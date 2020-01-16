4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Красный тур порадовал, так как проводила его Марина. Уточняйте при заказе, кто проводит, это важно. Если будет она - удовольствие получите. Если не она, то зря потратите деньги и время.

Все очень понравилось, но есть одно замечание. Заявляется "В городке Аванос вы побываете в гончарной галерее, где по желанию попробуете себя в этом ремесле". Это просто завоз в магазин, и попробовать что-нибудь изваять из глины никто и не предлагал. А это ведь отдельное удовольствие. Даже дегустацией вина можно пожертвовать (на мой взгляд), но повертеть комок глины на гончарном круге было бы в разы интереснее.

Экскурсия интенсивная, ног не будете чувствовать ) В жару обязательно брать крем от солнца, тк проводите много времени на открытых пространствах