4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые удивительные долины, монастыри в скалах Гёреме и местные ремесла

Ахмет
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Ахмет – представитель гидов
Природа и человек щедро одарили Каппадокию: здесь вам встретятся причудливые каменные столбы, тайные пещеры и скальные церкви.

Эта экскурсия — коллекция самого-самого, всё, без чего не представить этот край.

Вы полюбуетесь панорамами, познакомитесь с гончарным искусством и узнаете историю Каппадокии как колыбели цивилизаций.
50 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Каппадокии
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии

Что вас ожидает

Фантастические ландшафты «страны прекрасных лошадей»
Каппадокийские пейзажи покоряют с первого взгляда! Исследуя главные долины, вы почувствуете себя на другой планете.

  • В музее под открытым небом Гёреме вы окажетесь на огромном плато, усыпанном монастырями-скалами, и рассмотрите сохранившиеся фрески.
  • Город-крепость Учхисар впечатлит панорамой со смотровой площадки, а долина Пашабаг удивит скалами в форме грибов с двумя и тремя шляпками.
  • Вы увидите «Трёх красавиц» в Ургюпе, каменные символы Каппадокии, пофантазируете в Долине воображения и посмотрите на знаменитые высокие столбы в Долине любви.

История, ремесла и душа Каппадокии
Помимо восторга от пейзажей этот день поможет открыть древний край. В Гёреме вы узнаете хроники этой земли как центра христианства, а в квартале Кайякапы услышите о славе Св. Ивана Русского.
Я познакомлю вас и с искусством Каппадокии. В городке Аванос вы побываете в гончарной галерее, где по желанию попробуете себя в этом ремесле. Возможно, вы захотите вплести пару узлов в национальный ковер и продегустировать местного терпкого вина. Последние две услуги не входят в стандартные экскурсии, но я с радостью открою вам и эти богатства Каппадокии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе.
  • В стоимость включено: трансфер от/до отеля, страховка на время экскурсии, лицензированный транспорт, входные билеты по программе, обед (напитки оплачиваются отдельно).
  • Мы заберем вас в вашем отеле в Гёреме, Ухчисаре, Ортахисаре, Ургюпе или Чавушине.
  • В группе могут быть англоговорящие путешественники. В таком случае в автобусе рассказ будет вестись на двух языках, но во время посещения достопримечательностей группа разделяется — у каждой будет свой сопровождающий.
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Каппадокии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ахмет
Ахмет
Добрый день! Меня зовут Ахмет. С 2000-го года, окончив университет, провожу культурно-познавательные экскурсии и спортивные туры. Я сертифицированный инструктор по активному отдыху и лицензированный гид-историк. Владею русским, английским, немецким и французским языками. Последние 3 года в компании гидов-единомышленников провожу комплексные туры, посвященные наследию Римской империи и природным достопримечательностям. Если вы активны, любознательны и заинтересованы в получении достоверной исторической информации — буду рад показать вам Каппадокию.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 января 2020
Все очень понравилось, Гиду ставим "Отлично"
Не очень хорошо было с организацией экскурсии
1. Пришлось долго ждать пока собирается вся группа, хотя время сбора было оговорено заранее
2. Группа по численности почти в 2 раза была больше чем написано на сайте
7 ноября 2019
Словами не передать увиденное, нужно каждому увидеть.
22 августа 2019
Красный тур порадовал, так как проводила его Марина. Уточняйте при заказе, кто проводит, это важно. Если будет она - удовольствие получите. Если не она, то зря потратите деньги и время.
Все очень понравилось, но есть одно замечание. Заявляется "В городке Аванос вы побываете в гончарной галерее, где по желанию попробуете себя в этом ремесле". Это просто завоз в магазин, и попробовать что-нибудь изваять из глины никто и не предлагал. А это ведь отдельное удовольствие. Даже дегустацией вина можно пожертвовать (на мой взгляд), но повертеть комок глины на гончарном круге было бы в разы интереснее.
Экскурсия интенсивная, ног не будете чувствовать ) В жару обязательно брать крем от солнца, тк проводите много времени на открытых пространствах
Yana
14 августа 2019
Спасибо Ахмету и Марине за замечательную экскурсию! Организация бесподобная: забрали из отеля, привезли обратно, шведский стол на обед - вкусный и богатый.
Сама экскурсия - замечательная и интересная. Влюбилась в это место благодаря местам, которые были показаны Ахметом на экскурсии. Рассказ во время экскурсии увлекателен и информативен. Удивительные природные явления. Каппадокия - прекрасное место, чудо природы. Жду возвращения сюда в следующем году.
Чтобы целенаправленно и полезно провести время (увидеть все , что нужно) необходимо заказать красный тур с Ахметом. Не пожалеете ни минуты!
цена стандартная, не переживайте. Лучше заранее забронировать, чем потом тратить время на месте на поиски русского гида... плюс места в маршрутке могут быть ограничены.

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