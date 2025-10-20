Представьте, как лучи рассвета или заката играют на уникальных скалах Каппадокии, а вы - главный герой этой картины. Индивидуальная фото-прогулка позволит сохранить эти моменты навсегда.Вас ждет не только профессиональная фотосессия

в трех живописных локациях, но и полное сопровождение: от трансфера из отеля до помощи в выборе поз. Для детей до 12 лет участие бесплатно, а результаты съемки порадуют вас уже в день съемки. Дополнительные услуги, такие как аренда платьев или кабриолета, сделают вашу фотосессию еще более незабываемой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Наши фотографы много лет работают в Каппадокии, поэтому знают наиболее выигрышные локации. На рассвете или закате вы отправитесь в знаменитую Долину любви, к древней скальной церкви и фактурной пещере. Если останется время, то также в Розовую долину. В процессе вам помогут с позами и создадут расслабленную атмосферу, поэтому вы сможете наслаждаться фотосессией и одновременно инопланетными видами.

Организационные детали

*Вас будет сопровождать фотограф и его ассистент, говорящий на русском и английском языках

Трансфер и страховка включены в стоимость. Мы заберём вас из вашего отеля в любом городе Каппадокии и после фотосессии привезём обратно

Для детей до 12 лет участие в фотосессии бесплатное

Уже в день съёмки мы отправим вам 150 фото (исходники), также вы выберете 10 штук, которые мы обработаем и пришлём вам в течение 7 дней

Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7R IV

Фотосессию можно провести и для большего количества путешественников. Доплата за каждого следующего человека — €55

Дополнительные услуги по желанию