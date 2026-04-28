Винтажная прогулка по Каппадокии — это стильный способ увидеть главные пейзажи региона.
На классическом ретро-автомобиле вы проедете по Долине Любви, Розовой и Красной, делая эффектные фото на фоне скал и воздушных шаров. Маршрут занимает 2 часа и проходит без спешки. Отличный выбор для романтиков и ценителей эстетики.
Описание экскурсииОтправляйтесь в живописное путешествие на классическом ретро-автомобиле. Эта прогулка — не экскурсия в привычном смысле, а эстетический опыт: идеально подходит для утренней съёмки, романтического момента или просто наслаждения пейзажами. Стильная машина, прошедшая реставрацию, гармонично вписывается в фон туфовых долин и воздушных шаров на рассвете. За рулём — водитель из команды, который заберёт вас из отеля и отвезёт по лучшим панорамным точкам региона. В программе — остановки в Долине Любви, Розовой и Красной долинах, где можно сделать кадры на фоне скал, шаров и утреннего света. По желанию можно сфокусироваться на съёмке или просто расслабиться, любуясь видами. В конце поездки вас отвезут обратно в отель. Идеально для всех, кто ценит красоту без спешки. Важная информация: Прогулка не рекомендована беременным и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Подходит для всех возрастов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Любви
- Розовая долина
- Красная долина
- Лучшие смотровые площадки региона
- Пейзажи с вулканическими скалами
- Воздушные шары на рассвете
Что включено
- Прогулка на винтажном автомобиле (2 часа)
- Водитель из команды
- Трансфер от отеля и обратно
- Индивидуальный маршрут без группы
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото - и видеосъёмка
Место начала и завершения?
Каппадокия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Прогулка не рекомендована беременным и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата
- Подходит для всех возрастов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
