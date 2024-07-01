Когда: Полеты на воздушном шаре обычно выполняются во время восхода солнца. Таким образом, время может меняться летом и зимой в зависимости от восхода солнца.

Экскурсия длится около 3 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала