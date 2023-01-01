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Описание
Что вас ожидает:
Яркие впечатления на большом стратовулкане в Турции.
Зоны катания в лыжном центре Эрджиес находятся на высоте 1800-3000 м. над уровнем моря. Общая протяженность трасс в лыжном центре Эрджиес составляет около 12 км. в длину. Канатная дорога в горнолыжном центре Эрджиес — самая длинная в Турции. Первая канатная дорога в лыжном центре Эрджиес имеет длину 1500 м, начинается на высоте 2215 м. и заканчивается на высоте 2250 м. Вторая канатная дорога поднимается лыжника на высоту от 2550 до 3000 метров.
Чтобы максимально использовать дневной свет, тур начинается в 09:00 из нашего офиса. После чашки кофе или чая и снова заканчивается примерно в 17:00 в вашем отеле. После встречи мы отвезем вас на гору Эрджиес в провинции Кайсери. За тем начинаем получать удовольствие от всего происходящего. Этот отдых оставить для вас незабываемые впечатление.
Важная информация:
Вы можете выбрать сноуборд или лыжное снаряжение по желанию.
Мы заберем вас из вашего отеля в Гереме в 08:30-08:45 или в 09:00 из Ургюпа, Чавушина или Учхисара (остальные города приезжают самостоятельно).
Ответы на вопросы
Что входит
Сноуборд
Лыжи
Перчатки
Очки
Обед
Транспорт
Ботинки
Шлем
Что не входит
Урок катания на лыжах у профессионального учителя
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 09:17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
Вы можете выбрать сноуборд или лыжное снаряжение по желанию.
Мы заберем вас из вашего отеля в Гереме в 08:30-08:45 или в 09:00 из Ургюпа, Чавушина или Учхисара (остальные города приезжают самостоятельно)
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