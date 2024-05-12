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Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
«Также я могу организовать фотосессию для двух людей или семьи»
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270€257 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«За 2 часа фототура вы посетите 3 локации, в каждой из которых будете позировать и заодно любоваться поразительными видами Каппадокии»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
«Если вы выберете для фотосессии утро — в кадр попадут парящие в небе шары, а вечером съёмку осветят нежные закатные лучи солнца»
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
€244 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
«В процессе вам помогут с позами и создадут расслабленную атмосферу, поэтому вы сможете наслаждаться фотосессией и одновременно инопланетными видами»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€202 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
«Сказочная фотосессия на рассвете Мы приглашаем вас встретить рассвет в Каппадокии, наблюдая за полетом шаров в небе»
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€39 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: волшебные моменты среди летающих шаров
Захватывающая фото-прогулка по сказочным пейзажам Каппадокии, где вас ждут незабываемые кадры
Начало: Гереме
«Сказочная фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€230 за экскурсию
Фотопрогулка
2 часа
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
«Один из главных плюсов фото-туров — наработанный маршрут»
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€230 за человека
Фотопрогулка
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: рассвет над долиной Соганлы
Восхититесь рассветом над Каппадокией в полете на воздушном шаре. Уникальный вид на долину Соганлы, утренние тени и лучи
Начало: Ваш отель
«Полюбуйтесь захватывающими видами и восходом солнца, сделав идеальные фотографии из корзины воздушного шара»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€300 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
«Наш путь проляжет через три уникальные фотолокации, которые станут идеальным фоном для вашей фотосессии: Красная долина окрасит вашу фотосессию в теплые оттенки розовато-красного камня, а игра света и тени сделает каждый снимок неповторимым»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€200 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
«Утренняя фотосессия начинается в 05:00, вечерняя — в 17:30»
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
€230 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 мая 2024Татьяна - великолепный организатор. Задача была сложная, после полета на воздушном шаре нас надо было найти, забрать и отвезти на
- ЕЕлена30 апреля 2024Наверное одна из самых лучших фотосессий. Татьяна большая умница, чуткая, дружелюбная, открытая девушка. Помогала с позами, платьем, локациями. Фотографии получились очень крутые!! Рекомендую однозначно!!!
- ЮЮлия30 апреля 2024Отличная фотосессия, все прошло замечательно. Фотографировались с годовалым ребенком и на удивление все 3 часа прошли идеально, а кадры получились просто потрясающими.
- ООльга19 апреля 2024Получилась замечательная, яркая фотосессия!) все очень хорошо организовано, учитывалась смена местоположения Шаров) Было очень комфортно работать) отличная команда, спасибо!))
- ААнна10 апреля 2024Спасибо большое за незабываемую фотосессию. Память о прекрасной и долгожданной поездке в Кападоккию. Профессионально, чётко и слажено организованная фотосессия.
- ДДарья1 апреля 2024Благодарю команду Tripster и фотографа Ибрагима в частности за чудесный день и действительно яркую фотосессию! Четкая организация, дружелюбное и участливое отношение к гостям очень ценно! Фотографии получились чудесные, а настроение на высоте! Спасибо!
- ЕЕкатерина30 октября 2023Всё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было ооочень комфортно, всегда подсказывал, куда
- ООльга10 октября 2023При работе с Ольгой чувствуешь, что у нее все под контролем. Приятная, с ней комфортно работать
- ННаталья22 августа 2023Ой, Оля умочка. Все было сделано с душой и умом. На любую просьбу отзывалась положительно. Вопросов на который она не
- ТТатьяна20 декабря 2022Очень довольна организацией и фотографиями:) Эмрах - душа команды, безумно позитивный, энергичный гид, всегда на связи, отвечает на все вопросы. Фотосессия прошла весело и в непринужденной обстановке
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Фотопрогулки»
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