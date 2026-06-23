4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Красный маршрут по Каппадокии

Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
Природа и человек щедро одарили Каппадокию: вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.

В программе все самое-самое: долины с причудливыми каменными столбами, тайные пещеры и скальные церкви.

Вы полюбуетесь панорамами, познакомитесь с гончарным искусством и узнаете историю Каппадокии как колыбели цивилизаций.
5
116 отзывов
Красный маршрут по Каппадокии
Красный маршрут по Каппадокии
Красный маршрут по Каппадокии

Описание экскурсии

Исследуя фантастические долины Каппадокии, вы почувствуете себя на другой планете:

  • В Музее под открытым небом Гёреме окажетесь на огромном плато, усыпанном монастырями-скалами, и рассмотрите сохранившиеся фрески
  • Город-крепость Учхисар впечатлит панорамой со смотровой площадки у подножия
  • Долина Пашабаг удивит скалами в форме грибов
  • Вы пофантазируете в Долине воображения и посмотрите на знаменитые высокие столбы в Долине любви

История и ремесла Каппадокии

На фоне живописных пейзажей вы откроете древний край. В Гёреме узнаете хроники этой земли как центра христианства, а в городке Аванос побываете в гончарной мастерской, где по желанию попробуете себя в этом ремесле.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе
  • В стоимость включено: трансфер от/до отеля, страховка на время экскурсии, лицензированный транспорт, входные билеты по программе, обед (напитки оплачиваются отдельно)
  • Мы заберем вас в вашем отеле в Гёреме, Ухчисаре, Ортахисаре, Ургюпе или Чавушине
  • В группе могут быть англоговорящие путешественники. В таком случае в автобусе рассказ будет вестись на двух языках

ежедневно в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Панорамный обзор Пашаба и Зельве, свободное время на обед€39
Дети до 8 лет€30
С билетом в Пашаба/Зельве и обедом€65
С билетами в Пашаба/Зельве и Музей под открытым небом Гёреме и обедом€79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провели экскурсии для 5464 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
мы провели с Мариной замечательные 2 дня! Марина гид, который знает абсолютно все! было очень интересно и приятно слушать! маршрут построен отлично! водитель аккуратный. огромное вам спасибо! успехов и процветания!
мы провели с Мариной замечательные 2 дня! Марина гид, который знает абсолютно все! было очень интересно
мы провели с Мариной замечательные 2 дня! Марина гид, который знает абсолютно все! было очень интересно
мы провели с Мариной замечательные 2 дня! Марина гид, который знает абсолютно все! было очень интересно
мы провели с Мариной замечательные 2 дня! Марина гид, который знает абсолютно все! было очень интересно
мы провели с Мариной замечательные 2 дня! Марина гид, который знает абсолютно все! было очень интересно
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E
мы классно погуляли, получили массу информации и впечатлений и запомнили Кападокию надолго. все благодаря Марине которая помогла нам чуть перекроить планы из-за изменившихся рейсов. спасибо огромно!
мы классно погуляли, получили массу информации и впечатлений и запомнили Кападокию надолго. все благодаря Марине которая
мы классно погуляли, получили массу информации и впечатлений и запомнили Кападокию надолго. все благодаря Марине которая
мы классно погуляли, получили массу информации и впечатлений и запомнили Кападокию надолго. все благодаря Марине которая
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А
Написал отзыв в зеленом туре!) красный тур больше наполнен исторической информацией, но тоже по своему интересный😁 нам больше зашел зеленый👏 Марине и Ахмеду спасибо за 2 наполненые слизхвой экскурсии. после них спали как очень уставшие младенцы😂
Написал отзыв в зеленом туре!) красный тур больше наполнен исторической информацией, но тоже по своему интересный😁
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Инна
Остались очень довольны экскурсией. Марина - отличный высокопрофессиональный экскурсовод, любящий эту прекрасную страну. Было очень интересно, красиво. Не ожидала столько впечатлений от музея керамики, а долина Гюреме с древними фресками
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- незабываема. на обед возили в караван-сарай, где все было неожиданно вкусно и разнообразно. спасибо большое за потрясающие впечатления. Для нас теперь Турция- это не только море, но земля с древней историей.

Остались очень довольны экскурсией. Марина - отличный высокопрофессиональный экскурсовод, любящий эту прекрасную страну. Было очень интересно,
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Ольга
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и с историей. Вкусно отобедали в большом местном караван-сарае. Спасибо гиду Марине за яркий день, проведенный в Каппадокии!
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и+2
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
Очень интересная, насыщенная и не утомительная программа. Вся экскурсия это фотогеничные локации, связанные с природой и
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Анна
Марина наш счастливый случай в путешествии в прекрасную Каппадокию! Ездили в даа тура в зеленый и красный. Оба понравились. Интересно, красиво, разнообразно. С рассказами и комментариями Марины камни и история
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оживают. Первоначально хотели сами ездить на машине, но в итоге очень рады, что поездили с группой. Микроавтобус комфортабельный, организация и тайминг отличные, программа насыщенная, еда вкусная (особенно на зеленом маршруте). Узнали и увидели все самое основное. Марина помогла и по другим вопросам, (шары, трансфер), за что мы очень благодарны. Очень рекомендуем!! Самые хорошие впечатления остались:)

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