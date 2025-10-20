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Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии

Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Представьте, как лучи рассвета или заката играют на уникальных скалах Каппадокии, а вы - главный герой этой картины. Индивидуальная фото-прогулка позволит сохранить эти моменты навсегда.

Вас ждет не только профессиональная фотосессия
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в трех живописных локациях, но и полное сопровождение: от трансфера из отеля до помощи в выборе поз. Для детей до 12 лет участие бесплатно, а результаты съемки порадуют вас уже в день съемки.

Дополнительные услуги, такие как аренда платьев или кабриолета, сделают вашу фотосессию еще более незабываемой

4.9
25 отзывов

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • 🌄 Живописные локации Каппадокии
  • 🚗 Удобный трансфер из отеля и обратно
  • 👫 Индивидуальный подход и сопровождение
  • 🎨 Обработка лучших кадров
  • 👗 Возможность аренды платьев и кабриолета
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии

Что можно увидеть

  • Долина любви
  • Древняя скальная церковь
  • Фактурная пещера
  • Розовая долина

Описание фото-прогулки

Наши фотографы много лет работают в Каппадокии, поэтому знают наиболее выигрышные локации. На рассвете или закате вы отправитесь в знаменитую Долину любви, к древней скальной церкви и фактурной пещере. Если останется время, то также в Розовую долину. В процессе вам помогут с позами и создадут расслабленную атмосферу, поэтому вы сможете наслаждаться фотосессией и одновременно инопланетными видами.

Организационные детали

*Вас будет сопровождать фотограф и его ассистент, говорящий на русском и английском языках

  • Трансфер и страховка включены в стоимость. Мы заберём вас из вашего отеля в любом городе Каппадокии и после фотосессии привезём обратно
  • Для детей до 12 лет участие в фотосессии бесплатное
  • Уже в день съёмки мы отправим вам 150 фото (исходники), также вы выберете 10 штук, которые мы обработаем и пришлём вам в течение 7 дней
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7R IV
  • Фотосессию можно провести и для большего количества путешественников. Доплата за каждого следующего человека — €55

Дополнительные услуги по желанию

  • Аренда платьев (в наличии разные фасоны и цвета — предварительно покажем и согласуем) — €55 за одно платье
  • Аренда кабриолета — €90 к стоимости фотосессии
  • Ранчо с лошадьми как дополнительная фото-локация — €120 к стоимости фотосессии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Участник€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Встреча в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 175 туристов
Здравствуйте, меня зовут Мустафа. Я владелец туристического агентства в Каппадокии, а также пилот воздушного шара. Наши русскоязычные гиды и члены команды с радостью предложат вам уникальные впечатления.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
1
Татьяна
Обязательно рекомендую взять профессиональную фотосессию, если Вы впервые в Каппадокии! Она определённо стоит своих денег! Поначалу переживала, так как фотограф не говорит на русском, а я со своим избыточным весом
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комплексую и совершенно не умею позировать, но результат превзошёл все ожидания! Эмре просто мастер своего дела и даже сложно было выбрать фотографии для ретуши😊 Однозначно рекомендую! И огромное спасибо за эмоции! Это память на всю жизнь ☺️

Обязательно рекомендую взять профессиональную фотосессию, если Вы впервые в Каппадокии! Она определённо стоит своих денег! Поначалу
Обязательно рекомендую взять профессиональную фотосессию, если Вы впервые в Каппадокии! Она определённо стоит своих денег! Поначалу
Обязательно рекомендую взять профессиональную фотосессию, если Вы впервые в Каппадокии! Она определённо стоит своих денег! Поначалу
Обязательно рекомендую взять профессиональную фотосессию, если Вы впервые в Каппадокии! Она определённо стоит своих денег! Поначалу
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М
Фотограф заехал и отвез обратно, фото сделано больше, чем указано, локации было 2, за авто доплатила, все прошло хорошо.
Фотограф заехал и отвез обратно, фото сделано больше, чем указано, локации было 2, за авто доплатила, все прошло хорошо.
Фотограф заехал и отвез обратно, фото сделано больше, чем указано, локации было 2, за авто доплатила, все прошло хорошо.
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М
Большое спасибо Мустафе! Вовремя забрал нас, провел к самым шарам и сфотографировал с лучших ракурсов (примеры ниже).

Отдельное спасибо за помощь с организацией предложения и сьемку еще и на айфон (девушка забрала для рилсов). Уже отправил своих друзей к Мустафе и всем другим советую))
Большое спасибо Мустафе! Вовремя забрал нас, провел к самым шарам и сфотографировал с лучших ракурсов (примеры ниже).
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Мила
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
Всё было на высшем уровне👍🏻 Перед фотосессией мы с мамой переживали о том, как всё это пройдёт. Но к нам
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приехали очень душевные и открытые люди, с которыми время пролетело незаметно👍🏻 Это профессионалы своего дела.
Фотограф постоянно выбирал лучшие локации для фото, помогал с позированием☺️Они, не жалея своего времени, возили по интересным местам для классных фото🤩🤩 Отдельное спасибо Татьяне, которая была одновременно переводчицей, помощницей и очень-очень уютным и душевным собеседником 🥰🥰🥰 Мне предстоит выбрать несколько фотографий для редактирования. «Предстоит», потому что получилось очень много красивых фотографий😍😍 Так же хочется отметить отличную цену, потому что когда я искала в инстаграмме, у всех они были высокими!
В общем это было прекрасно!!!
Мы насладились одновременно и красивыми видами и замечательными фотографиями❤️❤️

От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.+2
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
От всей души советую!!! 😊 У меня была фотосессия 31 марта.
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Aleksandra
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
Благодаря вам у нас теперь куча незабываемых эмоций и впечатлений. Дорожащими пальцами перелистывали каждый снимок и приходили в восторг!
С рябятами было невероятно комфортно!
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
ПОТРЯСАЮЩАЯ команда!
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Екатерина
Все было отлично организовано, с Татьяной были на связи заранее, договорились об аренде платья. Ассистент фотографа говорил по-русски, ребята - фотограф и ассистент дружелюбные, веселые, фото получились отличные, прикладываю примеры - это даже еще без обработки. Локации красивые. Виды великолепные. Фотографировалась с мужем, оба остались довольны. Рекомендую однозначно!
Все было отлично организовано, с Татьяной были на связи заранее, договорились об аренде платья. Ассистент фотографа
Все было отлично организовано, с Татьяной были на связи заранее, договорились об аренде платья. Ассистент фотографа
Все было отлично организовано, с Татьяной были на связи заранее, договорились об аренде платья. Ассистент фотографа
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