Фотосессии в Каппадокии с личным фотографом

Найдено 10 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Каппадокии, цены от €39, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
«Также я могу организовать фотосессию для двух людей или семьи»
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270257 за человека
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«За 2 часа фототура вы посетите 3 локации, в каждой из которых будете позировать и заодно любоваться поразительными видами Каппадокии»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
«Если вы выберете для фотосессии утро — в кадр попадут парящие в небе шары, а вечером съёмку осветят нежные закатные лучи солнца»
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
244 за всё до 2 чел.
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
9 отзывов
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
«В процессе вам помогут с позами и создадут расслабленную атмосферу, поэтому вы сможете наслаждаться фотосессией и одновременно инопланетными видами»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
202 за всё до 2 чел.
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
«Сказочная фотосессия на рассвете Мы приглашаем вас встретить рассвет в Каппадокии, наблюдая за полетом шаров в небе»
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
39 за человека
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: волшебные моменты среди летающих шаров
Захватывающая фото-прогулка по сказочным пейзажам Каппадокии, где вас ждут незабываемые кадры
Начало: Гереме
«Сказочная фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
230 за экскурсию
Фото-тур в Каппадокии
Фотопрогулка
2 часа
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
«Один из главных плюсов фото-туров — наработанный маршрут»
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
230 за человека
Полет на воздушном шаре в долине Соганлы на рассвете
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: рассвет над долиной Соганлы
Восхититесь рассветом над Каппадокией в полете на воздушном шаре. Уникальный вид на долину Соганлы, утренние тени и лучи
Начало: Ваш отель
«Полюбуйтесь захватывающими видами и восходом солнца, сделав идеальные фотографии из корзины воздушного шара»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
300 за человека
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
«Наш путь проляжет через три уникальные фотолокации, которые станут идеальным фоном для вашей фотосессии: Красная долина окрасит вашу фотосессию в теплые оттенки розовато-красного камня, а игра света и тени сделает каждый снимок неповторимым»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
200 за человека
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
«Утренняя фотосессия начинается в 05:00, вечерняя — в 17:30»
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
230 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
    Татьяна - великолепный организатор. Задача была сложная, после полета на воздушном шаре нас надо было найти, забрать и отвезти на
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    фото съемку. Татьяна постоянно была на связи, по цвету шара и геолокации нас нашли и все сложилось удачно! Места для съемки были выбраны феноменально! Дочь, для которой фотосессия была подарком на день рождения была в восторге! спасибо огромное! всячески рекомендуем обратиться к Татьяне для организации путешествия и экскурсий в каппадокии.

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
    Наверное одна из самых лучших фотосессий. Татьяна большая умница, чуткая, дружелюбная, открытая девушка. Помогала с позами, платьем, локациями. Фотографии получились очень крутые!! Рекомендую однозначно!!!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
    Отличная фотосессия, все прошло замечательно. Фотографировались с годовалым ребенком и на удивление все 3 часа прошли идеально, а кадры получились просто потрясающими.
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    Яркая фотосессия в Каппадокии
    Получилась замечательная, яркая фотосессия!) все очень хорошо организовано, учитывалась смена местоположения Шаров) Было очень комфортно работать) отличная команда, спасибо!))
    Получилась замечательная, яркая фотосессия!) все очень хорошо организовано, учитывалась смена местоположения Шаров) Было очень комфортно работать)Получилась замечательная, яркая фотосессия!) все очень хорошо организовано, учитывалась смена местоположения Шаров) Было очень комфортно работать)
  • А
    Анна
    10 апреля 2024
    Профессиональная фотосессия в Каппадокии
    Спасибо большое за незабываемую фотосессию. Память о прекрасной и долгожданной поездке в Кападоккию. Профессионально, чётко и слажено организованная фотосессия.
  • Д
    Дарья
    1 апреля 2024
    Яркая фотосессия в Каппадокии
    Благодарю команду Tripster и фотографа Ибрагима в частности за чудесный день и действительно яркую фотосессию! Четкая организация, дружелюбное и участливое отношение к гостям очень ценно! Фотографии получились чудесные, а настроение на высоте! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    30 октября 2023
    Яркая фотосессия в Каппадокии
    Всё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было ооочень комфортно, всегда подсказывал, куда
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    лучше стать, как повернуться, куда посмотреть, даже платье на мне помогал завязывать 🥹 Отдельное спасибо за музыку в машине, когда мы перемещались от локации к локации, она создавала теплую атмосферу и теперь ассоциируется у меня с Каппадокией 🥰 а еще одно отдельное спасибо за видео, которые Ибрагим отправил мне сразу после фотосессии🤩 они шикарные)

    Всё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было оооченьВсё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было оооченьВсё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было ооочень
  • О
    Ольга
    10 октября 2023
    Профессиональная фотосессия в Каппадокии
    При работе с Ольгой чувствуешь, что у нее все под контролем. Приятная, с ней комфортно работать
  • Н
    Наталья
    22 августа 2023
    Профессиональная фотосессия в Каппадокии
    Ой, Оля умочка. Все было сделано с душой и умом. На любую просьбу отзывалась положительно. Вопросов на который она не
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    знает ответ - нет. Проблем на которые она не знает решения тоже не существует. Я забыла на фотосессии брендовые туфли и Оля вернула их мне чудесным образом. Она знает где самый вкусный в мире чизкейк, где удачно поменять деньги и как добраться до любого места быстро. Супер организатор. А как фотограф она заслуживает отдельного отзыва. Фото бесподобны. Оля знает все самые красивые места, помогает с позами и образами, следит за временем, делает приятные бонусы, например хорошие фото на телефон во время прогулки и др. Благодарю Олю от всей души за прекрасное путешествие. При том что я требовательный путешественник мне было очень комфортно. Спасибо большое ❤️

    Ой, Оля умочка. Все было сделано с душой и умом. На любую просьбу отзывалась положительно. ВопросовОй, Оля умочка. Все было сделано с душой и умом. На любую просьбу отзывалась положительно. Вопросов
  • Т
    Татьяна
    20 декабря 2022
    Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
    Очень довольна организацией и фотографиями:) Эмрах - душа команды, безумно позитивный, энергичный гид, всегда на связи, отвечает на все вопросы. Фотосессия прошла весело и в непринужденной обстановке

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Профессиональная фотосессия в Каппадокии
  2. Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
  3. Яркая фотосессия в Каппадокии
  4. Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
  5. Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
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  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 39 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Каппадокии, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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