Представьте, как лучи рассвета или заката играют на уникальных скалах Каппадокии, а вы - главный герой этой картины. Индивидуальная фото-прогулка позволит сохранить эти моменты навсегда.
Вас ждет не только профессиональная фотосессия
Вас ждет не только профессиональная фотосессия
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🌄 Живописные локации Каппадокии
- 🚗 Удобный трансфер из отеля и обратно
- 👫 Индивидуальный подход и сопровождение
- 🎨 Обработка лучших кадров
- 👗 Возможность аренды платьев и кабриолета
Что можно увидеть
- Долина любви
- Древняя скальная церковь
- Фактурная пещера
- Розовая долина
Описание фото-прогулки
Наши фотографы много лет работают в Каппадокии, поэтому знают наиболее выигрышные локации. На рассвете или закате вы отправитесь в знаменитую Долину любви, к древней скальной церкви и фактурной пещере. Если останется время, то также в Розовую долину. В процессе вам помогут с позами и создадут расслабленную атмосферу, поэтому вы сможете наслаждаться фотосессией и одновременно инопланетными видами.
Организационные детали
*Вас будет сопровождать фотограф и его ассистент, говорящий на русском и английском языках
- Трансфер и страховка включены в стоимость. Мы заберём вас из вашего отеля в любом городе Каппадокии и после фотосессии привезём обратно
- Для детей до 12 лет участие в фотосессии бесплатное
- Уже в день съёмки мы отправим вам 150 фото (исходники), также вы выберете 10 штук, которые мы обработаем и пришлём вам в течение 7 дней
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7R IV
- Фотосессию можно провести и для большего количества путешественников. Доплата за каждого следующего человека — €55
Дополнительные услуги по желанию
- Аренда платьев (в наличии разные фасоны и цвета — предварительно покажем и согласуем) — €55 за одно платье
- Аренда кабриолета — €90 к стоимости фотосессии
- Ранчо с лошадьми как дополнительная фото-локация — €120 к стоимости фотосессии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 175 туристов
Здравствуйте, меня зовут Мустафа. Я владелец туристического агентства в Каппадокии, а также пилот воздушного шара. Наши русскоязычные гиды и члены команды с радостью предложат вам уникальные впечатления.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Обязательно рекомендую взять профессиональную фотосессию, если Вы впервые в Каппадокии! Она определённо стоит своих денег! Поначалу переживала, так как фотограф не говорит на русском, а я со своим избыточным весом
Вам был полезен этот отзыв?
М
Фотограф заехал и отвез обратно, фото сделано больше, чем указано, локации было 2, за авто доплатила, все прошло хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Большое спасибо Мустафе! Вовремя забрал нас, провел к самым шарам и сфотографировал с лучших ракурсов (примеры ниже).
Отдельное спасибо за помощь с организацией предложения и сьемку еще и на айфон (девушка забрала для рилсов). Уже отправил своих друзей к Мустафе и всем другим советую))
Отдельное спасибо за помощь с организацией предложения и сьемку еще и на айфон (девушка забрала для рилсов). Уже отправил своих друзей к Мустафе и всем другим советую))
Вам был полезен этот отзыв?
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
Всё было на высшем уровне👍🏻 Перед фотосессией мы с мамой переживали о том, как всё это пройдёт. Но к нам
Всё было на высшем уровне👍🏻 Перед фотосессией мы с мамой переживали о том, как всё это пройдёт. Но к нам
+2
Вам был полезен этот отзыв?
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
Благодаря вам у нас теперь куча незабываемых эмоций и впечатлений. Дорожащими пальцами перелистывали каждый снимок и приходили в восторг!
С рябятами было невероятно комфортно!
Благодаря вам у нас теперь куча незабываемых эмоций и впечатлений. Дорожащими пальцами перелистывали каждый снимок и приходили в восторг!
С рябятами было невероятно комфортно!
Вам был полезен этот отзыв?
Все было отлично организовано, с Татьяной были на связи заранее, договорились об аренде платья. Ассистент фотографа говорил по-русски, ребята - фотограф и ассистент дружелюбные, веселые, фото получились отличные, прикладываю примеры - это даже еще без обработки. Локации красивые. Виды великолепные. Фотографировалась с мужем, оба остались довольны. Рекомендую однозначно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии»
Фотопрогулка
до 2 чел.
Яркая фотосессия в Каппадокии
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Завтра в 05:00
14 авг в 05:00
от €244 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Выберите утреннюю или вечернюю фотосессию в Каппадокии и получите около 200 профессиональных фотографий. Трансфер и аренда платья по запросу
Начало: Отель
Сегодня в 16:00
Завтра в 04:30
от €195 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
Завтра в 06:00
14 авг в 06:00
от €340 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
К воздушным шарам на рассвете - из Каппадокии
Сделать фото на фоне удивительных скал и летящих шаров в Долине Любви
Завтра в 04:00
14 авг в 04:00
от €58
€68 за человека
от €150 за человека