — ваша команда гидов в Каппадокии

Провели экскурсии для 24 туристов

читать дальше я решил стать гидом. Я хорошо владею русским языком. Увлекаюсь мифологией, историей и религией, открыт к любым вопросам. С гордостью могу сказать, что мои гости всегда остаются довольны экскурсиями. Я знаю Каппадокию как свои пять пальцев и могу показать места, о которых не все знают.

Меня зовут Доган, я лицензированный гид родом из Каппадокии. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне всегда хотелось, чтобы люди из других стран узнали об этом волшебном месте — именно поэтому