4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Фантастические ландшафты «страны прекрасных лошадей»
Каппадокийские пейзажи покоряют с первого взгляда! Исследуя главные долины, вы почувствуете себя на другой планете.
История, ремесла и душа Каппадокии
Помимо восторга от пейзажей этот день поможет открыть древний край. В Гёреме вы узнаете хроники этой земли как центра христианства, а в квартале Кайякапы услышите о славе Св. Ивана Русского.
Я познакомлю вас и с искусством Каппадокии. В городке Аванос вы побываете в гончарной галерее, где по желанию попробуете себя в этом ремесле. Возможно, вы захотите вплести пару узлов в национальный ковер и продегустировать местного терпкого вина. Последние две услуги не входят в стандартные экскурсии, но я с радостью открою вам и эти богатства Каппадокии.