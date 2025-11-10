Погрузитесь в атмосферу традиционного гончарного ремесла Каппадокии! Вы станете свидетелем мастер-класса от опытных ремесленников, которые покажут, как создаются шедевры из глины. В завершение у вас будет возможность выбрать уникальный сувенир из коллекции местной керамики.
Описание экскурсииТрадиционное гончарное искусство Каппадокии • Живая демонстрация ремесла: наблюдайте за работой мастеров, которые покажут секреты гончарного дела, передаваемого из поколения в поколение.
- Изучение техники: узнайте ключевые приемы и шаги создания керамических изделий от опытных ремесленников.
- Создание уникального шедевра: создайте собственное изделие из глины, которое станет памятным сувениром о вашем путешествии.
- Вдохновение в галерее: исследуйте выставку потрясающей керамики ручной работы и откройте для себя мир изысканного дизайна.
- Моменты отдыха: насладитесь чайной паузой с чашкой ароматного напитка, погрузившись в спокойную атмосферу мастерской. Этот мастер-класс — уникальная возможность узнать культуру Каппадокии через искусство, творчество и вдохновение!
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по гончарному искусству
- Инструктор
- Изделие из глины
- Турецкий чай, яблочный чай или вода
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
- Чаевые (по желанию)
Место начала и завершения?
Мы отправим вам геолокацию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
