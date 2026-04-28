Описание Фото Ответы на вопросы Винтажная прогулка по Каппадокии — это стильный способ увидеть главные пейзажи региона.



На классическом ретро-автомобиле вы проедете по Долине Любви, Розовой и Красной, делая эффектные фото на фоне скал и воздушных шаров. Маршрут занимает 2 часа и проходит без спешки. Отличный выбор для романтиков и ценителей эстетики.

Екатерина Ваш гид в Каппадокии Групповая экскурсия €130 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 2 часа 1-4 человека

Описание экскурсии Отправляйтесь в живописное путешествие на классическом ретро-автомобиле. Эта прогулка — не экскурсия в привычном смысле, а эстетический опыт: идеально подходит для утренней съёмки, романтического момента или просто наслаждения пейзажами. Стильная машина, прошедшая реставрацию, гармонично вписывается в фон туфовых долин и воздушных шаров на рассвете. За рулём — водитель из команды, который заберёт вас из отеля и отвезёт по лучшим панорамным точкам региона. В программе — остановки в Долине Любви, Розовой и Красной долинах, где можно сделать кадры на фоне скал, шаров и утреннего света. По желанию можно сфокусироваться на съёмке или просто расслабиться, любуясь видами. В конце поездки вас отвезут обратно в отель. Идеально для всех, кто ценит красоту без спешки. Важная информация: Прогулка не рекомендована беременным и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Подходит для всех возрастов.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату