Каппадокия — единственное место в мире, где одновременно взлетает больше всего воздушных шаров. Возможно, когда-нибудь в другом городе мира будет летать больше воздушных шаров. Но самый захватывающий вид, который вы можете увидеть с воздуха, находится только в Каппадокии.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30
Описание экскурсии
Как проходит тур: Подготовка к полету на воздушном шаре начинается примерно за 1-2 часа до восхода солнца, и в назначенное для вас время сотрудник компании заберет вас из отеля. Сначала вы отправитесь в зону сбора, принадлежащую компании. Здесь вы можете насладиться горячими напитками и закусками. После того, как Управление гражданской авиации выдаст разрешение на полет, вы отправитесь на аэродром. Затем вы встанете в корзину, все займут свои места и полет начнется. Полет занимает около 1 часа. Это также может занять на 10-15 минут больше, в зависимости от погоды и ветра. После полета компания приготовит вам небольшой коктейль, подаст шампанское и выдаст сертификат на полет. В конце вас отвезут обратно в отель. Важная информация:
- После бронирования вы должны предоставить свои паспортные данные и информацию об отеле, в котором остановились.
- Полеты на воздушном шаре всегда зависят от погоды, и из-за этого иногда рейсы могут быть отменены.
- В случае отмены полета оплата будет возвращена.
- Вы должны оплатить весь платеж или оставшуюся сумму за день до отъезда.
Полеты на воздушном шаре обычно выполняются во время восхода солнца. Таким образом, время может меняться летом и зимой в зависимости от восхода солнца.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- С воздуха вы увидите центр Каппадокии
- Невероятно красивые долины и сказочные дымоходы
Что включено
- Трансфер из/в отель в Каппадокии
- 1 час полета на воздушном шаре
- Коктейль и сертификат на полет
Что не входит в цену
- Личные расходы и чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: На стойке регистрации вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Полеты на воздушном шаре обычно выполняются во время восхода солнца. Таким образом, время может меняться летом и зимой в зависимости от восхода солнца.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Важная информация
- После бронирования вы должны предоставить свои паспортные данные и информацию об отеле, в котором остановились
- Полеты на воздушном шаре всегда зависят от погоды, и из-за этого иногда рейсы могут быть отменены
- В случае отмены полета оплата будет возвращена
- Вы должны оплатить весь платеж или оставшуюся сумму за день до отъезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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