Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес

Согрейтесь с помощью адреналина, катаясь на лыжах и сноуборде на заснеженной вулканической горе Эрджиес

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Согрейтесь с помощью адреналина, катаясь на лыжах и сноуборде на заснеженной вулканической горе Эрджиес.

Вы получите всё необходимое снаряжение для безопасного времяпрепровождения на выбранной вами лыжной трассе.
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес

Что вас ожидает 🤩

  • Город Кайсери
  • Вулканическая гора Эрджиес
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Яркие впечатления на большом стратовулкане в Турции.
  • Зоны катания в лыжном центре Эрджиес находятся на высоте 1800-3000 м. над уровнем моря. Общая протяженность трасс в лыжном центре Эрджиес составляет около 12 км. в длину. Канатная дорога в горнолыжном центре Эрджиес — самая длинная в Турции. Первая канатная дорога в лыжном центре Эрджиес имеет длину 1500 м, начинается на высоте 2215 м. и заканчивается на высоте 2250 м. Вторая канатная дорога поднимается лыжника на высоту от 2550 до 3000 метров.
  • Чтобы максимально использовать дневной свет, тур начинается в 09:00 из нашего офиса. После чашки кофе или чая и снова заканчивается примерно в 17:00 в вашем отеле. После встречи мы отвезем вас на гору Эрджиес в провинции Кайсери. За тем начинаем получать удовольствие от всего происходящего. Этот отдых оставить для вас незабываемые впечатление.

Важная информация:

  • Вы можете выбрать сноуборд или лыжное снаряжение по желанию.
  • Мы заберем вас из вашего отеля в Гереме в 08:30-08:45 или в 09:00 из Ургюпа, Чавушина или Учхисара (остальные города приезжают самостоятельно).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сноуборд
  • Лыжи
  • Перчатки
  • Очки
  • Обед
  • Транспорт
  • Ботинки
  • Шлем
Что не входит
  • Урок катания на лыжах у профессионального учителя
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 09:17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
  • Вы можете выбрать сноуборд или лыжное снаряжение по желанию.
  • Мы заберем вас из вашего отеля в Гереме в 08:30-08:45 или в 09:00 из Ургюпа, Чавушина или Учхисара (остальные города приезжают самостоятельно)

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