Получить профессиональные фотографии на рассвете с шарами или на закате и полюбоваться пейзажами
С радостью поможем вам сохранить восторг от фантастической Каппадокии на снимках.
Ваше фотоприключение будет спланировано идеально: трансфер из отеля и обратно, сопровождение опытного фотографа и его русскоговорящего помощника, три локации в долинах и пещерах, мягкий свет и 300 кадров по итогу (25 из них в обработке).
Ваше фотоприключение будет спланировано идеально: трансфер из отеля и обратно, сопровождение опытного фотографа и его русскоговорящего помощника, три локации в долинах и пещерах, мягкий свет и 300 кадров по итогу (25 из них в обработке).
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наши фотографы много лет работают в Каппадокии, поэтому знают наиболее выигрышные локации. На рассвете или закате вы отправитесь в знаменитую Долину любви, к древней скальной церкви и фактурной пещере. Если останется время, то также в Розовую долину. В процессе вам помогут с позами и создадут расслабленную атмосферу, поэтому вы сможете наслаждаться фотосессией и одновременно инопланетными видами.
Организационные детали
- Вас будут сопровождать фотограф и его русскоговорящий помощник
- Трансфер и страховка включены в стоимость. Мы заберём вас из вашего отеля в любом городе Каппадокии и после фотосессии привезём обратно.
- Для детей до 12 лет участие в фотосессии бесплатное
- Уже в день съёмки мы отправим вам 300 фото (исходники), также вы выберете 25 штук, которые мы обработаем и пришлём вам в течение 7 дней
- Фотосессию можно провести и для большего количества путешественников. Доплата за каждого следующего человека — 40€.
Дополнительные услуги по желанию
- Аренда платьев (в наличии разные фасоны и цвета — предварительно покажем и согласуем) — €50 за одно платье
- Аренда кабриолета — €100 к стоимости фотосессии
- Ранчо с лошадьми как дополнительная фото-локация — €40 к стоимости фотосессии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Каппадокии
Приветствую вас! Меня зовут Татьяна, я с мужем и моим прекрасным сыном живу в волшебном регионе — Каппадокии. По профессии я специалист по туризму, окончила Санкт-Петербургский академический университет. Я с первого дня влюблена в Каппадокию, в эти удивительные места, которые известны фактурными долинами, волшебными дымоходами, высеченными в скалах церквями, пещерными городами. Работаю с командой отличных гидов, мы организуем самые разнообразные экскурсии и фотосессии. Ждём вас с нетерпением!
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