30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Подземный город Деринкую раскроет вам свои тайны. Мы пройдём все 8 этажей и поговорим о жителях города — от самых первых, хеттов, которые обосновались здесь 4 тысячи лет назад, до христиан, спасавшихся в пещерах во времена гонений. Вы увидите древние кухни, кладовые и винодельню, жилые комнаты и стойла животных. Посетите церковь и миссионерскую школу и удивитесь, насколько развита инфраструктура подземного города.
Фантастические пейзажи
В Селиме мы осмотрим скальный монастырь: кельи, трапезные и церкви — результат долгого и кропотливого труда монахов. Вы услышите о непростой судьбе подворья и полюбуетесь потрясающим видом на окрестности, который так впечатлил в своё время Джорджа Лукаса, что пару кадров он вставил в сагу «Звёздные войны».
Вниз по реке
Спустившись в долину Ихлара, мы отправимся на прогулку вдоль реки Мелендиз, которая за миллионы лет пробила целый каньон высотой 150 метров. Тропа выведет к ресторану, где нам приготовят обед из блюд местной кухни. После отдыха вас ждут панорамы Голубиной долины и Гёреме и дегустация сухофруктов, сладостей и орехов в лавке фермерских продуктов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном микроавтобусе
Мы заберем вас в вашем отеле в Гёреме, Учхисаре, Аваносе, Ургюпе или Чавушине в 9:30, начало экскурсии — в 10:00
В группе могут быть англоговорящие путешественники. В таком случае в автобусе рассказ будет на двух языках
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер, страховка на время экскурсии, входные билеты по программе и обед включены в стоимость
Напитки оплачиваются отдельно
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
С билетом в Деринкую, панорама каньона Ыхлара и Селиме, с обедом
€65
Дети до 8 лет
€30
С билетами в Деринкую, Ыхлару, Селиме и обедом
€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провели экскурсии для 5464 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 370 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Михаил
Огромное спасибо Марине и Ахмету! Всё прошло прекрасно, экскурсия великолепная, очень много интересной информации, маршрут составлен очень грамотно, и главное - дети в восторге от пещерного города и возможности полазить по подземельям)
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Е
Елена
Были на экскурсии "Зелёный тур". Нам с дочкой всё понравилось. Мы брали с билетами в монастырь и каньон. На мой взгляд, лучше брать с билетами. Подростку 15 лет экскурсия понравилась. читать дальшеуменьшить
Марина как экскурсовод просто супер. Всё было содержательно и интересно. Пожалела, что экскурсия у нас была в последний день прибывания в Каппадокии, а то бы взяла и другие. Обед сытный и вкусный. Суп + салат+ горячее блюдо на выбор. Большое спасибо за экскурсию 🌹🌹🌹
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Оксана
Очень понравилась экскурсия и огромное спасибо Марине! 🌷 Видно, что человек действительно любит своё дело и знает Каппадокию очень глубоко. Информации было много, но всё рассказывалось настолько интересно и понятно, читать дальшеуменьшить
что слушать хотелось постоянно Отдельно хочется отметить её подачу. Очень приятный, доброжелательный и душевный человек. Экскурсия прошла легко, комфортно и в очень тёплой атмосфере ☀️ С нами в группе были ещё трое англоязычных туристов. Для них был отдельный гид, но всё было организовано грамотно, никто никому не мешал После такой поездки остаются не только красивые фотографии, но и понимание истории и особенностей этих удивительных мест 🏛️ От души рекомендую Марину всем, кто собирается в Каппадокию. С ней экскурсия становится действительно особенной ❤️🙏
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О
Ольга
Мы забронировали расширенную экскурсию со всеми местами и ни капли не пожалели. У нас была маленькая группа - всего три человека, это добавило камерности. Марина - прекрасный, интересный человек.
В наш читать дальшеуменьшить
короткий отпуск погода была довольно пасмурной, но это было плюсом: еще зеленый каньон в Ыхлару точно из сумерек, монастырь Сэлиме от дождя стал марсиански-красным.
Марина устроила нам хорошую кардио тренировку и по каньону, и по подземному городу. С болью в мышцах и теплом в душе вспоминаем наш отпуск в Каппадокии.
Спасибо!
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Анна
Я выбрала Зеленый тур и осталась в полном восторге. Честно говоря, сначала переживала, что не успею на экскурсию сразу после прилета — мой самолет прибывал в 9:00 в аэропорт Невшехир. читать дальшеуменьшить
Я заранее написала Марине, и она предложила организовать шаттл из аэропорта, что оказалось отличным решением. «Красные» туры организуют и другие турагентства прямо из аэропорта, но нигде не нашла, чтобы можно было присоединится по прилету сразу к Зеленому туру.
Аэропорт в Невшехире совсем небольшой, поэтому уже в 9:10 я была в шатле, а к 10:00 меня доставили в Гёреме прямо к офису Трипстер. Там я сразу пересела в другую машину, и мы без задержек отправились в тур.
Марина — замечательный гид: рассказывала очень интересно, и всегда отвечала на наши вопросы. Программа отлично организована — было достаточно времени и для прогулок, и для фотографий, не заезжали в магазины Ковров/ кожаных изделий, как на некоторых экскурсиях других организаторов и турагентств.
Особенно впечатлила долина Ихлара — пейзажи там просто невероятные. Очень рекомендую там прогуляться, если будет время (у нас было около 40 минут). Кстати, если пройти подальше, там есть небольшой рабочий домик сотрудника парка — я познакомилась с очень приятным человеком по имени Мурат. Он оказался очень дружелюбным, и мы даже немного пообщались на английском. Его домик находится рядом с высокими сухими деревьями, а двор украшен необычной качелью из детской обуви 🙂
Напоследок, по желанию, мы заехали в магазин сладостей, где попробовали разные виды лукума и другие местные десерты. Там же можно было купить вкусные гостинцы с собой. Очень Рекомендую!
+2
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Svetlana
Потрясаюшая экскурсия: посетили все, что описано в программе - подземный город, монастырь в скале, каньон. Марина безумно интересно рассказывала. Ахмед очень осторожный и внимательный водитель. Поездка прошла на высшем уровне. читать дальшеуменьшить
Подарила много впечатлений и эмоций! Предварительно Марина запрашивала данные для оформления транспортной страховки. Заявленный в программе обед был в отдаленном тихом месте, в меню был салат, суп и можно было выбрать горячее (мясное или рыбное). Все было очень вкусно! Турагенство Марины и Ахмеда однозначно готова рекомендовать друзьям и знакомым. Когда вернемся в Каппадокию, обязательно посетим их экскурсии еще раз. Ведь Каппадокия - это не только шары.
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