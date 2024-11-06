читать дальше прекрасный рассказ и

и история от нашего гида! Даже 9 летние дети с интересом слушали и по приезду рассказывали бабушкам!))) Подземный город Каймаклы - это отдельные впечатления и эмоции! Было немного волнительно спускаться по узким коридорам под землю, но с нашим позитивным и знающим эти места Доганом это оказалось легко и совсем не страшно!! И мы привезли самые лучшие впечатления о Каппадокии и людях живущих там! Спасибо Алине и Догану!!!

Это была наша вторая экскурсия - и мы ни минуты не пожалели что выбрали этот маршрут, и во второй день поехали по нему опять с Доганом. Шикарные виды, пещерные храмы,