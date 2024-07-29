читать дальше дети, и пожилая бабушка справились)) Мурат по ходу экскурсии снабжал нас холодной водой, машина была очень комфортная, а по дороге домой мы заехали на ферму клубники и Мурат нас угостил свежей клубникой. Рекомендую Мурата как гида!

Отлично спланированная экскурсия, все самые-самые достопримечательности Каппадокии мы посетили за 8 часов! Несмотря на то, что было очень жарко, и