Приглашаем на обзорную экскурсию, охватывающую визитные карточки Каппадокии! В один маршрут собраны локации, максимально ярко раскрывающие историю, ландшафт и красоту региона.В программе древние крепости, подземный город, долина с причудливыми скалами

и старинные церкви с фресками. А также рассказы о прошлом и настоящем Каппадокии. Музей под открытым небом в Гёреме включает десять церквей 10-13 веков. Подземный город Каймаклы, где в древности жили христиане, спасавшиеся от религиозных преследований. Долина Монахов с причудливыми скальными образованиями. Крепости Учхисар и Ортахисар, рассказывающие о своей истории и назначении. Город гончаров Аванос, где можно узнать о местном гончарном производстве и работе с красной глиной. Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Vito. Входные билеты оплачиваются дополнительно

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Каппадокии

Джан Ваш гид в Каппадокии

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей под открытым небом в Гёреме. Это крупнейший и самый известный монастырский комплекс Каппадокии. Он включает десять церквей 10-13 веков. Вы расшифруете их архитектурные особенности и полюбуетесь древними фресками.

Подземный город Каймаклы. В древности в нём жили христиане, спасавшиеся от религиозных преследований. Я раскрою, как они вели быт в столь необычных условиях.

Долина Монахов. Вы оцените причудливые скальные образования, похожие на гигантские каменные грибы.

Крепости Учхисар и Ортахисар. Я расскажу, как они строились и для чего использовались.

Город гончаров Аванос. Вы узнаете детали местного гончарного производства и специфику работы с красной глиной.

Организационные детали