Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы

Путешествие вглубь истории христианства в Каппадокии. Уникальные пещерные церкви и подземные города раскроют свои тайны в Синем туре по долине Соганлы
Синий тур по Каппадокии предлагает уникальную возможность узнать, почему первые христиане выбирали пещеры для жизни.

Посетители смогут увидеть крепость Ортахисар, живописные скалы «Три красавицы» и древнегреческую деревню Мустапаша.

В монастыре Кешлик, высеченном
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в скале, откроются тайны монастырской жизни, а в долине Соганлы можно будет полюбоваться древними фресками.

Подземный город Каймаклы, обнаруженный в 20 веке, покажет, как люди создавали подземную инфраструктуру. Тур проводится на комфортабельном Mercedes Vito, а входные билеты оплачиваются отдельно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные пещерные церкви
  • 🏰 Исторические крепости и монастыри
  • 🚐 Комфортное путешествие на Mercedes Vito
  • ⛪ Подземные города с древней инфраструктурой
  • 🎨 Сохраненные фрески и алтари
Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
Синий тур по Каппадокии: истоки христианства в долине Соганлы
Ближайшие даты:
15
фев16
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Крепость Ортахисар
  • Три красавицы
  • Деревня Мустапаша
  • Монастырь Кешлик
  • Долина Соганлы
  • Первые христианские церкви
  • Подземный город Каймаклы

Описание экскурсии

  • Крепость Ортахисар, в которой выдолблены полости под жилые комнаты.
  • «Три красавицы» — живописная композиция из скал в игривых «шляпках», которая стала символом города Ургюп.
  • Деревня Мустапаша — древнегреческая деревня со своей интригующей историей.
  • Монастырь Кешлик, высеченный в скале приблизительно в 8 веке. Мы непременно заглянем на монастырскую винодельню и кухню, в столовую, школу и во множество других помещений.
  • Долина Соганлы — удивительное место, где жили первые христианские монахи. Посетим древние пещерные церкви, на стенах которых сохранились фрески.
  • Первые христианские церкви: Карабаш, Змеиная, с куполом. Мы рассмотрим древние алтари, и вы узнаете, кто покоится в двух могилах внутри Змеиной церкви.
  • Подземный город Каймаклы — 8-этажная пещера, которую только в 20 веке случайно обнаружил местный житель. Мы пройдём по узким коридорам, увидим, как здесь жили люди. Представим, чем они занимались и как им удалось создать подземную инфраструктуру.

Организационные детали

  • Мы будем путешествовать на Mercedes Vito.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: в церковь Святых Констатина и Елены и монастырь Кешлик — по 2€, в подземный город Каймаклы — 13€ с человека.
  • Обед и напитки не входят в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
6 ноя 2024
Это была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрут, и во второй день поехали по нему опять с Доганом. Шикарные виды, пещерные храмы,
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прекрасный рассказ и
и история от нашего гида! Даже 9 летние дети с интересом слушали и по приезду рассказывали бабушкам!))) Подземный город Каймаклы - это отдельные впечатления и эмоции! Было немного волнительно спускаться по узким коридорам под землю, но с нашим позитивным и знающим эти места Доганом это оказалось легко и совсем не страшно!! И мы привезли самые лучшие впечатления о Каппадокии и людях живущих там! Спасибо Алине и Догану!!!

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