4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Природа и человек щедро одарили Каппадокию: вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.
В программе все самое-самое: долины с причудливыми каменными столбами, тайные пещеры и скальные церкви.
Вы полюбуетесь панорамами, познакомитесь с гончарным искусством и узнаете историю Каппадокии как колыбели цивилизаций.
В программе все самое-самое: долины с причудливыми каменными столбами, тайные пещеры и скальные церкви.
Вы полюбуетесь панорамами, познакомитесь с гончарным искусством и узнаете историю Каппадокии как колыбели цивилизаций.
Описание экскурсии
Исследуя фантастические долины Каппадокии, вы почувствуете себя на другой планете:
- В Музее под открытым небом Гёреме окажетесь на огромном плато, усыпанном монастырями-скалами, и рассмотрите сохранившиеся фрески
- Город-крепость Учхисар впечатлит панорамой со смотровой площадки у подножия
- Долина Пашабаг удивит скалами в форме грибов
- Вы пофантазируете в Долине воображения и посмотрите на знаменитые высокие столбы в Долине любви
История и ремесла Каппадокии
На фоне живописных пейзажей вы откроете древний край. В Гёреме узнаете хроники этой земли как центра христианства, а в городке Аванос побываете в гончарной мастерской, где по желанию попробуете себя в этом ремесле.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе
- В стоимость включено: трансфер от/до отеля, страховка на время экскурсии, лицензированный транспорт, входные билеты по программе, обед (напитки оплачиваются отдельно)
- Мы заберем вас в вашем отеле в Гёреме, Ухчисаре, Ортахисаре, Ургюпе или Чавушине
- В группе могут быть англоговорящие путешественники. В таком случае в автобусе рассказ будет вестись на двух языках
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Панорамный обзор Пашаба и Зельве, свободное время на обед
|€39
|Дети до 8 лет
|€30
|С билетом в Пашаба/Зельве и обедом
|€65
|С билетами в Пашаба/Зельве и Музей под открытым небом Гёреме и обедом
|€79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провели экскурсии для 5464 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 116 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
мы провели с Мариной замечательные 2 дня! Марина гид, который знает абсолютно все! было очень интересно и приятно слушать! маршрут построен отлично! водитель аккуратный. огромное вам спасибо! успехов и процветания!
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E
мы классно погуляли, получили массу информации и впечатлений и запомнили Кападокию надолго. все благодаря Марине которая помогла нам чуть перекроить планы из-за изменившихся рейсов. спасибо огромно!
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А
Написал отзыв в зеленом туре!) красный тур больше наполнен исторической информацией, но тоже по своему интересный😁 нам больше зашел зеленый👏 Марине и Ахмеду спасибо за 2 наполненые слизхвой экскурсии. после них спали как очень уставшие младенцы😂
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Остались очень довольны экскурсией. Марина - отличный высокопрофессиональный экскурсовод, любящий эту прекрасную страну. Было очень интересно, красиво. Не ожидала столько впечатлений от музея керамики, а долина Гюреме с древними фресками
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Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и с историей. Вкусно отобедали в большом местном караван-сарае. Спасибо гиду Марине за яркий день, проведенный в Каппадокии!
+2
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Марина наш счастливый случай в путешествии в прекрасную Каппадокию! Ездили в даа тура в зеленый и красный. Оба понравились. Интересно, красиво, разнообразно. С рассказами и комментариями Марины камни и история
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