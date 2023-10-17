С радостью поможем вам сохранить восторг от фантастической Каппадокии на снимках. Ваше фотоприключение будет спланировано идеально: трансфер из отеля и обратно, сопровождение опытного фотографа и его русскоговорящего помощника, три локации в долинах и пещерах, мягкий свет и 300 кадров по итогу (25 из них в обработке).

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наши фотографы много лет работают в Каппадокии, поэтому знают наиболее выигрышные локации. На рассвете или закате вы отправитесь в знаменитую Долину любви, к древней скальной церкви и фактурной пещере. Если останется время, то также в Розовую долину. В процессе вам помогут с позами и создадут расслабленную атмосферу, поэтому вы сможете наслаждаться фотосессией и одновременно инопланетными видами.

Организационные детали

Вас будут сопровождать фотограф и его русскоговорящий помощник

Трансфер и страховка включены в стоимость. Мы заберём вас из вашего отеля в любом городе Каппадокии и после фотосессии привезём обратно.

Для детей до 12 лет участие в фотосессии бесплатное

Уже в день съёмки мы отправим вам 300 фото (исходники), также вы выберете 25 штук, которые мы обработаем и пришлём вам в течение 7 дней

Фотосессию можно провести и для большего количества путешественников. Доплата за каждого следующего человека — 40€.

Дополнительные услуги по желанию