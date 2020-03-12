30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин

Ахмет
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Ахмет – представитель гидов
Зеленый тур — это путешествие по южной части Каппадокии.

Вместе мы посетим самый большой из подземных городов региона — Деринкую.

Вы осмотрите кельи скального монастыря, прогуляетесь по каньону долины Ихлара и побываете на смотровых площадках, где можно сделать лучшие фото невероятных долин Гёреме и Голубиной.
50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 18 человек
Можно с детьми
Встреча в Гёреме
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У этой экскурсии30 отзывов
4.77
Зелёный тур по Каппадокии
Зелёный тур по Каппадокии

Что вас ожидает

В «глубокий колодец»
Подземный город Деринкую раскроет вам свои тайны. Мы пройдем все 8 этажей и поговорим о жителях города — от самых первых, хеттов, которые обосновались здесь 4 тысячи лет назад, до христиан, спасавшихся в пещерах во времена гонений. Вы увидите древние кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла животных. Посетите церковь и миссионерскую школу и удивитесь, насколько развита инфраструктура подземного города.

Фантастические пейзажи
В Селиме мы осмотрим скальный монастырь: кельи, трапезные и церкви — результат долгого и кропотливого труда монахов. Вы услышите о непростой судьбе подворья и полюбуетесь потрясающим видом на окрестности, который так впечатлил в свое время Джорджа Лукаса, что пару кадров он вставил в сагу «Звёздные войны».

Вниз по реке
Спустившись в долину Ихлара, мы отправимся на прогулку вдоль реки Мелендиз, которая за миллионы лет пробила целый каньон высотой 150 метров. Тропа выведет к ресторану, где нам приготовят обед из блюд местной кухни. После отдыха вас ждут панорамы Голубиной долины и Гёреме, галерея вулканических камней и дегустация сухофруктов, сладостей и орехов в лавке фермерских продуктов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном микроавтобусе
  • Мы заберем вас в вашем отеле в Гёреме, Ухчисаре, Аваносе, Ургюпе или Чавушине в 9:30, начало экскурсии — в 10:00
  • В группе могут быть англоговорящие путешественники. В таком случае в автобусе рассказ будет на двух языках, но во время посещения достопримечательностей у каждой группы будет свой сопровождающий.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер, страховка на время экскурсии, входные билеты по программе и обед включены в стоимость
  • Напитки оплачиваются отдельно
Зелёный тур по Каппадокии
Зелёный тур по Каппадокии
Зелёный тур по Каппадокии
Зелёный тур по Каппадокии
Зелёный тур по Каппадокии
Зелёный тур по Каппадокии
Зелёный тур по Каппадокии
Зелёный тур по Каппадокии

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Гёреме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ахмет
Ахмет
Добрый день! Меня зовут Ахмет. С 2000-го года, окончив университет, провожу культурно-познавательные экскурсии и спортивные туры. Я сертифицированный инструктор по активному отдыху и лицензированный гид-историк. Владею русским, английским, немецким и французским языками. Последние 3 года в компании гидов-единомышленников провожу комплексные туры, посвященные наследию Римской империи и природным достопримечательностям. Если вы активны, любознательны и заинтересованы в получении достоверной исторической информации — буду рад показать вам Каппадокию.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Прекрасно и познавательно провёл время вместе к экскурсоводом Мариной. Грамотно структурированная экскурсия, интересные места посещения. Советую всем, кого интересуют новые впечатления.
2 марта 2020
Мы брали зеленый тур в феврале 2020. Очень понравилась организация. Ну и конечно же Каппадокия, она прекрасна!
Я очень рекомендую это агентство и гида.
Большое спасибо гиду Марине. Прекрасное знание истории, обаяние, верно выстроенный маршрут пешеходной экскурсии, легко и доступно изложенная информация оставила наилучшее впечатление о ее работе! Рекомендую Марину как опытного, веселого, жизнерадостного и любящего свою работу гида!!!
Мы благодарны ещё за то, что вы сделали наш отдых разнообразным и незабываемым.
26 февраля 2020
Считаю,что экскурсоводу Марине необходимо не только преподносить "сухую " информацию,но и разнообразить экскурсии различными легендами, интересными фактами, чтобы гости слушали её "открыв рот".На мой взгляд ,несмотря на достаточно интересные места, экскурсия показалась скучной. Жаль потраченного времени и денег.
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15 февраля 2020
Все прошло супер..Марина настоящий профессионал..все прошло на одном дыхании! А какой был обед!!!
12 января 2020
Очень понравилась организация экскурсии, очень удобно было забронировать на сайте и не беспокоиться в дальнейшем. Сотрудники экскурсии все время были на связи через сайт и потом по СМС. Группа у нас была вся англоязычная кроме нас двоих - и с нами была гид Марина. Получилась по сути индивидуальная экскурсия, Марина очень интересно рассказывала, было интересно. Больше всего понравился подземный город - ради него и поехали на экскурсию. В целом экскурсия не напряжная, дорога не долгая, все прошло отлично. Для себя единственный минус - заезжали в различные магазины, но так устроены все экскурсии, никуда не деться.
11 января 2020
Очень хорошая экскурсия. Наш гид - Марина. Отлично рассказывает и не перегружает лишней информацией. Положительных впечатлений море. Рекомендую
9 января 2020
Экскурсия "Зеленый тур по Каппадокии" очень понравилась! Была с дочкой 11 лет, ей тоже было интересно. Группа была небольшая. Русскоговорящий гид Марина много дала информации. Прекрасные виды коньона, интереснейший поход в подземный город!!!
На следующий день были с этим же гидом и на "Красном туре" - также понравился. Но, если есть только 1 день и вы выбираете между Красным или Зеленым туром - однозначно рекомендую Зеленый.
Марина, большое Вам спасибо!
8 января 2020
Тур очень понравился, насыщенный и интересный. Русскоговорящей группе экскурсию проводила Марина. Единственное, на монастырь Селиме недостаточно много времени отводится, место необычное и хотелось там задержаться. А в целом все прекрасно!
25 декабря 2019
Очень хорошая экскурсия. Началась с того, что забрали от отеля вовремя, да еще Ахмет и предупредил, что подъезжают. Экскурсовод Марина очень хороший рассказчик, человек с широким кругозором, деликатная и эрудированная. Рассказала много и интересного и познавательного, как по предмету экскурсии, так и по жизни в стране вообще. Составлен маршрут так, что и успеваешь много и не устаешь. Когда снова будем в Каппадокии с удовольствием отправимся в дальнейшие странствия с этой командой.
4 декабря 2019
Гидом была Марина. Просто отличная рассказчица. Экскурсия не трудная, познавательная. Не пожалела, что поехала.
Ещё 20 отзывов

Ахмет проводит ещё 2 экскурсии

Красный тур по КаппадокииКрасный тур по КаппадокииКрасный тур по Каппадокии
50 за человека
6 часов
4 отзыва
Самые удивительные долины, монастыри в скалах Гёреме и местные ремесла
Природа и человек щедро одарили Каппадокию: здесь вам встретятся причудливые каменные столбы, тайные пещеры и скальные церкви. Эта экскурсия — коллекция самого-самого, всё, без чего не представить этот край. Вы полюбуетесь панорамами, познакомитесь с гончарным искусством и узнаете историю Каппадокии как колыбели цивилизаций.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
От 165 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Пешком исследовать инопланетные долины с опытным гидом-проводником
Приготовьтесь прошагать много километров — только так можно увидеть нетронутую красоту Каппадокии. Те места, куда не ездят автомобили и тем более туристические автобусы. Вас покорят причудливые скалы, столбы и пещеры в долинах Любви, Учхисар, Голубей, Красной и других. Вы прикоснетесь к древности, полюбуетесь закатом и полюбите этот край.

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Большое путешествие по КаппадокииБольшое путешествие по КаппадокииБольшое путешествие по Каппадокии
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Исследовать фантастические пейзажи «страны прекрасных лошадей»
Поездка в Каппадокию — это приключение в духе Индианы Джонса и охота за фотошедеврами! Местные пейзажи перенесут вас на другую планету: каменные волны и столбы, лабиринты пещер, песчаные дюны и город-крепость. Вы побываете в долинах Любви, Деврент и Голубей, заглянете в древние монастыри в скалах, узнаете о традиционном гончарном искусстве и попробуете каппадокийское вино. А я стану вашим проводником и покажу все лучшее в этом крае.
Северная Каппадокия: красный маршрутСеверная Каппадокия: красный маршрутСеверная Каппадокия: красный маршрут
55 за человека
6.5 часов
1 отзыв
Посетить церкви в пещерах, насладиться пейзажами долин, услышать о жизни местных и крепости хеттов
Каппадокия — словно другая планета. На экскурсии вы встретитесь с её фантастическими видами и поймете, как формировались эти ландшафты. Познакомитесь с культурой хеттов и узнаете о повседневности простых жителей. А еще посетите скальные монастыри и услышите удивительную историю Симеона Столпника.

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