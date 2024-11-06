Синий тур по Каппадокии предлагает уникальную возможность узнать, почему первые христиане выбирали пещеры для жизни.
Посетители смогут увидеть крепость Ортахисар, живописные скалы «Три красавицы» и древнегреческую деревню Мустапаша.
В монастыре Кешлик, высеченном
Посетители смогут увидеть крепость Ортахисар, живописные скалы «Три красавицы» и древнегреческую деревню Мустапаша.
В монастыре Кешлик, высеченном
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные пещерные церкви
- 🏰 Исторические крепости и монастыри
- 🚐 Комфортное путешествие на Mercedes Vito
- ⛪ Подземные города с древней инфраструктурой
- 🎨 Сохраненные фрески и алтари
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Крепость Ортахисар
- Три красавицы
- Деревня Мустапаша
- Монастырь Кешлик
- Долина Соганлы
- Первые христианские церкви
- Подземный город Каймаклы
Описание экскурсии
- Крепость Ортахисар, в которой выдолблены полости под жилые комнаты.
- «Три красавицы» — живописная композиция из скал в игривых «шляпках», которая стала символом города Ургюп.
- Деревня Мустапаша — древнегреческая деревня со своей интригующей историей.
- Монастырь Кешлик, высеченный в скале приблизительно в 8 веке. Мы непременно заглянем на монастырскую винодельню и кухню, в столовую, школу и во множество других помещений.
- Долина Соганлы — удивительное место, где жили первые христианские монахи. Посетим древние пещерные церкви, на стенах которых сохранились фрески.
- Первые христианские церкви: Карабаш, Змеиная, с куполом. Мы рассмотрим древние алтари, и вы узнаете, кто покоится в двух могилах внутри Змеиной церкви.
- Подземный город Каймаклы — 8-этажная пещера, которую только в 20 веке случайно обнаружил местный житель. Мы пройдём по узким коридорам, увидим, как здесь жили люди. Представим, чем они занимались и как им удалось создать подземную инфраструктуру.
Организационные детали
- Мы будем путешествовать на Mercedes Vito.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: в церковь Святых Констатина и Елены и монастырь Кешлик — по 2€, в подземный город Каймаклы — 13€ с человека.
- Обед и напитки не входят в стоимость экскурсии.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Доган — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 140 туристов
Меня зовут Доган, я лицензированный гид родом из Каппадокии. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне всегда хотелось, чтобы люди из других стран узнали об этом волшебном месте — именно поэтомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
6 ноя 2024
Это была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрут, и во второй день поехали по нему опять с Доганом. Шикарные виды, пещерные храмы,
Похожие экскурсии из Каппадокии
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€75 за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
21 фев в 09:30
1 мар в 09:30
€70 за человека
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
1 мар в 09:30
2 мар в 09:30
€70 за человека