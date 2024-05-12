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знает ответ - нет. Проблем на которые она не знает решения тоже не существует. Я забыла на фотосессии брендовые туфли и Оля вернула их мне чудесным образом. Она знает где самый вкусный в мире чизкейк, где удачно поменять деньги и как добраться до любого места быстро. Супер организатор. А как фотограф она заслуживает отдельного отзыва. Фото бесподобны. Оля знает все самые красивые места, помогает с позами и образами, следит за временем, делает приятные бонусы, например хорошие фото на телефон во время прогулки и др. Благодарю Олю от всей души за прекрасное путешествие. При том что я требовательный путешественник мне было очень комфортно. Спасибо большое ❤️