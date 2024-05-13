Приглашаем на обзорную экскурсию, охватывающую визитные карточки Каппадокии! В один маршрут собраны локации, максимально ярко раскрывающие историю, ландшафт и красоту региона.
В программе древние крепости, подземный город, долина с причудливыми скалами
В программе древние крепости, подземный город, долина с причудливыми скалами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические объекты
- 🏰 Древние крепости и подземные города
- 🖼️ Древние фрески и монастырские комплексы
- 🌋 Причудливые скальные образования
- 🛠️ Гончарное производство в Аваносе
Что можно увидеть
- Музей под открытым небом в Гёреме
- Подземный город Каймаклы
- Долина Монахов
- Крепость Учхисар
- Крепость Ортахисар
- Город гончаров Аванос
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей под открытым небом в Гёреме. Это крупнейший и самый известный монастырский комплекс Каппадокии. Он включает десять церквей 10-13 веков. Вы расшифруете их архитектурные особенности и полюбуетесь древними фресками.
Подземный город Каймаклы. В древности в нём жили христиане, спасавшиеся от религиозных преследований. Я раскрою, как они вели быт в столь необычных условиях.
Долина Монахов. Вы оцените причудливые скальные образования, похожие на гигантские каменные грибы.
Крепости Учхисар и Ортахисар. Я расскажу, как они строились и для чего использовались.
Город гончаров Аванос. Вы узнаете детали местного гончарного производства и специфику работы с красной глиной.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Mercedes-Benz Vito
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: долину Монахов — 280 лир с человека, подземный город Каймаклы — 300 лир с человека, музей под открытым небом — 480 лир с человека
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джан — ваш гид в Каппадокии
Меня зовут Джан, я работаю в туризме уже 10 лет. Свободно говорю по-русски, хорошо разбираюсь в истории и культуре Турции. Выбрал профессию гида, потому что люблю встречать новых людей и делиться знаниями. Мои экскурсии всегда проходят легко, непринуждённо и в дружеской атмосфере.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vitalii
13 мая 2024
Отличная экскурсия. Подходит для знакомства с Каппадокией. Гид интересно рассказывал о каждой локации. Когда понял, что мы устали после подземного города, предложил скорректировать маршрут. Забрали от отеля и привезли потом обратно. Рекомендую. Заказывайте смело
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