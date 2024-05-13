Каппадокия для новичков

Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Приглашаем на обзорную экскурсию, охватывающую визитные карточки Каппадокии! В один маршрут собраны локации, максимально ярко раскрывающие историю, ландшафт и красоту региона.

В программе древние крепости, подземный город, долина с причудливыми скалами
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и старинные церкви с фресками. А также рассказы о прошлом и настоящем Каппадокии. Музей под открытым небом в Гёреме включает десять церквей 10-13 веков. Подземный город Каймаклы, где в древности жили христиане, спасавшиеся от религиозных преследований. Долина Монахов с причудливыми скальными образованиями. Крепости Учхисар и Ортахисар, рассказывающие о своей истории и назначении. Город гончаров Аванос, где можно узнать о местном гончарном производстве и работе с красной глиной. Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Vito. Входные билеты оплачиваются дополнительно

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические объекты
  2. 🏰 Древние крепости и подземные города
  3. 🖼️ Древние фрески и монастырские комплексы
  4. 🌋 Причудливые скальные образования
  5. 🛠️ Гончарное производство в Аваносе

Что можно увидеть

  • Музей под открытым небом в Гёреме
  • Подземный город Каймаклы
  • Долина Монахов
  • Крепость Учхисар
  • Крепость Ортахисар
  • Город гончаров Аванос
Каппадокия для новичков
Каппадокия для новичков
Каппадокия для новичков
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей под открытым небом в Гёреме. Это крупнейший и самый известный монастырский комплекс Каппадокии. Он включает десять церквей 10-13 веков. Вы расшифруете их архитектурные особенности и полюбуетесь древними фресками.

Подземный город Каймаклы. В древности в нём жили христиане, спасавшиеся от религиозных преследований. Я раскрою, как они вели быт в столь необычных условиях.

Долина Монахов. Вы оцените причудливые скальные образования, похожие на гигантские каменные грибы.

Крепости Учхисар и Ортахисар. Я расскажу, как они строились и для чего использовались.

Город гончаров Аванос. Вы узнаете детали местного гончарного производства и специфику работы с красной глиной.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Vito
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: долину Монахов — 280 лир с человека, подземный город Каймаклы — 300 лир с человека, музей под открытым небом — 480 лир с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 мая 2024
Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело

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