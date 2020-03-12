30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В «глубокий колодец»

Подземный город Деринкую раскроет вам свои тайны. Мы пройдем все 8 этажей и поговорим о жителях города — от самых первых, хеттов, которые обосновались здесь 4 тысячи лет назад, до христиан, спасавшихся в пещерах во времена гонений. Вы увидите древние кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла животных. Посетите церковь и миссионерскую школу и удивитесь, насколько развита инфраструктура подземного города.

Фантастические пейзажи

В Селиме мы осмотрим скальный монастырь: кельи, трапезные и церкви — результат долгого и кропотливого труда монахов. Вы услышите о непростой судьбе подворья и полюбуетесь потрясающим видом на окрестности, который так впечатлил в свое время Джорджа Лукаса, что пару кадров он вставил в сагу «Звёздные войны».

Вниз по реке

Спустившись в долину Ихлара, мы отправимся на прогулку вдоль реки Мелендиз, которая за миллионы лет пробила целый каньон высотой 150 метров. Тропа выведет к ресторану, где нам приготовят обед из блюд местной кухни. После отдыха вас ждут панорамы Голубиной долины и Гёреме, галерея вулканических камней и дегустация сухофруктов, сладостей и орехов в лавке фермерских продуктов.