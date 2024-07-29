Однодневные – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Каппадокии, цены от €75. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Южная и северная Каппадокия за 1 день
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
339 за всё до 10 чел.
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
Групповая
до 16 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Посетить подземный город и скальный собор, полюбоваться Долиной голубей и пообедать в долине Ихлара
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 09:45, в среду, четверг и пятницу в 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Отлично спланированная экскурсия, все самые-самые достопримечательности Каппадокии мы посетили за 8 часов! Несмотря на то, что было очень жарко, и
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    дети, и пожилая бабушка справились)) Мурат по ходу экскурсии снабжал нас холодной водой, машина была очень комфортная, а по дороге домой мы заехали на ферму клубники и Мурат нас угостил свежей клубникой. Рекомендую Мурата как гида!

  • М
    Марина
    15 июля 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Спасибо большое Мурату за возможность прочувствовать атмосферу и душу этого места. экскурсия была очень насыщенной и познавательной. рекомендую!
  • Ж
    Жанна
    9 июля 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Сегодня была индивидуальная экскурсия Южная и Северная Каппадокия, были с детьми, провел Мурат. Прекрасно провели время. Все четко организовано. Не поняли как прошло 8 часов. Советую

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Южная и северная Каппадокия за 1 день
  2. Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
  3. Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 400. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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