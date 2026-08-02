30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Зелёная поездка — это путешествие по южной части Каппадокии. Вместе мы посетим самый большой из подземных городов региона — Деринкую. Вы осмотрите кельи скального монастыря, прогуляетесь по каньону долины Ихлара и побываете на смотровых площадках, где можно сделать лучшие фото невероятных долин Гёреме и Голубиной.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В «глубокий колодец»

Подземный город Деринкую раскроет вам свои тайны. Мы пройдём все 8 этажей и поговорим о жителях города — от самых первых, хеттов, которые обосновались здесь 4 тысячи лет назад, до христиан, спасавшихся в пещерах во времена гонений. Вы увидите древние кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла животных. Посетите церковь и миссионерскую школу и удивитесь, насколько развита инфраструктура подземного города.

Фантастические пейзажи

В Селиме мы осмотрим скальный монастырь: кельи, трапезные и церкви — результат долгого и кропотливого труда монахов. Вы услышите о непростой судьбе подворья и полюбуетесь потрясающим видом на окрестности, который так впечатлил в своё время Джорджа Лукаса, что пару кадров он вставил в сагу «Звёздные войны».

Вниз по реке

Спустившись в долину Ихлара, мы отправимся на прогулку вдоль реки Мелендиз, которая за миллионы лет пробила целый каньон высотой 150 метров. Тропа выведет к ресторану, где нам приготовят обед из блюд местной кухни. После отдыха вас ждут панорамы Голубиной долины и Гёреме и дегустация сухофруктов, сладостей и орехов в лавке фермерских продуктов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном микроавтобусе

Мы заберем вас в вашем отеле в Гёреме, Учхисаре, Аваносе, Ургюпе или Чавушине в 9:30, начало экскурсии — в 10:00

В группе могут быть англоговорящие путешественники. В таком случае в автобусе рассказ будет на двух языках

Что входит в стоимость, а что — нет