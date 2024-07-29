8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€339 за всё до 10 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
7 часов
Групповая
до 16 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Посетить подземный город и скальный собор, полюбоваться Долиной голубей и пообедать в долине Ихлара
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 09:45, в среду, четверг и пятницу в 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2024Отлично спланированная экскурсия, все самые-самые достопримечательности Каппадокии мы посетили за 8 часов! Несмотря на то, что было очень жарко, и
- ММарина15 июля 2024Спасибо большое Мурату за возможность прочувствовать атмосферу и душу этого места. экскурсия была очень насыщенной и познавательной. рекомендую!
- ЖЖанна9 июля 2024Сегодня была индивидуальная экскурсия Южная и Северная Каппадокия, были с детьми, провел Мурат. Прекрасно провели время. Все четко организовано. Не поняли как прошло 8 часов. Советую
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 400. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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