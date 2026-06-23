4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Природа и человек щедро одарили Каппадокию: вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.



В программе все самое-самое: долины с причудливыми каменными столбами, тайные пещеры и скальные церкви.



Вы полюбуетесь панорамами, познакомитесь с гончарным искусством и узнаете историю Каппадокии как колыбели цивилизаций. 5 116 отзывов

Ахмет и Марина Представитель команды в Каппадокии Задать вопрос Групповая экскурсия €39 за человека 5 116 отзывов 🇷🇺 🇬🇧 7 часов 1-15 человек На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Исследуя фантастические долины Каппадокии, вы почувствуете себя на другой планете: В Музее под открытым небом Гёреме окажетесь на огромном плато, усыпанном монастырями-скалами, и рассмотрите сохранившиеся фрески

окажетесь на огромном плато, усыпанном монастырями-скалами, и рассмотрите сохранившиеся фрески Город-крепость Учхисар впечатлит панорамой со смотровой площадки у подножия

впечатлит панорамой со смотровой площадки у подножия Долина Пашабаг удивит скалами в форме грибов

удивит скалами в форме грибов Вы пофантазируете в Долине воображения и посмотрите на знаменитые высокие столбы в Долине любви История и ремесла Каппадокии На фоне живописных пейзажей вы откроете древний край. В Гёреме узнаете хроники этой земли как центра христианства, а в городке Аванос побываете в гончарной мастерской, где по желанию попробуете себя в этом ремесле. Организационные детали Экскурсия проходит на автобусе

В стоимость включено: трансфер от/до отеля, страховка на время экскурсии, лицензированный транспорт, входные билеты по программе, обед (напитки оплачиваются отдельно)

Мы заберем вас в вашем отеле в Гёреме, Ухчисаре, Ортахисаре, Ургюпе или Чавушине

В группе могут быть англоговорящие путешественники. В таком случае в автобусе рассказ будет вестись на двух языках

ежедневно в 09:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

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Стоимость экскурсии Тариф Стоимость Панорамный обзор Пашаба и Зельве, свободное время на обед €39 Дети до 8 лет €30 С билетом в Пашаба/Зельве и обедом €65 С билетами в Пашаба/Зельве и Музей под открытым небом Гёреме и обедом €79 Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У вашего отеля в Каппадокии Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 09:30 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии Организатор данного мероприятия На сайте с 2019 года Обычно отвечает за 5 часов Провели экскурсии для 5464 туристов Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию. Задать вопрос